Recension: Whitesnake började lovande – sedan tog energin slut

Må så vara att sången var sur. Låtarna var bra och kvällen någonting att ändå minnas. Den här gången är det andra bullar, även om David fortfarande snubblar på en publikfriares vis när han ska uttala ”Furuvik”.

Med ny vind i seglet i form av det hyfsat kritikerrosade albumet ”Flesh & blood” är Whitesnake ute på vägarna för att visa att de fortfarande har det. Att de är ett band som kan vara vitala och överraska oavsett om det är på de stora festivalernas scener eller bland sockervadd och barnvagnar.

Att de fortfarande har ”det” råder det inledningsvis ingen tvekan om. Svansföringen är hög, energin påtaglig och attityden charmigt kaxig. Så kaxig att jag till en början oroar mig för att David ska bränna allt vokalt krut redan i den inledande dubbeln ”Bad Boys” och ”Slide It In”.

Men ganska snart faller han tillbaka och låter resten av bandet ta sin rättmätiga plats. Inte bara instrumental sådan då majoriteten av refrängerna bärs upp av basisten Michael Devin och keyboardisten Michele Luppis röster där han själv inte räcker till längre. Att det är ett måste för att ens ha dagens Whitesnake ute på vägarna råder det inget tvivel om.

När jobbet sedan utförs med högsta klass och gör saknaden efter Davids genomträngande röst minimal är det bara att tacka och ta emot. Tacka för att de fortfarande finns band som förlitar sig på egna resurser i stället för digitala hjälpmedel.

Men ju längre in i spelningen bandet kommer desto mer mattas den också av. Flertalet snygga låtar, så väl gamla ”Ain’t No Love In The Heart Of The City” som nya ” Shut Up & Kiss Me”, serveras med en förväntan men responsen uteblir förvånande nog nästan helt och hållet. Allsången är svag, applåderna likaså och det smittar till slut av sig på bandet.

Lagom till att de båda gitarristerna Reb Beach och Joel Hoekstra solat som om 80-talet aldrig tagit slut och åldermannen bakom trummorna, den i augusti 69 år gamle Tommy Aldridge, klarat av sitt urtrista trumsolo har energin tagit slut. Vad som började så lovande har förvandlats till en dag på jobbet. Hur det ens är möjligt med en så stor publik framför scenen är en gåta. Att den tänder till något i de stora hitsen ”Is This Love” och ”Here I Go Again” är förståeligt men då är det för sent, konserten går på sparlågorna. När avslutningen med Deep Purples ”Burn” fyras av är bandets tankar redan på nästa spelning och jag förstår dem.

PÅ SCEN

Whitesnake

Stora scen, Furuviksparken, Gävle

Onsdag 10 juli 2019

Betyg: 2 av 5

Janne Mattsson

Fotnot:

Då Arbetarbladets fotograf ombads skriva på ett papper innan konserten, som gjorde gällande att inga bilder skulle användas innan godkännande från Whitesnakes management, valde vi att inte fotografera konserten alls. Att intervjuobjekt eller fotoobjekt kräver ett skriftligt löfte att få godkänna texten eller bilden innan publicering är någonting som vi i de allra flesta fall inte ställer upp på. Vi har därför fått använda oss av en gammal bild på bandet.

Fredrik Selgeryd, biträdande nöjesredaktör.