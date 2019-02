Terés Löf fängslade publiken i Amy Beachs pianokonsert

Amy Beach var ett musikaliskt underbarn i det sena 1800-talets USA och skrev sina första stycken strax efter att hon slutat att krypa. Åtminstone sägs det så. Omtalad blev hon i alla fall som lysande pianist. Då hon gifte sig blev det tillfälligt slut på den karriären. Maken ville inte att hon skulle uppträda mer än någon gång per år för välgörande ändamål. Men komponerade gjorde hon. Hennes pianokonsert som hon själv uruppförde år 1900 blev en stor succé liksom andra verk. Men sedan föll de i glömska.

På senare år har intresset för hennes musik ökat och Terés Löf har introducerat hennes pianokonsert för en svensk publik.

Orkestern, under ledning av Daniel Blendulf, inleder dovt, lite ödesmättat innan pianot kommer in. Vi får tvära kast och känslostormar, tekniskt krävande blixtsnabba passager följs av inåtblickande vila. Här finns ett sorgset tema från en av Beachs sånger om hur en far begraver sin döda dotter. Musiken känns som en föregångare till Rachmaninovs stora pianokonserter, dramatisk mörk.

Andra satsen vänder allt upp och ned. Här dansar tonerna lätt och glädjefyllt fram. Löfs fingrar far över tangenterna i ett tema som går runt, runt. Lite Music Hall-känsla över det hela. Här går det inte att låta bli att nästan hypnotiseras av Löfs spel. Blicken kan inte släppa händernas dans och svepas med i den glittrande strömmen av toner.

Så ett kast tillbaka till en sorgesång igen, en melodi som Beach skrev till ett poem som maken skrivit. Skymningen går över i natt, liv går över i död.

Lite speciellt blir det då avslutningen sedan är snabb och nästan jublande glad. Varannan mörk och varannan ljus kan man beskriva satserna. Här får Löf tillfälle att visa upp stor teknisk skicklighet och känslighet medan publiken andlöst följer med.

Välförtjänta stående ovationer och som extranummer bjuder Löf på ett virvlande stycke av Fanny Mendelssohn. Publiken idel leenden igen.

Kvällen inleddes med en Caprice nr 1 av den nutida schweiziska kompositören Richard Dubugnon. Här fick vi rytmisk musik, full av infall och idérikedom. Lite jazzigt ibland, som något Frank Zappa skulle ha kunnat satt ihop. En fin flöjtstämma bryter fram ibland och mot slutet ett nästan hymnliknande lugn. Blendulf och orkestern fick här fram ett härligt, medryckande driv.

Brahms andra symfoni avslutade. Ofta spelad som Brahms andra symfonier, ja varje timme, eller åtminstone dag spelas väl någon dem någonstans i världen. Gamla stridshästar som släpas fram för att fylla ut programmet. Älskade, men också lite slitna. Här fastnade länge den gamla kämpens hovar i leran och farten och lättheten uteblev. Lite för segt, helt enkelt. Den munterhet och det ljus Brahms talar om bröt igenom först i sista satsen där det efterlängtade lyftet kom och allt bara väller fram.

Lars Westin

är från Orsa, journalist, gillar Grateful Dead och Bruckner. Och att klippa gräsmattan.

Konsert

Dubugnon – Caprice nr 1

Beach – Pianokonsert

Brahms – Symfoni nr 2

Gävle Symfoniorkester

Dirigent: Daniel Blendulf

Solist: Terés Löf, piano

Gävle Konserthus 22/2 2019