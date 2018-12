Första utställningen på nyöppnade konstfiket: trasiga pantburkar som har upphöjs till vacker och tänkvärd konst

Han vill inte kalla sig konstnär. Det är ju så där med människor som tar sina första steg i konstens värld.

Jostein Skeidsvoll har jobbat som fotograf nästan hela livet. Mest med reklam och industrifoto, ofta med uppdrag åt skogsindustrier. Han kallar sig kort och gott fotograf, men jag kallar honom konstnär.

På lördagen är det vernissage för hans utställning ”CANS”, på det nyöppnade Little Art Cakery vid vattnet mitt emot Dalapalatset.

Jag gillar när man visar konst utanför gallerier och institutioner. Om denna kultursida skulle besluta sig för att driva en linje så ligger den idén nära till hands; att visa konst på platser där folk ändå uppehåller sig.

Vem bryr sig om att titta på en ratad burk? Den som tar sig tid att göra det får se saker.

Jostein Skeidsvoll vill synliggöra det osynliga. ”CANS” är en serie med ett tjugotal perfektionistiska bilder på upphittade läsk/ölburkar i olika stadier av sönderfall. Burkarna, så skräp de är, har fått bli glassigt återgivna i planschformat – och uppåt. En flirt med popkonsten, med ett existentiellt djup och funderingar på förfall och förgängelse.

En del av bilderna är i färg, närmast dokumentära. Av det tusental burkar han har samlat och sparat, är det ett bara ett fåtal som har adlats till konst. Nämligen de med spännande former. Precis som moln på en sommarhimmel formar det mänskliga medvetandet tolkningar utifrån slumpmässiga former.

En bild föreställer en cola-burk som blivit helt splittrad. Jostein Skeidsvoll har pusslat och rekonstruerat, så att det påminner om ett kranium från en utdöd människoart, återskapad av osteologer.

Andra bilder går nästan helt i gråskala. Här har fotografen tillåtit sig att vara mer kreativ med ljuset. Mina tankar går till gamla oxiderade fornfynd. En av bilderna ser nästan ut att föreställa ett vikingasvärd i sönderfall. Coolt!

Att Jostein Skeidsvoll är en skicklig yrkesman är uppenbart för den som vet hur svårt ett synbart enkelt fotografi kan vara. En amatör som fotar en knölig burk kommer ofelbart att få fula blänk i någon av ytorna. Josteins bilder är sömlöst sammansatta av många olika exponeringar.

”CANS” pågår till 30/12 och kan avnjutas till kaffet under Little Art Cakerys öppettider. Ägarna Melody Moses och Sabah Ejaz tänker köra en konstutställning per månad. Bra tänkt!