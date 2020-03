RECENSION: Danny Saucedos show har allt – förutom tillräckligt många bra låtar

Att se Danny Saucedos show på Monitor ERP Arena är lite som att bli inkastad på ett hunddagis och ta med 23 hundar i olika storlek ut på promenad samtidigt. Alla drar och skuttar åt olika håll. Men alla har sina egna, charmiga små egenskaper – och det är svårt att inte bli förtjust i den vilda promenadupplevelsen.

Den nu 33-årige Danny inleder starkt med "If only you" och en upphottad version av "Brinner i bröstet". Direkt visar han att det här inte är en show i mängden. Uttrycken och intrycken inleds med mörker när en svartklädd Danny, ackompanjerad av ett tiotal välsynkade dansare med masker intar scenen. Omedelbart efter äntrar bröllopsklänningsförsedda dansare scenen.

Redan där läggs grunden till en slags kvalitetssäkring av kvällen som följer. För det är en imponerande show, det går inte att komma ifrån. Danny tycks ha placerat sensorer på huvudet som transkriberar hans drömmar till en scenshow som tar ut alla möjliga svängar som är möjliga.

En Guillermo del Toro-inspirerad latinoversion av Bo Kaspers Orkesters "Undantag" flyter snyggt över till en Quentin Tarantino-inspirerad version av "Innan du väcker".

Den i publiken som letar efter röda trådar får visserligen leta kvällen lång, men det spelar inte speciellt stor roll. Alla spretiga framträdanden är så pass starka i sin egen utformning att de klarar sig alldeles utmärkt på egen hand. Det finns en slags självsäkerhet i showens uppbyggnad som är rätt befriande att se, ett slags kliv ifrån alla dessa "Det här är jag"-föreställningar som varannan svensk artist genomfört de senaste åren.

Danny pratar visserligen flera gånger under showen om sin egen osäkerhet och ångest kring att kliva ut på scenen. Men av den ångesten ser vi inte röken. Detta bevisas bland annat när han får problem med mikrofonen, och tvingas improvisera för att hålla tempot uppe.

Det märks att han ger sitt allt showen igenom och han visar upp att han trots är en mångsidig artist, som klarar de flesta typer av framträdanden.

Visst finns svagare segment än andra. Bland annat kastas en av hans starkaste låtar "Amazing" bort litegrann, när han väljer att dra ner på klubbtempot och framföra den sittandes framför ett piano. Även den akustiska delen där han bland annat sjunger några EMD-låtar (inte Dannys starkaste period i karriären) får nog inte riktigt det mottagande som han hade hoppats på. Greppet att andas ut med en akustisk gitarr är ingen dum idé men låtarna bär inte hela vägen hem.

Sett till de senaste åren är Danny en av de mest hyllade showartisterna i Sverige. Men det som trots allt stoppar honom från att sätta det där sista lilla avtrycket är att det helt enkelt saknas stark arsenal i hans vapenförråd. Showen är glittrande, bombastisk och innovativ. Men ärligt talat har han ännu inte lyckats samla på sig en låttlista som skrämmer tillräckligt. Och utan detta blir det bitvis ett imponerande och skräckinjagande vapen, men som inte avfyrar tillräckligt tunga skott för att åsamka någon riktig skada.

Eller, till slut avfyrar han så den starkaste ammunitionen, när "In da club" sätter Monitor ERP-besökarna i en slags klubbhypnos. Ljusshowen, dansarna, Danny. Allting stämmer, och när Danny lämnar scenen till slut gör han det på bästa tänkbara sätt till en jublande publik.

Det svängde hit och dit, men det var en rätt underhållande promenad ändå.

Danny Saucedo – The Run(a)way Show

Lördag 29 februari, 2020

Monitor ERP Arena, Gävle

Bäst: "In da club" fick besökarna att SM-guld-gunga.

Sämst: Den akustiska versionen av "Baby goodbye"

Betyg: 3 av 5