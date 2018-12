Recension: Det sprakar om Fröken Elvis i Sandviken

Det formligen sprakade av spelglädje i Sandvikens teater på lördagskvällen när Fröken Elvis levererade sin julshow inför en fullsatt salong. För många i publiken var det ett kärt återseende – Fröken Elvis har spelat i Sandviken två gånger tidigare, bland annat på festivalen Musik i Bruksmiljö.

Fröken Elvis grej är ju att göra Presleylåtar i helt egen tappning med svenska texter som ibland ansluter till originalen, ibland inte. Detta är alltså så långt man kan komma från covers eller en tribute to-show. Nej, det rör mer sig om att ha en inspirationskälla än någon att imitera.

Showen växlar mellan Elvis på svenska, egna låtar, och förstås traditionell svensk julmusik men även den i originellt omformade arrangemang. Och oavsett låt så bågnar scenen av spelglädje och spelskicklighet. Texterna skrivs/översätts mestadels av bandets frontfigur Camilla Fritzén, ibland med humoristisk glimt i ögat, som när hon gör om Devil in Disguise till Du Är En Jävla Psykopat, eller den mera allvarliga och långsamma In The Ghetto till I Betongen. Också multiinstrumentalisten Lisa Bodelius och gitarristen Christian Schoug bidrar med låtskrivande och texter. Den senare tycks för övrigt inte vara ordinarie i bandet utan ersatte på lördagen – såvitt jag förstod – Josefin Berge.

Ett annat exempel på hur originaltexterna används: I den hypersentimentala Blue Christmas tar jaget i texten först på sig offerkoftan men bryter mot slutet ut i ren utlevande ilska och avsky mot den som lämnat henne. Långt från originaltextens självömkande alltså. Och förbaskat mycket vassare.

Konsert eller show? Det lutar mer åt det senare, det bjuds till och med på dansuppvisning. Spex, inte minst musikaliska sådana bidrar också till en sorts revykänsla mer än en regelrätt konsert. Det är kul och humoristiskt. Blandat med lite sötma från svenska julsånger och psalmer.

Bandet är samspelt så det förslår och inte minst Camilla Fritzén som svarar för det mesta av sången har en pipa som imponerar. Förutom de redan nämnda bidrar också Maria Olsson på slagverk och Sanna Andersson på kontrabas med sång.

Några svaga punkter finns. Mellansnacket kan kännas lite uppstyltat. särskilt när medlemmarna sinsemellan vill ge sken av spontana repliker.

Men engagera publiken det kan dom. Som till exempel när över 400 personer deltar i en rytmövning med handklapp och fotstamp. Teatern gungade av entusiasm.

Mats Åmvall

är journalist sedan 45 år, countryfantast och passionerad amatörkock.