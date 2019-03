Alzheimers sjukdom vinner alltid till sist – här är en bok om den nakna skräcken när glömskan kommer

I Sverige lider etthundratusen (100 000) människor av Alzheimers sjukdom. Med en åldrande befolkning ökar siffran drastiskt. Det är förstås ett stort problem för de drabbade och deras anhöriga, men också för hela samhället: ökade kostnader för vård och omsorg och brist på insikt om problemets vidd.

Jag är själv en av de drabbade, född i mars 1945. Vi är många i den generationen, eftersom våra föräldrar såg att det stora kriget närmade sig slutet och åter kunde känna framtidsoptimism. Den sista april tog Hitler sitt liv i en bunker i Berlin. En av världshistoriens grymmaste tyranner lämnade scenen. Stora delar av Europa låg i ruiner, men nu kunde man bygga för en möjlig framtid.

Att plötsligt inte veta var men befinner sig, att liksom lämna ett välbekant koordinatsystem, att helt tappa sammanhanget i en film ... Det är skräckfyllda upplevelser.

Den här sjukdomen, upptäckt och uppkallad efter neurologen och psykiatrikern Alois Alzheimer i början av förra seklet, har blivit en folksjukdom och antalet som lider av den stiger snabbt, framförallt i västvärldens välfärdssamhällen. Vi blir allt fler som lever med suddiga eller helt utplånade minnen och som trevar oss fram genom välbekanta gator och kvarter där vi inte längre känner igen oss. Att plötsligt inte veta var men befinner sig, att liksom lämna ett välbekant koordinatsystem, att helt tappa sammanhanget i en film ... Det är skräckfyllda upplevelser.

Läs kulturredaktörens intervju med recensenten, från 2018: Lars-Ragnar drabbades av alzheimer – skyndar sig att skriva bok: "Kan inte ångra det man inte minns"

Wendy Mitchell, född 1958 och mor till två döttrar, drabbades av sjukdomen för två sedan och publicerade nyligen sedan en bok om den – Somebody I used to know. Den har nu kommit ut på svenska med titeln Hon som var jag. En memoar om Alzheimer. Det är en bok som förtjänar att läsas också av dem som inte hör till dr A:s närmaste krets. Inte bara för att den är humoristisk och välskriven utan för att den ger insikt om problem som berör många fler än de närmast berörda.

Vi som lider av Alzheimers sjukdom vet att han kommer att vinna till sist, men vi kan i alla fall bjuda motstånd

Hon berättar om taktik och strategier för att klara vardagslivet, om hur allt måste planeras med större tid och omsorg än förr, om den offentliga vårdens ljumma intresse för hur hon mår, om att hon ofta är nära att kapitulera men aldrig ger upp. Hon håller föredrag om sjukdomen, och beskriver vad som händer när hennes minne gradvis blir suddigare och lär sig hantera den nakna skräcken som allt oftare kommer på besök, planerar resor ... Jag tror att vi som lider av Alzheimers sjukdom vet att han kommer att vinna till sist, men vi kan i alla fall bjuda motstånd – motstånd till varje pris som vi som tillhörde den gamla vänstern brukade säga.

Wendy Mitchell har skrivit en modig och öppenhjärtig bok. Den förtjänar många läsare. En fråga, som upptar mig mycket, får jag förstås inget svar på. Vad blir en människa utan minne? Vid närmare eftertanke är jag tacksam över att den frågan förblir obesvarad.

Lars Ragnar Forssberg

är gammal radioprofil. Har gett ut dikter, romaner och uppmärksammade biografier. Skriver på en bok om Alzheimer.

Ny bok

"Hon som var jag, en memoar om Alzheimer"

Wendy Mitchell

Förlag: Atlantis