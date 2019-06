Recension: Så var Dream Theater i Gävle: "De visade varför de är hyllade världen över"

Vad mer än att stampa plattan i mattan kan man göra när publiken serverats två timmar pyroteknik och man själv spelar långt mindre publikfriande melodier? I dag är dock tongångarna andra. Som avslutare, på vad som nästan kan betraktas som en minifestival, dansar bandet undan från värsta stressen och tillåter sig själva att spela några låtar till. Med betoning på några.

Det utannonserade 20-årsjubileumet för plattan ”Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory” uteblir helt och hållet. Det enda nedslaget i jubilaren är den instrumentala ”Scene Seven: I. The Dance Of Eternity”. Förvisso snygg i sitt framförande men ändå på tok för lite och ointressant i sammanhanget. ”Lite” är också känslan som uppstår när konserten tar slut efter bara tio låtar. Nog för att speltiden klockar in på dryga en och en halv timme. I sammanhanget känns det ändå snopet. Att även utelämna hitlåten ”Pull Me Under” känns som ett kardinalfel. Ändå går det inte att på riktigt vara missnöjd. Så fort den värsta besvikelsen lagt sig kommer i stället känslan av ”fan vad bra det var” som ett brev på posten. För det var bra, även om texten än så länge kanske påskiner annat.

Med ett kristallklart ljud leder gitarristen John Petrucci och keyboardisten Jordan Rudess bandet genom 7 av diskografins 14 album. Flest nedslag får givetvis det senaste albumet ”Distance Over Time” och det med all rätt. Ett starkare album var det länge sedan de släppte. I stenhårda ”Untethered Angel” har bandet också en spännande öppningslåt som inte bara sätter tonen för kvällen. Den sopar också bort alla spår efter det hopplöst överdrivna och olyssningsbara albumet ”The Astonishing” (2016). Ett album som tacksamt nog ignoreras helt och hållet under kvällen. I stället ligger fokusen på det rakarare, nåja, och hårdare materialet. Visst svävas det ut i långa instrumentala stycken där sångaren James LaBrie lämnar scenen illa kvickt. Men lika ofta som han gör det, lika ofta sjunger han också brallorna av sig. Insatsen må inte gå till historien som en av hans bättre men kvällen till ära passar den extra raspigheten låtarna som handen i handsken. Att han dessutom finner intresse i Gavleån och funderar högt på dess badvänlighet river ner kvällens största skratt. Som allra bäst blir det i ”Pale Blue Dot” med sin vemodiga huvudmelodi. Däri skapas magi som ingen annan av kvällens låtar mäktar med. Däri visar Dream Theater varför de är hyllade världen över.

Dream Theater

Genre: Progressiv metal

Gasklockorna

Onsdag 19 juni

Betyg: 4 av 5

Text och foto: Janne Mattsson