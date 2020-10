Regionrådet tar pappaledigt – blir borta från toppolitiken i åtta månader: "Känns bra att vara med sitt barn"

Tommy Berger, 62 år, Socialdemokraterna, från Gävle är sedan 2006 regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Region Gävleborg. Han är också ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I januari i år blev han pappa på nytt. Tillsammans med sambon Evelina Johansson, 32, fick han en dotter, Nike.

Nu har han bestämt sig för att vara föräldraledig. I november lämnar han tillfälligt uppdraget som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och kopplar bort sig från regionpolitiken under åtta månader.

– Jag kommer att vara ledig på 80 procent. Så jag kommer att kunna ha vissa uppdrag kvar. Men jag kan inte vara ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, säger Tommy Berger.

Regionstyrelsen beslutade under torsdagen att sätta in Jan Lahenkorva, s-regionråd från Bollnäs, som ersättare för Tommy Berger under den här perioden.

Att politiker tar föräldraledigt på det här sättet är något nytt. Möjligheten infördes så sent som 2018 då kommunallagen ändrades och heltidsarvoderade förtroendevalda, i första hand kommunal- och regionråd, fick samma möjlighet till föräldraledigt och sjukledigt som andra anställda inom kommun och landsting.

I Region Gävleborg är Tommy Berger den första politiker som tar ut föräldraledigledighet under en längre tid och under en period då den politiska verksamheten är i full gång.

– Jag har ju två barn sedan tidigare och jag var hemma en hel del med dem när de var små. Det vill jag vara nu också, säger han.

Att få barn när man är över 60 år är inte så vanligt. För Tommy Bergers del handlar det om att han funnit kärleken på nytt.

– Det blir så när man träffar en yngre kvinna som inte har barn och som vill ha barn, konstaterar han.

Vad ser du särskilt fram emot under pappaledigheten?

– Det ska bli roligt att följa med mitt barn hela dagarna. Det är ju å annars att man ofta kommer insläntrande framåt kvällen och då är det inte så lång tid kvar som hon är vaken och pigg. Nu får jag ansvaret själv hela tiden och det ska bli roligt.