Recension: Lilla fransyskan på Spegeln: "Snabbt, flinkt och lätt"

Så, för att sammanfatta handlingen: Bernard är otrogen med Susanne mot sin fru, som i sin tur är otrogen mot honom med hans bästa vän Robert. För att dölja för sin fru att hans älskarinna är just det säger Bernard åt Robert att låtsas vara tillsammans med Susanne när hon, efter lite olika förvecklingar och missförstånd kommer hem till paret medan hans fru också är hemma. Robert gör sitt bästa men råkar i stället presentera sig till älskare till Suzette, som egentligen bara kommer från företaget "Lilla fransyskan" och ska laga en supé till Bernard och Susanne, som fyller år. För att inte göra Bernards fru svartsjuk ljuger Robert samtidigt ihop en historia för vissa av de inblandade att kockan, som han låtsas vara ihop med, i själva verket är hans systerdotter. Låter det komplicerat? Vi är nog inte ens en femtedel in i handlingen än.

Det är klassisk fars med andra ord, som spelas i ett och samma rum i ett weekendhus utanför Gävle (Stackbo får man förmoda) och under en och samma kväll. Folk går in och ut ur dörrar och har fullt sjå att hålla reda på i vilka olika lögner de håller på och trassla in sig, och för vilka. I mitten av vardagsrummet finns en hemmabar, där rollpersonerna ständigt går för att stärka nerverna, somliga mer än andra, vilket i sin tur leder till att skådespelarna får chansen att spela fulla, somliga mer än andra här också förstås.

Inget av det här borde komma som någon överraskning för den som är minsta bekant med genren. Stackbo station har roat i den så långt tillbaka i historien som den här recensenten har koll, vilket väl är några decennier i alla fall. "Lilla fransyskan" är skriven av Marc Camoletti och här regisserad av Peter Iller. Den utspelas under det sena 80-talet, med skinnsoffor, spektakulära outfits och en telefonbänk i furu (plus en bärbar telefon av gargantuiska dimensioner, som väcker ett av kvällens största skratt hos publiken).

Publiken ja, ett halvfyllt Spegeln blev det ändå på premiären, trots att det visst ska vara något virus som går nu? Men den tycktes mycket road och engagerad i alla fall. Och jag förstår varför.

Bortsett från lite sega punkter i andra akten, när alla förvecklingar ska redas ut, går allt snabbt, flinkt och lätt. Att sufflören måste hjälpa till med glömda repliker ibland köper jag, särskilt när skådespelarprestationerna är så bra över hela linjen, kanske med ett extra utropstecken efter Elin Åström som spelar den explosivt excentriska och driftiga kocken från "Lilla fransyskan".

Hoppas nu att det där viruset inte sprider sig mer. Av många orsaker förstås, men inte minst för att det vore fint om fler kunde gå och se "Lilla fransyskan".

Teater

Stackbo Station – Lilla Fransyskan

Betyg: 4

Regi: Peter Iller

Skådespelare: Anders Asp, Benita Wennstig, Peter Iller, Elin Åström, Vanessa Reidler, Sara Eby Palm

Spegeln, Gävle, 14 mars