Lokala rockprofilen David Vallanger berättade sin okända mörka historia på Gamla Katolska Kyrkan

I fyra år har han skrivit på det som är hans resa från att ha varit mobbad i alla lägre skolår, mestadels för att hans familj var Jehovas vittnen. Barn hittar ju gärna saker hos de som är lite annorlunda som de kan trycka till på.

När David Vallanger sedan i sjunde klass bytte skola hade han en plan: att lämna det gamla livet bakom sig. Han kollade in de tuffaste killarna på den nya skolan, hur de betedde sig, vilka kläder de hade och vilken musik de lyssnade på. Plötsligt hade den lilla killen som gillade mjuka rockballader skaffat sig baggy byxor, keps och börjat lyssna på hiphop - en musikstil han verkligen hatade.

David Vallanger bråkade och tjafsade i skolan så han hamnade i ”särklass” och där accelererade det. Han blev själv en mobbare fast egentligen var han mest glad att det inte var han som blev utsatt. Snart kom spriten in i bilden, även om han reagerade dåligt på den, med slagsmål eller bara drack så mycket tills han somnade.

Snart upptäckte han marijuana. David berättar om röster han livet i genom har hört i sitt huvud. Drogerna hjälpte att dämpa dem och framför allt gräs var hans drog, eftersom alla hans känslor förstärktes till det bättre.

Han knarkade sig genom gymnasiet, missbruket blev värre, han och två kompisar rånar en spritlangare. I gymnasiet presterar han inget annat än att vara borta i skallen. En ”festkväll” urartar, där en av hans polares tio år äldre brorsa våldtar David när han är borta i ett rus. Det blir ett trauma som gör att hans missbruk tilltar och det mesta blir bara svartare och svartare.

Några år senare kommer Davids föräldrar på oväntat besök hem till hans lägenhet och när de ser hur det ser ut fattar de att botten är nådd. Vid 21 års ålder hamnar han på behandlingshem, nu har han varit nykter i dryga tre år. Han tror på sig själv igen, har förvisso rösterna kvar i huvudet men har verktyg för att ta hand om dem. Han har även musiken som en kanal att få ur sina känslor.

Under torsdagskvällen berättade om sina resa offentligt första gången.

Det är i dag ganska vanligt att folk kommer ut som alkoholister. Som en liten parantes: när vi hade releasefest för vår andra bok "Vi Lever - En ny tid är här" så tog den alkoholfria ölen slut ganska snabbt, och det är väl bra att fler visar öppet att det går att komma vidare efter ett missbruk. Även om det ibland sägs att såna här föreläsningar (i alla fall om det gäller ungdomar) är ganska kontraproduktiva, så tror jag en hel del mår bra av höra historier från den dåliga gatan också. David verkar vidare må ganska bra av att berätta sin historia även om det förmodligen var ganska tufft.

