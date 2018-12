Från Astrid Lindgren till smalspårig poesi: här är Bengt Söderhälls påbjudna midvinterläsning

Det ser ut som att det kan bli några dagar fler än i fjol, till eftertänkande och läsande och samtal om läst och tänkt. Det händer att en och annan frågar om jag har något bra förslag till bok att läsa och nu ställer jag samman några av min kanske en smula egensinniga svar, med korta kommentarer.

Böckerna är sådana som dröjt kvar, som fortfarande irriterar och då menar jag irriterar som något påbjudande och gott. Håll till godo.

Bengt Söderhäll

Kerstin Ljungqvist: Nyttans växter

Calluna Förlag

I tider av osäkerhet är det rätt säkert att det finns växter, så väl öppenfröiga som gömfröiga. Att det även finns böcker som hjälper oss att hitta nyttans växter bland för oss mänskor onyttiga och till och med giftiga växter, är en god sak. Sedan Kerstin Ljungqvists ”Nyttans växter” kom till bostaden, har den legat framme, som ett sjökort för seglare. Uppslagsbok och historik om svensk medicinalväxtodling. Alldeles underbar, i bokstavsordning och rikt fint illustrerad.

Bernt Olov Andersson: Den osynliga nåden, Minnen och gestaltningar

Reptil

Gråt. Ilska. Igenkännande. Inkännande. Bekännande.

Bernt-Olov Anderssons (Sandviken) täta berättelse om en far som inte var där och en son som skapade sig utrymme och tog sig ur en bestämning och bevarade solidariteten med de förtrampade och utvecklade, och fortfarande utvecklar, språket hos dom där nere.

Elin Lindqvist: Facklan – en roman om Leon Larsson

Piratförlaget

Elin Lindqvists roman ”Facklan” handlar om en av författarna i den första generationen arbetarskrivare, Leon Larsson (1883-1922), som levde sina första år intill Skutskärs sågverk. Larsson är Elin Lindqvists farmors far och liksom Bent-Olov Andersson går hon till arkivmaterial för att utröna hur det egentligen var. Vi får en tät skildring av den unga arga dynamitarden, straffången och med tiden poeten Leon Larsson och med förvåning konstateras att spelfilmen om honom inte finns. Material till manus finns här.

Anna Jörgensdotter: Solidärer (roman)

Albert Bonniers Förlag

En sådan roman! Anna Jörgensdotter väver samman enskildas slumpartade steg och världspolitikens möjligen lika slumpartade händelser. Gävle och Katalonien när det begav sig och händelser som fortfarande ger eko över världen.

Stéphane Hessel: Säg ifrån!

Översättning Ulla Bruncrona, Louise Lindfors Förlag

Vid 93 års ålder blev Stéphane Hessel (1917-2013) bästsäljande författare med skriften ”Säg ifrån!”, ett trettiotal sidor om rättvisa och solidaritet som avslutas med Förenta Nationernas allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, det vill säga för alla oavsett medborgarskap och nationalitet.

Läs och tala om. Omtala. Samtala. Läs om och tala.

(Originalet på franska: Indignez-vous!)

Julian Barnes: Den enda historien (roman)

Översättning Mats Hörmark, Forum bokförlag

”Vad gällde frågan huruvida känslans styrka stod i relation till graden av lycka hade hans egna erfarenheter nu fått honom att tvivla.” Orden är Julian Barnes i romanen ”Den enda historien”, en dialogtät roman där kärleken omtalas, omgörs, ombonas och omringar i unga år och i åldrandets domäner. God högläsning, detta.

Anna Jörgensdotter & Henrik Johansson (red): Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar

Föreningen Arbetarskrivare

Föreningen Arbetarskrivare har gjort det igen, i sin elfte antologi innehållande poesi, serier och prosa och skildrande och gestaltande de gula västarnas vardag. En av årets viktigaste skönlitterära böcker, där sökarljuset är på och reflexerna från det i medierna ofta förbisedda arbetslivet.

Stina Oscarson (text) & Sara Granér (bild): Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?

Leopard Förlag

Gene Sharps 198 sätt att lösa konflikter utan våld har till sist fått utrymme i ett svenskt språk och bild. Det är Stina Oscarson som skrivit och Sara Granér som tecknat, inspirerade av Sharps ”Waging non violent struggle” och ”From dictatorship to democracy”. Det är minst sagt märkligt att Gene Sharps arbete under mer än sextio år för att finna konfliktlösning utan våld inte varit ett självklart inslag i utbildningen på högstadiet, gymnasiet och inom den högre utbildningen. Nu finns i alla fall möjligheten.

Adonis: BOKEN – platsens gårdag nu III (Dikter)

Tolkning från arabiskan Hesham Bahari, Alhambra förlag

Hesham Baharis tolkning från arabiskan av Adonis tre mycket omfångsrika och tankeutmanande BOKEN i tre band är en av årets absoluta höjdpunkter, såväl som poesi som upplysningstext. Öst är öst och väst är väst och de båda kan mötas.

De tre banden i diktsviten BOKEN är en rik källa inte enbart till Adonis poesi utan även till arabisk poesi, historia och tänkande – i kritisk och upplysande bemärkelse.

Annorlunda hos ekorrarna. Om Werner Aspenström. Tretton läsningar

Anthropos

I år är det 100 år sedan poeten Werner Aspenström föddes och med glädje konstaterar tretton skribenter, bland andra Madeleine Gustafsson, Gunnar D Hansson, Jesper Svenbro och Lotta Lotass, att det är annorlunda hos ekorrarna. Boken heter så: ”Annorlunda hos ekorrarna” och de tretton skribenterna hjälper läsaren att få syn på än mer i Aspenströms diktande.

Pija Lindenbaum: Bidde det då? Sagan mäster skräddare

Rabén & Sjögren

Maria Gripe: Hugo och Josefin

Bonniers Illustrerade Barnböcker

Shaun Tan: Cikada

Översättning Ulla Roseen, Lilla Piratförlaget

Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet

Baree Khalil, Thomas Jakobsson & Linnéa Manzanares (red), Doha Alkateeb, bild

Gävles unga

Astrid Lindgren (text) & Jesper Waldersten (bild): Bröderna Lejonhjärta

Rabén & Sjögren

Några böcker skrivna för barn, men väl lämpade för samläsning över åldersgränser och andra indelningar av oss apostlahästförsedda varelser.

Pija Lindenbaum har som vanligt något behövligt i text och bild för alla åldrar och erfarenheter och sketchen om att det bidde en tumme ekar i de äldre och är ny för den yngre.

Shaun Tans mästerligt tecknade ”Cikada” är en släkting till Fågeln Fenix och den rikt illustrerade ”Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet”, skriven av barn i Syrien och Sverige och på såväl arabiska som svenska, är fylld av barns poetiska berättande och önskan om ett liv i lek och allvar. Boken har ett helt rum på Länsmuseet i Gävle och att ta med sig boken dit och läsa och studera de målade väggarna i museet är en upplevelse av lyster.

När jag skriver detta, dyker ”Hugo och Josefin” upp och varför inte läsa den också och låtsas att de båda, Josefin och Hugo, läser de andra böckerna med oss? Undrar just hur de skulle tänka och säga om Jesper Walderstens bilder till Astrid Lindgrens berättelse om Bröderna Lejonhjärta?

Tove Jansson: Det osynliga barnet

AWE/GEBERS

Kamel Daoud: Fallet Meursault (Roman)

Översättning Ulla Bruncrona, Tranan

Albert Camus: Främlingen (Roman)

Översättning Jan Stolpe

Tre böcker som hänger ihop för mig är Tove Janssons ”Det osynliga barnet”, Albert Camus roman ”Främlingen” och Kamel Daouds roman ”Fallet Meursault”. De tre texterna handlar om namnlöshet och osynlighet, den sorts osynlighet och namnlöshet som finns i relationer som inte är i ögonhöjd, situationer där någon bemäktigat sig överhöghet.

Ja, de tre har en släkting i en av de allra första som dyker upp i en av de texter som varit med att forma vår tillvaro: Lots namnlösa hustru i första Mosebok, som vände sig om, hon som reflekterade och för det straffades av en hård gudom för att hon inte lydde det av gud utfärdade förbudet att vända sig om.

Kerro Holmberg: Morgonen efter valet (Dikter)

Pequod press

Yu Xiu Hua: Leva trots allt (Dikter)

Översättning Birgitta Lindqvist, Ellerströms Lilla serien 57

Lennart Sjögren: De andra trädgårdarna (Dikter)

Albert Bonniers Förlag

"Allt ska bort

SOLDES SOLDES SOLDES

Butiken ska tömmas…"

Så inleder Kerro Holmberg dikten ”Efteråt” i samlingen ”Morgonen efter valet” och med tanke på vad vi erfar i regeringsfrågan här i landet dessa dagar, känns dikten sannspående. Just den kvaliteten finns i flera av dikterna i denna samling, synvändande dikter, ord som pillar sig in i företeelser och avtäcker dolda företeelser

Birgitta Lindqvists fina översättningar av Yu Xiu Huas dikter i ”Leva trots allt” är något alldeles nytt och vidgande: ”Tåget i min kropp kan aldrig spåra ur. / Därför kan det utstå alla svårigheter: / snöstorm, oväder, laviner och jordskred. / Vilka vansinnigheter som helst.” Det är sista strofen i dikten ”I min kropp finns ett tåg” och liksom efter och i läsning av Lennart Sjögrens dikter i ”De andra trädgårdarna”, sker här en omformning av sinnenas nyanseringsbredd och -vidd. Berikande. Nyordnande. Nyordande.

Om Yu Xiu Hua bör sägas att hon är självlärd poet och en av världens mest lästa, via den blogg hon började skriva 2009: hennes läsare torde i antal vara några tiotals miljoner, läsare av onlinepoesi.