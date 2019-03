Lågmält och lite svårtillgängligt, men intressant utställning om hur vi förgör naturen

På många håll i världen organiserar just nu unga människor demonstrationer mot politikernas oförmåga att motverka klimatförändringarna, inspirerade av den svenska 16-åringen Greta Thunberg. Samtidigt kom det bara här om dagen nyheter om att utsläppen från vägtrafiken i Sverige bara ökar, och att miljömålen blir allt svårare att nå.

På Sandvikens Konsthall har klimatforskning varit en av konstnären Catrin Anderssons viktigaste utgångspunkter för sin utställning PROGNOSTICA. Bilder och ord från vetenskapliga rapporter, men också äldre tiders klimatspådomar, som Bondepraktikan, har inspirerat till idéer och arbetsmetoder.

Avtryck som påminner om fossil och spår av organismer, uråldriga eller helt färska

Det är som att vatten har strömmat fram över papperna och avsatt virvlar och mönster. På en del av konstverken kan man se hur löv och grässtrån har fastnat. Avtryck som påminner om fossil och spår av organismer, uråldriga eller helt färska. Från taket hänger något som för tankarna till en borrkärna av is, de prover som forskare hämtar upp från isen på Grönland eller Antarktis, och som kan ge viktiga svar i frågor som rör utsläpp och klimat.

Ibland har hon arbetat utomhus i minusgrader och mörker, med pannlampa.

Catrin Andersson berättar att hon började som fotograf, och det är tydligt att det har influerat hennes konstnärliga skapande. I samverkan med naturens rörelser arbetar hon med metoder som påminner om fotografisk framkallning av mönster och avtryck. Ett av verken har tillkommit under islossning i Haparanda. Ibland har hon arbetat utomhus i minusgrader och mörker, med pannlampa.

”Om vi inte gör något åt klimatförändringarna kommer framtida generationer att bli stekta, rostade, brända och grillade.” – så har en av världens mäktigaste personer, Internationella valutafondens chef Christine Lagarde, formulerat sig.

Catrin Anderssons uttryck är mycket mer lågmält, kraften mer underliggande. I hennes organiska former skymtar vi biologins rörelser och människans påverkan. Också i hennes arbete med material finns en känsla av kretslopp. Om det är verk hon inte är nöjd med maler hon ner dem, blandar in andra ämnen och fram kommer helt nya material och oväntade mönster. Hon kan låta processer pågå i månader.

Catrin Andersson är född i Helsingborg. Hon har under sin karriär bott och arbetat i flera storstäder, men har nu flyttat till Jädraås. En viktig del i hennes konstnärskap är konstnärliga gestaltningar i offentlig miljö. I Sala har hon t.ex. skapat ett verk som både tar in vattnets molekylstruktur och ljud från olika vattendrag i Salaområdet. Och i Stadshuset i Gävle har hon just färdigställt ett stort verk som löper över flera våningsplan. Med hjälp av handlingar och dokument insamlade av de politiker och tjänstemän som arbetar i huset har hon skapat pappersmassa som bildar marmorlikande mönster i skiftande färger.

Också i Sandvikens Konsthall finns beröringspunkter med rummet. Takets rundade ventilationstrummor, lampor och högtalare speglas i vissa av verkens cirkelformer. Golvets linjemönster fortsätter in i andra tavlor. Catrin Andersson skapar en fascinerande relation mellan rummet och konsten. Hon fäster sina konstnärliga verk på platsen där de visas.

PROGNOSTICA är en utställning som kräver en del av sin besökare, den kunde ha varit mer publiktillvänd. Men när man tar sig in i dess tankevärld och formspråk är den intressant och fördjupad. Den kan få en att stanna upp inför naturen och vår ambivalenta relation till den. Hur vi både är en del av naturen, och hur vi förgör den.

Max Hebert

har vallat jakar i Kirgizistan, gillar berg-och-dalbanor och har skrivit teaterpjäser för Stockholms Stadsteater och Sveriges Radio.

Ny utställning

PROGNOSTICA

Av Catrin Andersson

Sandvikens Konsthall

Visas 2/3-7/4