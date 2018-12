Recension: Christer Sjögrens jultradition i Ovansjö kyrka blir bara bättre och bättre

För många har det blivit en kär tradition att i december besöka Ovansjö kyrka för att få höra Christer Sjögren sjunga in julen.

Många fler skulle komma om det bara fanns plats. Två fullsatta föreställningar under lördagen betyder 800 personer. Det är en succé, säger Stig Bergkvist, som är den som står för arrangemanget. Och det håller vi med om.

Förutom Christer är det Marcos Ubeda på synt och Magnus Johansson som blåser trumpet. Men tillsammans låter de som en fullstor orkester. Ubeda står för alla arrangemang på ett helt fantastiskt sätt. Han utnyttjar syntens möjligheter till fullo, ibland är det mjukt och lågmält för att sedan låta som en brassensemble.

Magnus kompletterar, men är också solist. Båda är virtuoser på sina instrument. Men det som gör det hela så njutbart är Sjögrens varma stämma, och med den reportoar som framförs blir det till en perfekt mix. Men det som fulländar det hela, är julkören. Det är Ovansjö och Storvik som slagit ihop sina körer. De är vackert klädda och deras uppgift är både att agera bakgrundskör men även att visa upp sig på egen hand. De har stor del av välljudet under kvällen.

Konserten inleds med att Christer kommer in i svart kostym och sjunger "White Christmas" och "Bella Notte". Han berättar att han verkat 50 år som artist, och att det gått så bra är han ödmjukt tacksam för. Numera väljer han noga vilka engagemang han ska åta sig. Årets konsert är välkomponerad; inte bara julmusik - även om det förstås överväger. Här finns även ett bejublat potpurri med Elvislåtar. Med kören i bakgrunden låter det fantastiskt, faktiskt mycket likt Elvis själv med sin grupp the Jordanaires.

– Elvis ligger mig varmt om hjärtat, säger Christer.

Potpurriet innehåller inte mindre än tio låtar, med Love me tender, In the ghetto och Blue Christmas som höjdpunkter.

En annan höjdpunkt är när Stig Bergkvist traditionsenligt kallas upp på scenen för att tillsammans med Magnus Johansson på egen trumpet spela ett stycke.

– Tyvärr har jag inte tränat, avslöjar Stig, så jag är lite darrig. Men de spelade Amazing Grace klanderfritt till publikens jubel.

Christer berättade om sitt deltagande i "Så mycket bättre" och speciellt om den fina gemenskap som växte fram mellan deltagarna. Han sjöng också en låt av artisten Stor som hette "Pappas låt", vilken var mycket tänkvärd.

En julkonsert av det här slaget i ett mindre format, och i en kyrka, skapar en familjär känsla. En folkkär artist som sjunger de välkända julsångerna i en vacker inramning - det är svårslaget. Därtill kommer lite allvar, lite humor och känslosamhet. Det är den mixen som gör att "I Juletid" återkommer som en succé varje år. Inte med samma ingredienser, utan med lite nyheter här och där, men det mesta är sig förstås likt.

Slutligen vill vi nämna några höjdpunkter till, bland många andra:

Kören sjöng, tillsammans med en violinist "En stilla väntan", mycket vackert. Christers version av "Lyckligare nu" - Linnea Henrikssons låt- fick oss att lyssna lite extra. Potpurriet på slutet med frireligiösa sånger samt Leonard Cohens "Hallelujah" åstadkom standing ovations.

Vi tyckte i fjol att det årets konsert var bättre än tidigare.

Vi tycker att årets är ännu bättre. Vad månde komma till nästa år?

Kjell Jansson

PÅ SCEN

I juletid med Christer Sjögren med flera

Ovansjö Kyrka, Kungsgården, Sandviken

Lördag 8 december 2018 (den första av de två konserterna)

Betyg: 5 av 5