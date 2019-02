Bodil Juggas: Ali Smiths nya tidskapsel – smart, politisk och rolig

Kvinnor kedjade fast sig vid stängslet runt militärbasen Greenham Common i en kärnvapenprotest som pågick i 20 år. Greenham Common! Hur kunde jag glömma Greenham Common? Överallt på nyheterna i början av 1980-talet.

Det var en aktion som fick enormt genomslag.

Och ändå. När Greenham Common dyker upp i Ali Smiths roman ”Vinter” är det som en uppenbarelse. Just ja. Visst ja.

Greenham Common har blivit dammigare än till och med gruvarbetarstrejker och facklig organisering. Freds- och kvinnokamp, politisk historia, bortsopat ur det allmänna medvetandet.

Men Ali Smith är en författare som tar lätt på tiden. Inte lätt som i oviktigt, tvärtom, utan som att hon oproblematiskt rör sig i den och återerövrar den. Hon landar i en uppväxt i efterkrigstidens England. I ett hippiekollektiv på 1970-talet. I demonstranternas läger i Greenham Common. I dagens efter-EU-omröstningen-England där vinter råder helt klart.

Det är ett underligt sällskap som samlas i ett hus på engelska landsbygden. Den falska flickvännen heter Lux som tvålen och kommer på sitt sätt med både ljus och rening.

”Vinter” är andra boken i Ali Smiths påbörjade svit årstidsromaner. I ”Höst” mötte vi konstvetaren Elizabeth som försökte förnya sitt pass i en skön ny värld av mardrömsbyråkrati. I ”Vinter” har pensionerade Sophia en liknande upplevelse under ett misslyckat försök att hämta ut kontanter på banken.

Det är julafton och Sophia åker hem utan pengar till ett tomt kylskåp. Hon väntar sonen Art som driver twitterkontot Art in Nature och hans flickvän Charlotte. Hon väntar INTE sin hopplösa syster Iris.

Samtliga dyker dock upp. Fast inte den riktiga Charlotte utan en tjej som Art hyrt in för att spela hennes roll eftersom flickvännen plötsligt dragit.

Systrarna Sophia och Iris har inte setts på decennier. Aktivisten Iris och affärskvinnan Sophia, fortfarande i allt varandras motsatser. De slungar osynliga skällsord mot varann: Lögnare! Mytmakare! Självbedragare! Självisk!

Iris tillhörde revolutionsgenerationen medan Sophia gjorde sig en förmögenhet på att importera dess attribut som afghanpälsar och indiska tunikor.

Och vem är Art? En kille som skriver om fåglar och snöflingor, en som inte bekymrar sig om annat än att Charlotte tröttnat på hans likgiltighet inför världsproblemen.

Lux? En flykting, en hemlös, en gästarbetare som måste leva under radarn. Hon är dagens realitet därute.

Olika politiska ståndpunkter möts, och människor med olika förhållningssätt till livet.

Det är en precis lika rolig som allvarsam berättelse. Tokig och klok, bildad och streetsmart, infallsrik – och upplysande.

Exempelvis informeras läsaren om stora kvinnliga konstnärskap. I "Höst" uppmärksammades den förbisedda popkonstnären Pauline Boty, i "Vinter" skulptören Barbara Hepworth som vi ju borde känna till lika bra som Henry Moore.

Ali Smith berättar förtrollande fluffigt elegant, lekfullt, mättat med litterära referenser. Shakespeare sitter i ryggraden och som i Dickens julsaga hemsöks Sophia av gångna tiders spöken genom vilka det förflutna rullas upp. Systrarna visar sig inte bara ha vitt skilda åsikter, deras minnen av Arts barndom – det vill säga deras tolkningar av historien – är två helt olika versioner.

Men under sker i julnatten. En påhittad ornitologisk sensation inträffar verkligen. Sophie och Iris blir systrar på riktigt igen. Det omöjliga blir möjligt när främlingen Lux bringar upplysning.

Till och med den menlösa naturskildraren Art berörs. Han återvänder till London och ryser i en stad där iskylan råder också mitt i högsommaren, där människor under radarn har brunnit inne i Greenfell Tower.

Killen med det uppfordrande namnet Art vaknar till medvetande om sin, ”konstens”, förmåga att ge perspektiv på rådande tidsanda och samhällstillstånd. Eller alternativt, konstens uppgift att försöka förändra den.

Liksom ”Vinter” gör. Bådadera.

Nästa bok i sviten är ”Vår”, beräknad att komma på engelska i vår. Idén bakom årstidsromanerna är att skriva snabbt och publicera snabbt. Böckerna ska befinna sig där vi själva är, mitt i oron för Brexit och Trump och fler nedlagda brittiska bibliotek; ”fiction is one of our ways of telling the truth”, deklarerar Ali Smith.

Den Skottlandsfödda författaren har gett ut en rad prisade romaner, novellsamlingar och även skrivit pjäser. Ali Smith introducerades på svenska 2006 med Bookerprisnominerade ”Jag är allt du drömt”. ”Flicka möter pojke” (2008) och ”Bibliotek” (2017) finns också. Förutom ”Höst” förstås, hennes fenomenala första tidskapsel från i höstas.

Bodil Juggas

är frilansande kulturskribent, tidigare denna sidas redaktör.

Ny bok

”Vinter”, roman av Ali Smith.

Översättning Amanda Svensson.

Förlag: Atlas.