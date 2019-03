Recension: Gösta Linderholm hos Gävle Jazz Club – imponerande trumpetare att lägga på minnet

I bandet ingick tenorsaxofonisten och klarinettisten Erling Ribbing som hade en stor roll i ”After You´ve Gone”. Dynamo i gruppen var utan tvekan kornettisten Joakim Falk uppväxt i Ånge men sedan många år tillbaka bosatt i Stockholm där han leder sitt eget tradband, Spicy Advice Ragtime Band. Trombonist och festlig sångare var Lasse Höbinger som förmodligen är släkt med bandets trumslagare Pelle Höbinger. El-bas spelade Jan Bergner.

Ett känt tema som porlade fram under konserten var ”Do You Know What It Means To Miss New Orleans”. Men den stora behållningen var Joakim Falks kornettspel som var helt suveränt. Här har den svenska jazzen fått en blivande portalfigur inom tradjazzen. Joakim har en enorm stilkänsla och respekt för den äldre jazzens stilbildare som Louis Armstrong och hans efterföljare. Han är ingen epigon utan talar ett eget innehållsrikt språk som biter sig kvar. Det finns värme och respekt i hans improvisationer som inte lämnar lyssnaren oberörd. Joakim var konsertens stora behållning.

En sak störde mig, måste Gösta Linderholm hålla på med att leka med en kamera under sina medmusikers solon. Det stör i högsta grad och verkar lite egotrippat. Och det är han ju om sanningen skall fram. Lägg däremot ner lite mer energi på klarinettspelet.

Göran Olson

Gävle Jazz Club: Gösta Linderholm & Trad Brothers - Från visa till jazz

Gävle Konserthus, Gevaliasalen

Söndag 3 mars