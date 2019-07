Recension: Nervosa och Flotsam and Jetsam sken starkast under festivalens första dag

Den brasilianska thrashtrion Nervosa (Goat stage, betyg 4/5) går på det sistnämnda alternativet, och kryddar det lite till genom att fullkomligt köra över publiken. 30 minuter må inte vara en lång speltid, men i rätta händer är det ändå tillräckligt länge för att lämna bestående men. Sångerskan och basisten Fernanda Lira må inte vara mer än en tvärhand hög men sjunger gör hon som en hel karl, och det med en beundransvärd auktoritet. Tillsammans med gitarristen Prika Amaral och den fenomenale trummisen Luana Dametto serverar Fernanda låtar från hela karriären. Bland höjdpunkterna finns som vanligt ”Masked Betrayer” och stridsropet till avslutningsnummer – ”Into Moshpit”.

Ett av de svenska band det tisslas och tasslas mest om i underjorden är svenska Scarlet (Fire stage, betyg 2/5) med Scarlet Hunts i spetsen. Med sin omtalade show har de tidigare under sommaren tagit bland annat Sweden Rock Festivals publik med storm. Visst är framträdandet också bra med dansöser, snygg koreografi och andra visuella hjälpmedel som utnyttjas till fullo. Tankarna går stundtals till vad som skulle kunna hända om Lady Gaga och Korn beslutade sig för att jobba tillsammans. Men där de båda hade skapat blytung musik med minnesvärda refränger mäktar inte Scarlet med endera. Musiken väger lätt och refränger saknas så gott som helt och hållet. Men inramningen är snygg och det är också det som räddar betyget. För innehållet saknas.

Desto mer innehåll serverar det klassiska thrashbandet Flotsam And Jetsam (Goat stage, betyg 4/5). Samma band som Metallicas gamla basist Jason Newstedt en gång började sin karriär i. Under de 35 minuterna, kortaste laget för ett så pass meriterat band, de har till förfogande betas så väl klassiker som, ”I Live You Die” och ”No Place For Disgrace” av tillsammans med bland annat ”Demolition Man” från the purfärska albumet ”The End Of Chaos” av. Att bandet fått sig en ordentlig nytändning i och med fjolårets permanenta intåg av trummisen Ken Mary (Fifth Angel, ex-Alice Cooper) är mer än uppenbart. Med precision och en hel del showmanskap bjuder han på en egen föreställning medan Eric A.K. sjunger brallorna av sig till den dedikerade publikens förtjusning. När speltiden är slut är längtan efter mer stor. Och det är det finaste betyget man som band kan få.

En av årets mest hajpade spelningar är Philip H. Anselmo & The Illegals (Goat stage, betyg 2/5) och det är inte för det egna materialet skull. Det är nämligen en ren nostalgisväng Phil med manskap är ute på och bandet som ska kommas ihåg är Pantera. Bandet Phil frontade åren 1986-2003. Att det är dagens stora dragplåster råder det heller ingen som helst tvekan om. Så gott som samtliga 4 000 besökarna befinner sig framför scenen när Phil kastar sig in i ”Mouth Of War”. Därefter är spelningen som en promenad i parken. Må så vara att Phil som frontman har en ovanligt loj dag på jobbet, publiken äter ändå ivrigt ur hans hand vad än han serverar. Oväntat nog gästar Satyricons sångare ”Satyr” i ”I’m Broken”. En duett som mynnar ut i någonting hellre än bra medan dess reaktioner säger märkligt nog någonting helt annat. Lite mer självkritik hade kunnat önskas. Som mest allsång blir det i megaklassikern ”Walk”. Ett nummer Phil skulle kunna framföra i sömnen – vilket han också nästan ser ut att göra fram till publiken väcker honom i refrängen. Att det är det närmaste man kan komma ett Pantera i dag råder det inget tvivel om. Men hade det här varit Pantera i dag hade de mest svärtat ned sin egen historia.

Ministry (Goat stage, betyg 3/5) hör till de mest önskade banden på festivalen. Hur det kan komma sig när de spelar får endast en bråkdel av den publik Philip H. Anselmo & The Illegals hade timman innan är en ekvation som inte går ihop. Lika lite huvudräkning ligger bakom Ministrys tänk att presentera nästintill hela det senaste albumet ”AmeriKKKant” för en oförberedd festivalpublik. De första 45 minuterna passerar långsamt medan allt fler besvikna miner lämnar publikhavet. Samtidigt som jag ser det kan jag inte låta bli att applådera åt sångaren och bandpappan Al Jourgensens mod och arrogans. Är det inte på hans villkor får det vara. Att albumet och dess budskap sedan är någonting han brinner för berättar han efter att de avverkats och jublet vet inga gränser när han proklamerar sitt mittnöje mot det nazistiska våg som sveper över världen. Efter det kommer hitsen. Eller ”hundgodiset” som Al själv kallar dem för och givetvis spelas ”Jesus Built My Hotrod”. Tacksamt nog följs den upp av bland annat ”Just One Fix” och ”N.W.O.” som till skillnad mot den förstnämnda är bra på riktigt.

Sista bandet ut under den första dagen är Norges prydligaste black metal-band, Satyricon (Fire stage, betyg 3/5). Sigurd ”Satyr” Wongraven må ha varit en tuff jävel en gång i tiden men nu ser han mest förnäm ut i sin enkla elegans. Ord man inte direkt förknippar black metal med. Allt från klädsel till hur han för sig på sen andas grace och nog fan spelar han till och med på en stilig gitarr som andas mer överklass än blod och svett. Att han också är den enda som visar lite karaktär och känslor är däremot direkt trist. Omgiven av stenstoder på gitarr och bas blir hans börda långt tyngre än vad den borde vara. Må så vara att gitarristerna Steinar ”Azarak” Gundersen och Ben Ash samt basisten Anders ”Neddo” Odden visar prov på imponerande nackmuskler. Men lite muskler i benen hade inte skadat heller. Någonting annat som inte hade skadat vore lite variation i låtarnas tempo. Till slut flyter allting ihop till ett enda långt nummer som endast tillfälligt bryts av för lite norsk sarkasm till mellansnack. Likväl går det inte att skoja bort kraften i de äldre numren ”Du som hater Gud” och ”Mother North”. Inte heller det snygga svänget i avslutningshattricken ”The Pentagram Burns”, ”Fuel For Hatred” och publikfavoriten ”K.I.N.G.”. Så visst är konserten ändå mer än godkänd när det kommer till kritan.

Janne Mattsson