Recension: Mörker och vågskvalp i Konstcentrums nya utställning – "Poetisk massage för sinnena"

Vad skönt med mörker och vågskalp! Det första intrycket av den nya utställningen på Konstcentrum är helt intuitiv och sensorisk. Allt ljus har stängts av och byggts för, och det enda ljuset kommer från två tvärställda, breda filmprojektioner på väggarna, och en mindre video projicerad på golvet. Havet är närvarande i surround, både när det gäller bild och när det gäller ljud. Och musik, vemodig och suggestiv, från stråkinstrument ibland, från en västafrikansk kora ibland. "Den andra stranden" av Mats Hjelm är som en stream of consciousness av ljud, bilder och berättelser. Vad är det för berättelser? Också de suggererar hellre än de slår fast någonting.

Men man kanske först ska fråga: Vad kommer de ifrån? Vad växer de ur för grundton? Jag tänker häpenhet. Förundran. En frånvaro av absoluta svar. Och en övergivenhet inför det. Men också en historia av plundring. Filmen följer livet på platser längs en traditionell kolonialistisk slavrutt på varsin sida om Atlanten, med Liberia på den ena sidan, och Brasilien på den andra.

En västafrikansk man berättar i en dokumentär sekvens om den första gången han såg havet. Hans kompis försökte lura i honom att det var en fotbollsplan. Men hur kan det vara en fotbollsplan om man inte ens kan se den andra sidan? Nej, det var ingen fotbollsplan, det var havet, men frågan fortsatte liksom. Hur kan någonting vara så stort att man inte kan se den andra sidan? Vad finns där borta?

Konstcentrum presenterar verket med en viss betoning på en biografisk kontext, men en sådan tolkning ska nog inte överbetonas

En annan man berättar att för deras förfäder var havet, i och med att det låg bortom mänsklig kontroll, en magisk sfär. Och när det första kolonisatörerna kom in med skepp från havet antog man självklart att de måste vara gudar.

En tredje man berättar att han inte tror på gud, inte som en gubbe som sitter på ett berg och lyssnar in böner. Men att han tror på en kraft som är större än oss, och som han kallar för kosmos.

Utanför det här specialbyggda rummet hänger ett annat verk av Mats Hjelm. Det är en neonskylt med texten: "Where one is the other must be". Meningen kommer ursprungligen från en historisk utredning om transsubstantiation, den magiska process där nattvardens vin och oblater förvandlas till Jesus blod och Jesus kropp. Den som tar emot hans kropp och blod tar också emot honom hel och hållen, kropp och själ, människa och gud. Det är tanken med sentensen i den ursprungliga kontexten.

Verket gjordes från början för att hänga över högaltaret i Uppsala domkyrka, under ett gammalt träkrucifix från Hälsingland. Det var säkert mycket vackert, men när den hänger så här, i en helt sekulär lokal, är den också mer öppen för tolkningar. Man kan tänka sig till exempel: Där ett är måste också det hela vara.

Till verket hör att orden "the other" blir svarta då och då, för att sedan tändas igen. Det skapar en ambivalens kring just det begreppet. Kan man då också tänka sig "den andre" som projektionsyta för ens egna skräck, rädslor och hat, den process som gör att mänskligheten gång på gång faller offer för övergrepp, massmord och barbari?

Eller så kan man tänka det precis tvärtom, i den judiska filosofen Martin Bubers mening: "Den andre" som en absolut förutsättning för att det över huvud taget ska finnas ett "jag". På det sättet är inte "den andre" ett objekt för mig, utan en medskapande i mitt subjekt, och tvärtom. Båda tolkningsmöjligheterna aktualiseras när begreppet "the other" plötsligt blir svart.

Man kan också närma sig verket i ljuset från "Den andra stranden", och därmed komma tillbaka till den andliga sfären. För i videoverket finns bland mycket annat en stark faderstematik, med undertoner av övergivenhet. Konstcentrum presenterar verket med en viss betoning på en biografisk kontext, där konstnären själv hade en far som ofta var frånvarande. Men en sådan tolkning ska nog inte överbetonas, för tematiken når fram i flera skikt än så i verket. I grundtonen av förundran finns också en ensamhet, som stumt riktar frågor till en vag fadersgestalt. Kanske hör också den tematiken ihop med det ständigt närvarande havet, som ett upphov och ett obegripligt kosmos: någonting större, som inte kan lämna några tydliga svar.

Konst

Mats Hjelm

"Den andra stranden"

Konstcentrum, pågår 17/8 – 22/9