Rädda Barnen 100 år, Sinnerligt, Småbarnsrytmik - Det händer lördag 25 januari

GÄVLE

Arrangemang

Kom och fira Rädda Barnens 100-års jubileum med oss på Musikhuset/Sjömanskyrkan, där vi bjuder barn på underhållning och fika från kl.13:30-16:00. Fri entré.

Lyriska Sällskapet ger den färgsprakande och fartfyllda musikalen La Cage aux Folles med Lars-Åke Babsan Wilhelmsson och folkkäre Hans Josefsson i huvudrollerna. Dessutom medverkar övriga musikalartister, dansare och stor kör.Stora Gasklockan kl 18.

Sinnerligt – En utställning för alla sinnen. Utställningen öppnar kl 14. Sinnerligt är en utställning för alla sinnen. Den upplevs med känsel, syn, lukt och hörsel. De olika installationerna utforskar material och former som lockar till lek och närvaro. Laura Blake, bildkonstnär, och Ellie Griffiths, scenkonstnär, har skapat installationerna som är en vandring genom konstverket »Staffin beach« målat av Greta McMillan, en ung konstnär från Skottland. Länsmuseet Gävleborg – Fri entré!

Bio 7:an. Gasklockorna. 13:00 Snipp, Snapp, Snut och Tråkmånsarna (Knattebio). 14:15 Portträtt av en kvinna i brand. 17:00 The Farewell. 19:15 Color Out of Space.

Lördagsöppet kl 10-14 hos Röda Korset Bomhus,välkommen in och fynda och ta en fika med vårt hembakta!

Skojiga lördagar. Pärla pärlplattor. Från 7 år. En lördag i månaden anordnar Sätra bibliotek aktiviteter, det kan vara t.ex. tv-spel, pyssel eller brädspel. Drop in! Sätra bibliotek 10-14.

Lördagsfilm med picknick-klubben. Gå med i vår filmklubb picknick-klubben! En lördag i månaden visar vi film på Andersbergs bibliotek för medlemmar i klubben. Filmerna är ca en timme långa och passar barn upp till 7 år i vuxet sällskap. En liten picknick-korg ingår. Medlemskap kan ordnas på plats. Vid frågor kontakta anna-karin.styf@gavle.se. Andersbergs bibliotek kl. 11.

Utförsäljning av gallrade böcker. Vi har rensat i hyllorna och säljer utgallrade böcker och tidskrifter. Du kan betala med kort, Swish och kontanter (vi blir kontantfria fr.o.m. 1/2 ). Välkommen att fynda! Sätra bibliotek.

Bomhus Nästa spelar Funny Money av Ray Cooney och regi av Hasse Bergkvist på Bomhus Folkets Hus . Alla föreställningar spelas kl 16.00.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-18.

Utställning

Vernissage. Seywan Saedian- En avslutning, en ny början – Efter branden. En fotoutställning i Rågången på Gävle Konstcentrum Utställningen pågår tom 9.2.20. Rågången har öppet tis-sön 12-16.

Ny utställning i Galleri K med Carina Bodström som visar måleri. Konstnären närvarar. Vernissage kl. 12. Utställningen pågår till 25/1 - 9/2. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Gävle Konstgrafiker (åtta medlemmar) visar utställningen ’Grafiska Former’ på Galleri Brynästorget, Brynäs Centrum. Guidad visning kl 13. Utställningen pågår tom. 9/2 och har öppet månd-fred. 10-16, lörd-sönd 12-15.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Grand Hotel.Alltid öppet. Utställningen pågår till den 4 april.

Galleri Kulturkiosken. Birds of Bangladesh - Tanbeen Amin. Öppettider: Tis-tors 16:30-19, lör-sön 12-15. Kulturkiosken, Timmermansg 4, Gävle. Utställningen pågår till 29 januari.

Fotoutställning Mitt Svalbard av Kerstin Larsson. Kulturhuset i Gävle, Hamiltongatan 1, 11/1 - 12/2. Öppettider: Mån-Tors 10:00-19:00 . Fre 10:00-23:00. Lör 11:30-23:00. Sön 11:00-18:00.

Gunilla Samberg − Som kropp 23.11.19 till 26.01.20. Konstnären Gunilla Samberg vill med sin utställning SomKropp återupprätta våldsutsatta flickors heder. Med konstnärens ord: ”Genom #metoo- rörelsen har vi fått ord och begrepp – skambeläggning och tystnadskultur – som förklarar mekanismerna kring övergrepp i alla tider och kulturer samt hur Förövarna har hållits skadeslösa genom patriarkala strukturer”. Konsthallen har öppet tis-sön 12-16.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

16.00 - 17.30 Radio GSK Finska klubben i Gävle.

Ni kan också lyssna på Radio Gävle på webben: www.radiogavle.se

SANDVIKEN

Arrangemang

Småbarnsrytmik med Karin där vi sjunger, dansar, spelar och ramsar tillsammans. Sandvikens folkbibliotek, Kulturcentrum kl 10:00-11:00. 0-3 år. Fri entré.

Sällskapet Släktforskarna Sandviken har öppet hus med handledare i föreningslokalen Kulturcentrum/ Folkbiblioteket Sandviken. Kl 11.30-13.30.

Utställning

Galleri Lars Palm. Konstnärerna Jenny Käll & Moa Gustafsson Söndergaard visar en gemensam installation med namnet ”En kaffefläck på en duk blir till en ö i stilla havet” i galleriet. Vernissage kl 18.

LasseMaja och deckarhistorien. Möt vår tids kanske mest kända deckarpar, Lasse och Maja, i en klurig och lekfull utställning för hela familjen. I utställningen, som bygger på Martin Widmark och Helena Willis böcker om LasseMajas detektivbyrå, får vi följa med på deckaruppdrag och även lära känna andra barnboksdetektiver. Pågår 13 januari-2 februari. Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket kl. 11-15.

Sagor från Kurdistan - Runak Resulpur. Barnboksillustrationer och animationer. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 11-15.

Reality Check. En utställning där ungdomars egna berättelser och vittnesmål av rasism står i centrum. Fri entré! Torget, Kulturcentrum kl 11-15.

Vernissage för Teckning 2020 biennal. Jurybedömd teckningsbiennal med tecknare födda eller verksamma i länet. Fri entré! Kl. 13, Konsthallen, Kulturcentrum. Samarr: Galleri K.

ÖSTERFÄRNEBO

Arrangemang

Kl 14-18 Gåvan, Österfärnebo. Ny landsbygdspolitik - bevara byskolorna. Seminarium med bl.a Åsa Morberg, debattör om byskolorna, Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska Leva, Arne Müller, Norrlandsparadoxen.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Helge Pettersson - Minnesbilder. Filmvisning av dokumentären om vardagslivet i Älvkarleby kommun under 30- 40- och 50-talen signerad Helge Pettersson; lärare, författare och folkbildare i Skutskär. Förköp på biblioteket i Skutskär, biljettpris 10 kr (hela summan skänks till Världens barn). Kl. 14 och 15.30. Rio Bio Folkets Hus, Gävlevägen 24, Skutskär.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet. Öppettider: Tisdag, torsdag, fredag 11–17. Onsdag 11–20. Lördag, söndag 12–16. Södra Strandgatan 20 Gävle. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Gefle brinner. Den 10 juli 1869 stod Gävle i lågor. Under några dramatiska timmar förintades staden norr om Gavleån. I bilder och tidningsklipp berättar vi historien om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. 5 oktober 2019 - 8 mars 2020.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.