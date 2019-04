Bodil Juggas: Hela Sverige fångat genom litterär dokumentär från en liten typisk by

Osebol, en by i norra Värmland. En alldeles särskild by. Eller en by vilken som helst. En by som håller på att dö. Eller inte.

Vilket underbart storslaget tilltag att intervjua platsens varenda invånare och låta deras röster bilda ett gallerverk genom vilket livet sipprar in och sipprar ut.

I Osebol är det närmare till Malung och till Norge än till Karlstad. Det märkliga bynamnet har ingen bombsäker härledning.

Boken heter ”Osebol” förstås och är en dokumentär med litterära kvalitéer, ibland smådeppig, ibland smålycklig. Ganska mycket jämnmod råder. Folk säger att ”det blir som det blir, det blir nog bra med det”. En hör hemma här, så är det bara. En hamnade här. Så blev det bara.

Men nog var det bättre förr, säger folk också. När skolungarna inte behövde åka till Torsby för att gå ut nian. När det fanns post, plattfabrik och mataffär – inte bara en utan uppåt femton stycken i trakten – och föreningsdriven skidbacke. När, alldeles nyss, asylboendet väckte hopp innan det försvann.

Och bron. Den berömda vackra älvbron som skulle restaureras med EU-pengar men istället blev stängd för trafik. Det går att ta sig förbi avspärrningen och gå över Klarälven till andra sidan. Det är en fin promenad, tycker många Osebolbor.

Fast allt var inte bättre förr. Gubbarna som jobbat i skogen sen unga år minns slitet och kylan. Det är inget de saknar. Det som tog sextio skogsarbetare en hel vinter ”det gör en kille / som sitter i lackskor /i en maskin / det gör han ledigt / på en dag.”

Vilka är jobben nu då, de som finns? Flera av kvinnorna jobbar som undersköterskor på äldreboende eller i hemtjänsten. Flera av männen pendlar som tillfälligt inhyrda byggjobbare.

Två barn hinner födas medan författaren Marit Kapla färdigställer sin bok. Men tre äldre människor hinner dö. ”Osebol” tillägnas alla som bor, har bott och kommer att bo i Osebol.

Hon tillhör själv de utflyttade. ”I dag när jag står på grusvägen som går förbi huset och tittar in mot det, känns det som om jag fortfarande bor där. Osebol växte fast i mig. Bara här ligger horisonten på rätt ställe.”

Skriver Marit Kapla i ett kortfattat efterord, den enda kommentaren till boktexterna. Författaren/lyssnaren är osynlig, invånarna får tala ostört. Inte olikt vissa stilla och respektfulla dokumentärfilmer som följer minnesrika personer i deras vardag – jag tänker särskilt på hur åldriga ensamvargar skildras i Mikaela Weurlanders ”Dora på Lammholm” och ”Gubben i stugan” av Nina Hedenius.

Var slutar jag? Och var slutar platsen omkring mig? Undrar Marit Kapla. Frågan har blivit aktuell i en tid när land och stad allt tydligare ställs mot varandra. När det blivit allt svårare att leva på landsbygden, när den samtidigt både utarmas, turistifieras och idylliseras. När den som väljer att stanna kvar måste försvara sig.

Precis samma frågeställning tog Folkteatern Gävleborg upp i en teaterföreställning för tre år sedan. Och faktiskt på ett likartat sätt som Marit Kapla. Landsbygdsbor utfrågades i ett stort forskningsprojekt. Deras personliga vittnesmål om platsens betydelse vävdes samman till repliker i ett sceniskt körverk – ”Framtiden i mig” av dramatikern Erik Uddenberg. Mycket lyckat det också.

I dag finns, tycks oss åtminstone, en samtidig trend av längtan tillbaka. En längtan att få leva alternativt, närmare naturen, i lugnare tempo. Men märk att ingen av byborna ens nämner närodlade tomater. Ingen av byborna nämner klimathotet. Oron i Osebol är av konkret karaktär: Vargen. Kommunstyret. Bristen på service. Bristen på älg. Bristen på dansställen. Bristen på medlemmar i jaktlagen.

I Osebol bor Marie Björn, född 1983. Hon säger att hon finner lycka i sitt arbete i hemtjänsten. Hon visste redan som barn att hon ville bli kvar i byn. Trots att hon var ensam tjej i fotbollslaget.

I Osebol bor Istvan Foth som flydde till Sverige från Ungern 1956. Han gick Konstfack på 60-talet, köpte hus i Osebol, bildade kollektiv, fixade batikkurs. ”Vi hade tjugo tanter från omnejden som kom varenda vecka och trivdes”. Nu är han Osebolbo och designer av vattenlekparker. ”Det tar några generationer innan man blir inbodd”.

I Osebol har it-konsulten Petra Lange, född 1978, skaffat fritidshus. För hon vantrivs nåt fruktansvärt i Stockholmstressen.

I Osebol bor Alvar Jansson, född 1945. Han var förutseende och köpte en videokamera och filmade mormor sin. Vi borde lyssnat mer på de äldre, säger han. ”Om en kunde återuppliva dem. / Det är så mycket en inte vet.”

Varje invånare medverkar med olika långa glimtar ur sitt liv som tillsammans blir en skildring av Sveriges utveckling från tidigt 1900-tal till nu. Samhällsförändringar kan exempelvis sammanfattas så här: ”Förr var det potatis varje dag. / Nu är det mer pasta.”

I Osebol bor Armgard Zu Putlitz, född 1937, som minns när hennes pappa satt i fängelse hos Gestapo.

I Osebol bor Kattis Nilsson, född 1996, som säger ”Det är här jag trivs. Jag skulle inte trivas i Torsby.”

Då är Torsby, kommunens centralort, inte jättestort.

Stockholmarna vet inte var Osebol ligger. De vet inte var Torsby ligger heller. ”Jag säger Branäs. Då börjar folk få nån form av hum”, suckar Petra Lange. Branäs skidanläggning, då ringer klockan.

Personernas berättelser är nedbrutna till korta diktrader i det kollektiva eposet ”Osebol”. Totalt 42 röster, briljant framslipade av Marit Kapla.

Ibland ackompanjerar individerna varandra, inom en familj.

Vars och ens hus i Osebol, hens plats i världen, visas utmärkt på en bykarta. En liten grå rektangel liksom befäster att hen finns.

Alltsammans ett fantastiskt material, enormt genomarbetat. Marit Kapla är journalist men har i sin debut ”Osebol” valt en konstnärlig form istället för reportage. Men inte mig emot om hon får Stora journalistpriset för sin bragd.

”Till Osebol ska en tillbaka vet du. / Det är väl nån sjukdom då. / Det är väl nåt i botten. / Det är väl att jag är uppfödd här. / Det är väl det. ”. Konstaterar Jan Hagström, född 1966.

Det finns mycket igenkänning i ”Osebol”. Osebolsplatser finns överallt. I Dalarna. I världen.

I Osebol bor en och annan individ som speglar den utsatthet som kan vara grogrund för rasistiska partier. Marit Kapla ger också den sidan av saken.

Blir Osebol rikskänt nu efter denna boken? Kommer det att säljas tröjor med tryck, I love Osebol? Som en symbol för det envisa tysta motståndet mot centraliseringen?

Det gör kanske något med stoltheten i alla fall. Di kanske får en sån denna där automatiserad livsmedelsbutik utan personal i alla fall.

Bodil Juggas

är frilansande kulturskribent, tidigare denna sidas redaktör.

Ny bok

”Osebol”

av Marit Kapla

(Teg Publishing)