Folkmusikkonsert på saxofon: Gränslöst och glädjefyllt då Nybyggnan kom till Storvik

”Nybyggnan”, ja. Det är namnet på ett långt stycke som var kvällens huvudnummer, en folkmusikalisk saxofonkonsert i kammarmusikformat framfört av fem musiker som kanske också tillsammans kallar sig Nybyggnan. Eller så är de bara Daniel Reid, Jeanette Eriksson, Sérgio Crisóstomo, Adrian Jones och Anna Wallgren utan gruppnamn. Alla är de rutinerade och rosade instrumentalister med digra cv:n.

Idén till det hela kom av att saxofonisten Daniel Reid ville framföra nyskriven folkmusik som kombinerade just hans eget instrument och en stråkkvartett. Adrian Jones, viola, hade också tankar åt det hållet och tillsammans satte de igång och resultatet blev just ”Nybyggnan”, ett namn som anknyter både till Bys-Calles ”Byggnan” och Pers Eriks polska ”Ombyggnan”. Men här ville man också visa hur folkmusiken förändras och tar upp influenser från olika håll.

I det publiken fick höra fanns naturligtvis mycket man kände igen från den svenska folkmusiken, men under det 45 minuter långa stycket togs publiken med in i helt andra musikaliska landskap. Här klev den klassiska kammarmusiken ibland fram innan den kunde tas över av en saxofons utflykter i jazzens terränger. Det som imponerade var hur musikerna rörde sig mellan olika stilar utan några hårda svetsfogar. Det ena gick över i det andra helt naturligt.

Ett av de starkaste avsnitten var då stråkkvartetten länge spelade samma hypnotiska tema, lite som något från minimalisten Philip Glass, medan Daniel Reid på en av sina saxofoner spelar något som låter som sådan där avslappnad jazz man tycker passar sent på kvällen eller in på natten. Och sedan glider allt över i mer svängig folkton. Allt med en självklarhet och enkelhet som imponerade. Själv gillade jag just de jazzigare avsnitten lite extra med Daniel Reid ofta på sopransax. Så snygg ton och känsligt spel.

Efter paus flera kortare låtar där musikerna också visade att de verkligen kan fånga publiken med anekdoter och berättelser om låtarna. Daniel Reids ”Ringar på vattnet” om det vemodiga att sitta själv hemma i oktober då regnet strömmar ner och frun är på turné var en höjdpunkt liksom Adrian Jones musik som han skrev till Leksands spelmanslags 60-årsjubileum.

Innan Nybygget värmde Orientaliska strängar upp publiken med låtar från Kurdistan men också från till exempel Egypten och Algeriet. Brusk Dibo och Khaldoun Jawish visade sin skicklighet på instrument som saz och ud, ofta svängigt och med melodier som grep tag. Det passade också väldigt bra ihop med det som kom senare. Starka och välförtjänta applåder till de två och den slagverkare de hade med sig.

Lars Westin

är från Orsa, journalist, gillar Grateful Dead och Bruckner. Och att klippa gräsmattan.

Fakta

Nybyggnan – en folkmusikalisk saxofonkonsert i kammarmusikformat

Daniel Reid, saxofoner, Jeanette Eriksson, violin, Sérgio Crisóstomo, violin, Adrian Jones, viola, och Anna Wallgren, cello

Förband: Orientaliska strängar (Brusk Dibo och Khaldoun Jawish med slagverkare)

Lyran, Storvik 23/3 2019