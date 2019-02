MAGNUS MÖTER: Emil Bergkvist: "Om man kraschat så med en vanlig personbil hade man inte kommit ut därifrån"

"Kör försiktigt!" säger jag när vi skiljs åt, och det känns ju i nästa sekund som helt fel uppmaning till en kille som snart ska dra igång den nya rallysäsongen och göra comeback i WRC2, näst högsta klassen i världen.

Eller så är det inte så fel som man först kan tro.

– Det är inte alltid det är den som kör snabbast som vinner. Det är den som kör smartast, säger Emil Bergkvist.

Han klämmer in ett besök inne i Gävle mellan Krakow i Polen och Torsby i Värmland, och det är stora grejer som väntar.

Första deltävlingen i VM, det klassiska vinterrallyt, och dessutom premiär i den nya Ford Fiesta R5 som var förstapriset när Bergkvist i september förra året körde hem världsmästartiteln för juniorer i Turkiet.

– Det var det där som var målet när jag valde att gå ned ett snäpp och köra juniorklassen efter två år i WRC2. Att göra en omstart, och vinna den där bilen med fritt bränsle och fria däck under ett år. Att vi lyckades göra det känns ju bara helt fantastiskt. När det går åt rätt håll orkar man fortsätta.

Och "juniorklassen" inom rally är lite missvisande, det är inga nykomlingar som kör där.

– Nej, man får köra den klassen tills man är 29 år. Det är lite speciellt det där inom vår sport. Och lite konstigt kanske, men så är det.

Bergkvist har just tillbringat två dagar i Krakow där Fordteamet har ett av sina högkvarter. Där prepareras nu bilen som han för första gången ska köra under svenska vinterrallyt kommande helg.

Hur inblandad i förberedelserna nere i Polen är du egentligen?

– Först och främst handlar ett sånt besök om att säga hej och bekanta sig med teamet man ska jobba med under säsongen. Det är en ingenjör och fyra mekaniker som kommer att vara med under de deltävlingar jag ska köra, och det är viktigt att lära känna dem och att dom får lära känna mig.

– Sedan har jag fått en genomgång av bilen också förstås. Det är en del att lära sig.

Du går tillbaka till att köra fyrhjulsdrivet nu, och för ett nytt märke. Hur knepigt är sånt?

– Ganska så knepigt. Jag har inte kört fyrhjulsdrivet på ungefär ett år och det är stor skillnad, främst så kommer man ju upp i högre fart snabbare. Det är som sagt ganska stor skillnad mellan olika bilmärken också, de uppträder lite olika och det gäller att lära sig det där. Sedan är det förstås inte optimalt att inte ha kört bilen bara dagar innan första tävlingen, men allt handlar om ekonomi.

Hur mycket är det värt i pengar att vinna en bil som du gjorde, inklusive allt bränsle och alla däck?

– Runt tre och en halv miljon kronor ungefär. Det stannar nog inte riktigt där heller. Lite under fyra kanske. Sedan tillkommer anmälningsavgifter till tävlingarna, och alla resor.

Det får du finansiera själv.

– Ja, och det är inte billigt att köra på den här nivån. Jag har en del sponsorer på hemmaplan som hjälper till. Men utan Jourdan Serderidis skulle det inte gå.

Vem är det?

– Han ansvarade för ett Citroen-team i Belgien när jag körde för Citroen tidigare, det var så vi kom i kontakt. Vi klickade fint som personer, han tror på det jag gör och investerar i min satsning. Han har det gott ställt kan man säga.

Hur mycket går han in med?

– Mm, han kanske inte gillar att jag säger en exakt summa... men det är mångmiljonbelopp i alla fall. Sjusiffrigt.

Och ert gemensamma mål är att du ska köra WRC, rallyns högsta klass.

– Precis, det är det ju. Det är dit man vill.

Hur långt ifrån skulle du säga att du är?

– Inte så jättelångt faktiskt. Det är inte så mycket som skiljer egentligen. Gör jag en riktigt bra säsong i WRC2 nu, med några topplaceringar, skulle det kunna bli aktuellt redan till nästa säsong. Då skulle jag kunna bli upp-plockad i Fords förstateam. Det är fullt möjligt. Det handlar om vad man presterar, och att ha bra kontakter.

– Samtidigt har vi pratat mycket om att ha tålamod. Allt behöver inte hända på en gång. Jag ger det två år, har det inte hänt då så tänker jag göra något annat.

Råkar han säga 5 istället för 3 – då kör jag av vägen

Det är en snäv tidsplan ändå kan man tycka?

– Jo, men en sån här satsning kostar som sagt väldigt mycket pengar. Och väldigt mycket tid också. Tidigare har jag försökt jobba lite vid sidan om, men det funkar inte för mig. Jag behöver vara hundra procent fokuserad på rally. Men det sliter en hel del som sagt, jag har ungefär 200 resdagar på ett år. Tidigare, när jag hade flickvän, såg jag henne mer sällan än min kartläsare.

Relationen mellan förare och kartläsare måste vara speciell.

– Mycket speciell. Det gäller att man fungerar tillsammans på flera olika plan. Den jag har nu, Patrik Barth, kommer från motocrossen precis som jag. Vi hade pratat länge om att samarbeta, och i slutet av förra säsongen kom han in.

Berätta hur det fungerar under tävling.

– Han ska ligga med ungefär två kurvors framförhållning hela tiden. Sedan finns ett system där V står för vänster och H för höger, och där kurvorna graderas i en sexgradig skala där 1 är skarpast tänkbara och 6 nästan rak. Så råkar han säga 5 istället för 3 – då kör jag av vägen.

Det krävs totalt fokus hos bägge.

– Ja, man hamnar i en slags bubbla när man kör. Det är svårt att förklara på annat sätt. Man kan inte tänka på någonting annat. Jag kan bara minnas en gång som jag helt plötsligt kommit på mig själv att ha en helt annan sak i huvudet mitt i ett race.

Hur gick det?

– Jag höll mig kvar på vägen i alla fall. Och har aldrig gjort om det sedan dess.

Vad var det du satt och tänkte på?

– Det kommer jag faktiskt inte ihåg.

På något vis låter det hemskt skönt, det där med att bara vara i en bubbla och inte tänka på något annat alls under en stund.

– Ja, det är det ju. Nu när du säger det så kan jag verkligen hålla med. Man vet precis vad man ska göra och inget annat spelar någon roll.

Man vet precis vad man ska göra och inget annat spelar någon roll

Du sa att du kört motocross också.

– Ja, jag började med det när jag var liten. Men skadorna gjorde att jag slutade. Mellan jag var 12 och 15 år råkade jag ut för 16 olika frakturer. Handleder, nyckelben, båtben, flera benbrott... ja, jag minns inte alla så här direkt. Till slut la jag av och började köra bil istället.

Har du alltid varit motorintresserad?

– Ja, det kommer hemifrån, pappa har alltid hållit på med bilar. Det är så för de flesta rallyförare. På gymnasiet gick jag fordonsteknisk också.

Är det till och med nödvändigt med det intresset och den kunskapen för att kunna köra rally?

– Ja, jag skulle nästan säga det. Man behöver kunskap i dialogen med mekanikerna, och man behöver kunna förklara i ord hur det känns i vissa situationer när man kör och vad det kan bero på. Sedan, om det händer något mitt ute i skogen, är det ofta något man faktiskt själv kan fixa – om man har kunskapen. Det sparar tid.

► Se Emil Bergkvist in action i spelaren nedan

Berätta om den kommande VM-säsongen.

– Som det ser ut nu kommer jag att köra sju av de 14 deltävlingarna, alla som går i Europa: Sverige, Portugal, Sardinien, Finland, Tyskland, Spanien och Wales. Det är i grunden en ekonomisk fråga det också, det kostar för mycket att ta sig till exempelvis Australien.

Kan man vinna WRC2 om man bara kör hälften av deltävlingarna?

– Ja, rent teoretiskt kan det gå om man tar sig i mål och når bra placeringar. Sedan kan det ju hända att man brutit ett par av tävlingarna och skulle behöva köra ytterligare någonstans, då får man sätta sig och räkna på det. Om det är värt den kostnaden.

Bilen voltade två gånger i luften innan den ens hunnit landa. Och sedan brakade den vidare nedåt

Berätta om de sista förberedelserna inför ett VM-rally.

– Nu åker jag ner till Torsby och installerar mig i lugn och ro, sedan kommer bilen nån gång under helgen innan. I början av veckan blir det testkörningar. Sedan åker man igenom sträckorna innan start. Jag brukar tänka på det, att jag varit i nästan samtliga länder i Europa och kört och det jag mest minns och tänker på är vilken typ av vägar det är. Ett rally på grus i Finland är till exempel en helt annan sak än på Korsika eller i Portugal. Och i Turkiet... det var första gången jag körde där när jag vann VM-titeln och ärligt talat vet jag inte om jag vill göra om det. Det var otroligt tuffa förhållanden för bilarna, stora stenar och dåliga vägar överlag. Det var ofta bara att gasa på och hoppas att det skulle hålla. Bilen såg inte rolig ut efter den tävlingen.

Reparationerna kostar en del också, va?

– Ja du... att få fakturan efter en sån tävling är inte kul. Men mekanikerna är oerhört skickliga. Man får i stort sett tillbaka bilen i nyskick. Men som sagt, man får betala för det.

Vad är det värsta du råkat ut för olycksmässigt?

– Under en tävling i Belgien missbedömde jag en kurva, och på ena sidan var ett stup med runt 60 graders lutning. Jag kom helt enkelt in för fort och körde av, bilen voltade två gånger i luften innan den ens hunnit landa. Och sedan brakade den vidare nedåt. Jag tyckte aldrig det tog stopp, det kändes som tre minuter innan vi brakade in i ett träd efter kanske 150 meter. Vi rullade bra många gånger där innan.

Hur upplever man en sån sak?

– Jag hann tänka att "det här går inte att förhindra på något vis, nu är det bara att vänta". Ambulans kom och hämtade, men varken jag eller kartläsaren fick några allvarliga skador. En sån gång tackar man verkligen för att stålbågarna i bilarna finns, att dom är byggda som dom är. Om man gjort det där, kraschat så, med en vanlig personbil hade man inte kommit ut därifrån.

Transportsträckorna är förstås lugnare, men speciella de med på sitt sätt.

– Ja, det finns många historier kring dem. Det handlar ju om att ta sig mellan specialsträckorna, man har en viss tid på sig, men åker ju i vanliga trafiken och med vanliga trafikregler att förhålla sig till. Man kan exempelvis fastna i trafikköer om man har otur. Och hur man behandlas är väldigt olika från land till land. I Portugal hjälper polisen till och ser till att man får fri lejd. I Italien gick jag en gång ut och bröt mot heldragen linje för att komma förbi lite vanliga bilar, då stoppade polisen mig. Det var bara att betala böter, annars skulle det varit slutåkt för mig. Dom följde med mig till en bankomat.

Haha, otroligt.

– Ja, man får lära sig hur det fungerar i olika länder.

Om du inte skulle nå WRC på två år, vad ska du göra då?

– Det vet jag inte riktigt, det får man se.

Skulle rallycross kunna vara något?

– Ja, det skulle jag kanske kunna tänka mig.

Vad är skillnaderna, förutom möjligen ekonomiskt?

– I rally måste man behärska helheten på ett annat sätt, rallycrossen är lite enklare på det viset att man alltid kör på en given bana. Men marginalerna är förstås mindre där, medan vi jobbar för att jaga sekunder jobbar dom för hundradelarna.

– Det märks dock ofta när en rallycrossförare börjar köra rally, att det är mycket som de behöver lära sig. Johan Kristoffersson som börjat köra rally är kanske ett undantag, han är så pass duktig så han kommer snart tillhöra eliten.

Egentligen kan du väl göra lite vad du vill, men håll dig borta från motocrossen!

– Ja, den går jag inte tillbaka till. Det lovar jag. Haha.

Emil Bergkvists...

...favoritdag i veckan:

"Det är lördag. När det blir fredagkväll känner man sig fortfarande inte riktigt avslappnad efter arbetsveckan. På lördagen har man hunnit varva ner på allvar. Det där känner jag av även fast jag inte jobbar regelbundet på det sättet när jag håller på med rally".

...favoritmånad på året:

"Juni blir mitt val, jag tycker om midsommar, vi brukar vara på vårt sommarställe i Iggesund med familjen och bara umgås. Jag hinner vara med mina kompisar mycket då också. Och så är det alltid lite tävlingar i juni. Man får allt på samma gång på nåt vis".

...favoritfärg:

"Jag har lite svårt att välja mellan blått och grönt. Men det är nog blått som är min absoluta favorit, den påminner mig om frihet och saker jag tycker om. Himlen är blå, vattnet är blått... min nya bil är både ljusblå och mörkblå också. Grönt påminner mig också om saker på samma vis, det är grönt på sommaren och sommaren tycker jag som sagt om".