Recension: En smått surrealistisk kväll med bortglömda Crazy Town på racken

Ett bättre exempel på en så kallad "one hit wonder" finns knappast. Runt 1999 släpptes hitsingeln "Butterfly" och plötsligt var bandet från LA bland de största i världen under åtminstone ett års tid och kanske lite till. Band som Linkin Park, Papa Roach och Limp Bizkit nådde högre höjder men "Butterfly" var en megahit under raprockens storhetstid.

Där och då stod de på topp. Nu är de mer på nivån att du måste spela upp superhiten för att folk över huvud taget ska minnas vilka de var – "Jahaaa, det är dom!".

Spola fram till juli 2019 och den enda kvarvarande originalmedlemmen, Shifty Shellock (Seth Binzer), står på Rack N Rolls lilla scen i Gävle inför 40 personer. Ett förfall blir inte tydligare än så egentligen. Från hetast i världsmetropolen Los Angeles (och stora delar av världen) till en allt annat än välbesökt spelning på en rockbar i en medelstor stad i Sverige. På en söndag.

En fjärils livslängd.

Det är ett fascinerande spektakel att bevittna. Själv tackar jag Rack n Roll för ambitionen att ta hit Crazy Town och känner mig smått förundrad över att inte fler Gävlebor tyckte det här var en kul grej en söndag under semestertid. Men en söndag är väl alltid en söndag här i Gävle – och det hade krävts mer än en monsterhit.

Det känns smått surrealistisk att Crazy Town, ett band jag som liten parvel såg som ouppnåeligt ballt och stort, drar mindre folk till Rack n Roll än lokala hobbyrockers.

Själva spelningen är väl egentligen inget att tala om. En sedvanlig krogspelning utan någon verkshöjd att tala om. Det är dessutom ovanligt långa avbrott mellan de få låtar som spelas upp. Tajt är inte ordet som dyker upp i huvudet – slappt ligger mycket närmare till hands.

Men Seth Binzer och hans nya Crazy Town-konstellation är ursäktade. Har man stått på toppen så kan inte det här vara särskilt motiverande – och jag skulle faktiskt säga att prestationen deras, trots nämnd slapphet, framstår som ödmjuk. De skiter inte i det, de bryr sig om den fåtaliga publik som faktiskt hittat till racken.

Jag tackar för det.

I tidningen läser jag mig dessutom till att Rack N Roll-ägarna letar nya lokaler för sin rockpub, för att de vill kunna ta in fler människor på konserter. Förhoppningsvis var den här oväntade och faktiskt ganska roliga bokningen bara början – och förhoppningsvis hittar de en bra plats så att medelstora akter har någonstans att spela.

Crazy Town

Rack N Roll

Söndag 28 juli

Betyg: 2 av 5