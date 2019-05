Rätta känslan när fet dansare tog plats på scen i Sandviken och trummade på sin kropp

Den kraftigt överviktiga kvinnan kommer in på scenen. Hon har endast på sig en grön baddräkt. Publiken ser på henne, på hennes stora kropp. Prövande, försiktigt börjar hon sjunga.

Men strax därefter brakar det loss. Hela publiken får ställa sig upp, snart leder den stora kvinnan oss i en oväntad gymnastik, vi försöker vifta med armarna så gott vi kan.

- Hon var ju grym! Hela hon var en energibomb. Hon var otroligt vacker. Det här var nyttigt för mig att se. Jag vill hitta den här rätta känslan i mig. Att det inte spelar någon roll vad någon annan tycker om min kropp.

Så säger Maria Olsson från Valbo, som just nu medverkar i TV4:s Biggest Loser. Ett tv-program där överviktiga personer får stöd, motivation och tävlar om vem som kan gå ner mest i vikt. Jag har bjudit med mig Maria för att se föreställningen "R. OSA 10 exercises for new virtuosities".

På scenen står alltså dansaren och skådespelaren Claudia Marsicano. Att beskriva vad det är vi upplever under 45 minuter är inte helt enkelt. Det är dans, gymnastik, performance och komik. Claudia tar av sig i bara underkläderna och spelar trummor på sin egen kropp. Hon gör en hejdlös ansiktsdans till en Britney Spears-låt. Hon häller vatten på scenen och glider fram. Det är egensinnigt, hänförande och väldigt roligt.

- Det var ju skitbra. Hon var helt ohämmad. Hon hade en otrolig karisma. Hon utstrålade så otroligt mycket... så mycket glädje. Jag älskade allt med henne, säger Maria Olsson.

Maria Olsson berättar att hon vägde mer än 135 kilo. Hon hade svårt att röra sig, hon orkade inte umgås med sina barn så som hon skulle vilja, hennes andning påverkades. Hon mådde fysiskt och psykiskt dåligt av sin övervikt. Därför sökte hon till tv-programmet Biggest Loser.

- Jag kände att jag inte ville åka på min dotters fotbollsträningar, det kändes jobbigt att gå på affären och handla. Jag skämdes över mig själv. Jag tror att många ser ner på överviktiga. De tycker att man är ful och äcklig, bara för att man är överviktig.

Föreställningen R.OSA 10 exercises for new virtuosities är skapad av den prisbelönte italienska koreografen Silvia Gribaudi. Hon har återkommande undersökt hur vi ser på kroppar, nakenhet och hur föreställningar möter publiken. Som åskådare blir man indragen i det som händer på scenen, det uppstår en känsla av delaktighet.

Maria Olsson säger att hon alltid har varit den duktiga och snälla flickan, men att hon inte har varit tillräckligt snäll mot sig själv. Så länge hon kan komma ihåg har hon tänkt negativa tankar om sitt utseende. Men föreställningen vi nu ser har en helt annan känsla.

- Hon förmedlade det man egentligen ska känna inombords, i sig själv. Jag fick energi av henne.

R. OSA 10 execises for new virtuosities är konstnärligt skicklig, varierad och överraskande. Som publik vet man aldrig vad som kommer härnäst. Det är känslosamt och intelligent. Vi får vår blick utmanad, vi får se en kropp och dess rörelser på helt nya vis.

- Det är många som skulle behöva se en sån här föreställning. Öppna ögonen för hur vacker man kan vara även fast man är... fet. Alla feta har ju också en egen personlighet. Man är en människa, säger Maria.

Max Hebert har vallat jakar i Kirgizistan, gillar berg-och-dalbanor och har skrivit teaterpjäser för Stockholms Stadsteater och Sveriges Radio.

Dansföreställning

R. OSA 10 exercises for new virtuosities

Sandvikens Kulturcentrum 9/5

Av: Silvia Gribaudi

Med: Claudia Marsicano