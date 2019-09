Recension: The Refreshments firade 30 år på Söders källa – lätt att bli imponerad av ett band med så mycket integritet och kvalité

Dessutom var det inte så att det lossnade på en gång utan det tar några år innan de blir riktigt populära så även orken och flitet är imponerande. Sen ska man även tänka på att de varit uppfinnesrika, när de behövde spela mer så tog de in gäster så de kunde komma tillbaka fler och fler gånger till samma ställe, sen snilleblixt att satsa på rock’n’roll julshower har ju också varit en hit. Sen ska vi inte bortse från att precis som Ingemar Stenmark sa ”ju mer jag tränar desto mer tur har jag” så fick de en ordentlig skjuts när dansbanden började plocka upp deras låtar. Den största av dem är Miss You Miss Belinda som har mer än 7 miljoner streams på Spotify.

I kväll har hela Söders källa gjorts om till en festlokal för bandet och deras publik, en publik som inte bara är från närområdet, det är engelsmän och tyskar här ikväll. Vid första set är fortfarande middagsborden kvar och publiken sitter väluppfostrat vid sina platser. Bandet, förstärkt med två saxofonister är helt klätt i svarta kläder inleder med två låtar från senaste albumet och sen dröjer det inte länge förrän den första gästen för kvällen var uppe på scenen för att vara med på ett par låtar. Thomas Holmberg var bandets första gitarrist och fick då logiskt vara kvällens första gäst, sen kommer det gitarrister, trummisar och en saxofonist upp i diger ström. Bandet varvar egna låtar med välvalda covers, ibland är jag inte säker på vad som är vad och det är nog ett ganska bra betyg på att de kan sitt hantverk riktigt bra.

Där någonstans finns The Refreshments, de är aldrig trendiga och hippa men på så sätt blir de aldrig omoderna och ute heller. Det är en konst att spela den musik de gör, ibland är det en tunn linje mellan den traditionella rock’n’rollen och dansbandsmusik men att göra varianter på sin älskade rockmusik utan att de någonsin blir pastischer är en konst i sig och det gör bandet väldigt bra.

Man förstår att många dansband hittar bugglåtar här med så mycket shuffle beat och efter pausen så tas borden framför scenen bort och nu buggas det friskt bland gästerna, jag ler och tänker på att Miss You Miss Belinda som handlar om en snygg kassörska på Konsum Söder som Jocke Arnell inte fick ur huvudet efter ha handlat där, satt ju bara ett kortare stenkast härifrån. Ju längre spelningen led desto fler vågade sig upp på dansgolvet

I kväll fick bandet även sin 13:e guldskiva, 13 guldskivor är ohyggligt imponerande, lika många guld som Brynäs IF har i ishockey, undrar vilka som når nummer 14 först?

Det är lätt att bli imponerad av ett band med så mycket integritet och kvalité.

”We don’t worry ’bout what others say. We just play what we wanna play. We don’t care what’s in the charts. All we do is follow our hearts”

Om tio år fyller de 40, det är jag ganska säker på.

Peter Alzén

PÅ SCEN

The Refreshments - 30-årsjubileumskonsert

Söders Källa, Gävle

Lördag 28 september 2019