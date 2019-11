RECENSION: Fem av fem till Mia Skäringer i Sandviken – "En ängel, bland det bästa som hänt Sverige"

Oh, lord. Var ska vi börja?

Vi börjar kring "the lord" själv: Gud.

Maria Skäringers show "No more fucks to give" har getts underrubriken "Avig Maria", en anspelning på bönen "Ave Maria", även kallad "Ängelns hälsning". Änglarna ska tjäna Gud, men i Sandviken heter ängeln varken Gabriel eller Snö.

Ängeln heter Mia Skäringer.