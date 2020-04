Regionen riggar för tuff coronasommar – vårdpersonal måste flytta sin semester: "Tror det finns förståelse"

Bemanningen i hälso- och sjukvården är just nu en stor utmaning för Region Gävleborg. Samtidigt som antalet covid-19-fall ökar – just nu finns 41 inneliggande patienter varav 13 vårdas i intensivvård – tunnas personalstyrkan ut till följd av sjukfrånvaro. Just nu är är drygt tio procent av personalen är sjukfrånvarande, det är betydligt mer än vanligt och hänger bland annat samman med rekommendationen om att alla som har minsta symtom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma från jobbet.

Någon ljusning på coronafronten kan inte skönjas ännu. Inom regionen räknar man med att den besvärliga situationen ska bestå ända fram till sommaren.

– Det vi vet är att vi sannolikt inte nått någon peak ännu i Gävleborg utan att vi ligger en bit efter till exempel Stockholm, säger Johan Färnstrand.

Detta gör att regionledningen nu börjat spana mot sommarmånaderna. Sommaren är alltid en problematisk tid för sjukvården. Inom flera områden är det svårt att hitta tillräckligt många vikarier som kan täcka upp för den personal som går på semester. Med det läge som nu råder med hög sjuklighet i befolkningen och hög sjukfrånvaro bland personalen blir årets sommar ovanligt besvärlig att klara.

– Jag vet att det gjorts en sommarplanering. Men den måste bli lite robustare, säger Johan Färnstrand.

Personal måste i större utsträckning än vanligt bereda sig på att flytta delar av sin sommarsemester. Man kommer helt enkelt inte att kunna vara ledig så mycket som man kanske hoppats på.

– Ja, så är det, konstaterar Johan Färnstrand.

I Region Gävleborg finns sedan många år något som kallas för sommarmorot. Personal som är beredd att flytta en del av sin sommarsemester till andra tider på året kan få extra betalt, upp till 30 000 kronor extra. I vilken utsträckning denna morot kommer att användas för att få anställda att avstå från ledighet i sommar är inte klart.

Sommarplaneringen kommer att ske i dialog med de fackliga organisationerna. Johan Färnstrand tror att det finns en acceptans hos de anställda.

– De flesta av oss som jobbar i den här typen av verksamhet är väldigt förstående. Man ställer upp väldigt mycket. Det tror jag man kommer att göra även nu.