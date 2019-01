Fredrik Björkman: Liljevalchs vårsalong ett måste för den som INTE gillar konst

Liljevalchs vårsalong i Stockholm är en provkarta över svensk konst just nu.

Jag tänker att den som tror att den inte gillar konst borde komma hit, här fattar man vad det handlar om. Konst ska vara vackert, knäppt, utmanande, roligt, provocerande.

I vårsalongens tretton luftiga salar finns alla sorters verk. Naiva, virtuosa, skulptur, brodyr, måleri, video, med mera.

Den har ett eget liv, den vill saker som inte går att förstå. Kul.

Personligen är jag svag för halvgalna skulpturer som kräver sin plats i rummet. I år finns bara en sådan. En märklig maskin av illa hopkommen plywood, med trissor av snusdosor som ligger an mot strängar. Med ojämna mellanrum ger den ifrån sig ett brummande ackord. Den har ett eget liv, den vill saker som inte går att förstå. Kul.

Årets största konstverk är också det som drabbar hårdast. Ett monumentalt hyllsystem med 17000 mikrokonstverk, mindre än tändsticksaskar. Över 1500 personer har bidragit genom Skaparkollektivet Forma. Varje litet objekt representerar en afghansk ungdom som bor i Sverige. Mängden är oerhörd. På avstånd bildar de bara en slät massa, men går man nära är varje individ unik och värd att undersöka med blicken. Mäktigt.

Annars är det mest ”tavla på vägg” i år, mer så än vanligt.

”Årets stora mysterium” sa konsthallschefen Mårten Castenfors på pressvisningen, om Björn Perssons två teckningar med skidskyttemotiv. Konstnären är född 1946, men stilen är så bra att en vuxen inte skulle klara att göra verken, sa Castenfors. Han anar att det är Björn Perssons barnbarn som har ritat. Man fnissar.

Ett videokonstverk tror och hoppas jag kommer att låta tala om sig. Det är Stella Palm, född 1994, med sitt verk ”The golden one”. Hon parodierar, hånar, den i althögerkretsar kända videobloggaren med samma namn.

Han vadar i ett alldeles eget träsk höger om SD. Med anakronistisk nationalromantisk retorik propagerar han för disciplin, sexuell så väl som idrottslig. Det är vägen till den rätta rasideologin.

Stella Palm har bar överkropp i sin video, liksom original-”The golden one”. Hon har målat sina bröst guldiga, och pratar på halvtaskig engelska om hur rulltårta är lösningen. Det är med rulltårta patriarkatet ska krossas. ”It´s better to eat rulltårta than to sleep with men” säger hon.

Stella Palm tillhör en strömning som är väldigt NU. Arga unga smarta kvinnor som med bar hud och humor ger fingret åt generationer av gubbslem.

Det är roligt, och tyvärr är det väl också modigt. Om althögern fattar detta konstverk blir det skitstorm, ty Stella Palm träffar en svag(sint) punkt.

Skärmen med ”The golden one” hänger för övrigt alldeles intill AB-lands enda bidrag i år; Sandvikenbördiga Yvonne Lindvalls två akryler, som vi har berättat om tidigare.

136 konstnärer har valts ut av juryn, bland 3538 sökande.

Över 100 000 personer brukar besöka vårsalongen. Trångt blir det. Utställningen pågår till 24 mars.