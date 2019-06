Bodil Juggas: Det finns inget dåligt väder – men det finns bra brittiska deckare med ständigt regn

Nu har det regnat 80 dar i sträck, rapporterar en brittisk tv-meteorolog i HBO-serien ”Years and years” där handlingen utspelas efter brexit en bit in på 2020-talet när både klimatet och populismen har gått bananer. Framtiden enligt ”Years and years” är långt ifrån ljus.

Regnrekordet verkar konstigt nog göra meteorologen mer nöjd än skrämd.

Kanske beror det på att Storbritannien och dåligt väder är ett grundmurat koncept. Inte ens turisterna förväntar sig sol.

Grått är normaltillståndet. En dyster miljö ingår. Som om kolindustrin fortfarande förmörkade himlen.

Det är hur tydligt som helst i kriminallitteraturen.

Mulna och ödsliga brittiska landskap spelar en viktig roll. Tänk författaren Ann Cleeves blåsiga Shetlandsöar och mordintriger med svarta silhuetter av strandpirer och karga klippor som stupar dramatiskt mot havet. Hedar insvepta i dimma. Vägar som plötsligt blir ofarbara av skyfall.

Naturen – och naturens makt – är påtagligt närvarande i de brittiska deckarna. Som gärna har landsbygden som scen. Ett landskaps speciella väsen fångas. Förstärkt av företrädesvis uselt väder.

Ann Cleeves har ju förresten också skrivit den filmatiserade bokserien om kommissarie Vera Stanhope – aldrig utan hatt och rock till skydd mot havsvindarna i ett Northumberland som blivit tv-seriens ansikte i nästan lika hög grad som dame Vera.

På kommissarie Alan Banks – författaren Peter Robinsons återkommande deckarhjälte i Yorkshire – ösregnar det direkt i första boken och duggar fortfarande ihärdigt när fallet är löst. Men en engelsman klagar inte, tvärtom: ”Banks njöt av de kalla regnstänken mot ansiktet”.

Om himlen råkar spricka upp i Stephen Booths Peak District-deckarserie noteras häpet ”oväntat soligt väder”.

Sommarparadiset Midsomer må vara undantaget som bekräftar regeln, men notera att även för denna älskade trivseldeckare är naturmiljön nästan överdrivet central: febrigt prunkande trädgårdar, slottsalléer, jaktskogar och lummiga promenadstigar lämpliga att falla offer på.

I nya boken ”En cirkel av sten” besöks även en Stonehenge-liknande lämning. De väldiga stenarna får till och med Ruth att rysa. Stenblocken är varma, märkvärdigt levande. Trots, förstås, den kyliga luften.

Kriminalförfattaren Elly Griffiths introducerade en i dubbel bemärkelse ruggig omgivning i sin deckarserie om rättsarkeologen Ruth Galloway, nu inne på elfte boken. Ruth bor i saltstänkta Norfolk. I ett ensligt beläget hus, nära marsklandets vackra men förrädiska våtmark där utgrävningar funnit en uråldrig kultplats med skelettdelar – både från järnåldern och från våra dagar.

Naturligtvis kommenteras vädret noga när Ruth Galloway den här gången deltar i en ny utgrävning i området: ”Det är kallt i dag, luften är fuktig och grå, men det regnar inte riktigt, och i England i februari är också det något att fira.”

Böckernas arkeologiska perspektiv ger ytterligare mystik till naturscenerierna. Människor som levt en gång har lämnat avtryck. Landskapet har en historia. Arkeologerna avtäcker den. Dessutom umgås arkeologen Ruth med druiden Cathbad – till vardags småbarnsfar men alltid pigg på att iscensätta hedniska riter.

Handlingen i ”En cirkel av sten” återknyter till handlingen i Elly Griffiths allra första Ruth Galloway-deckare (”Flickan under jorden” 2009) och formar därmed en egen cirkel. Vid den nya utgrävningen hittas resterna av en järnåldersflicka. Men samtidigt ben från ett mer nyligen dött barn. Möjligen Lisa Downey, en tolvåring som försvann spårlöst i trakten för trettio år sedan.

Ruth Galloway har täta poliskontakter. Inte bara det att hon anlitas som expert, traktens kommissarie Nelson råkar vara pappa till hennes dotter Kate.

Deras halvhjärtat hemliga förhållande har pendlat på och av genom åren. Nelson är faktiskt fortfarande lyckligt gift på annat håll. Det är en lågmäld relationsskildring som inte utvecklas enligt förutsägbart mönster.

Även själva mordfallet rymmer familjehemligheter, med flera fina personteckningar av misstänkta och brottsoffer.

Det är framför allt platsen som lockar med den här deckarserien. Grymma vyer under molntunga skyar.

I ”En cirkel av sten” letar polisens sökteam förtvivlat efter en kidnappad baby. I ösregnet, förstås. Bilarna är evigt leriga.

Trots bristen på chartersol är det trevligt att återbesöka Ruth Galloways värld. Hon är en sansad mänska som inte rasar ihop över sitt knöliga privatliv eller några extrakilon. Hon skrapar rimfrosten från vindrutan med sitt gymkort (”det enda hon använder det till”).

En klar fördel med brittisk kriminallitteratur är annars att svenskt väder så gott som alltid känns så mycket bättre.

Författaren skriver i ett efterord att det var tänkt att bli tio böcker om Ruth Galloway. På övertid kommer alltså en elfte. Den signalerar inget direkt farväl den heller trots att Ruth verkar vara på väg bort.

Hon funderar på att söka en ny tjänst i Cambridge… men ”skulle hon stå ut med att flytta ifrån det här, det skiftande marsklandet, den ständigt föränderliga himlen, sanddynerna som plötsligt övergår i havet, det vida och klara under en lysande blå himmel?”

Se där, det händer att Elly Griffiths bjuder på en riktigt vacker dag bland alla grå landsbygdspanoraman.

Eller säg som så här. Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga deckare och de är sällan brittiska.

Bodil Juggas

är frilansande kulturskribent, tidigare denna sidas redaktör.

Ny bok

”En cirkel av sten”

av Elly Griffiths

Översättning: Carla Wiberg

(Forum)