Rehn från Hofors missar SM-finalen i Gävle – då finaldebuterar reserven: ”Jag är redo”

IBF Faluns uttalade förstemålvakt Johan Rehn – som gjort en massa år i Falun men som började sin karriär i Hofors – påbörjade sin träning under torsdagen efter att ha varit sjuk i covid-19. Han stod enbart på uppvärmningen för att sedan kliva av.

Huvudtränaren Thomas Brottman hade redan uttryckt stor tveksamhet till Rehns deltagande.

– Jag är inte särskilt hoppfull där, för det blir jäkligt stressigt att hinna till på söndag, har Brottman sagt tidigare i veckan.

På lördagen kom det slutliga beskedet – Johan Rehn missar finalen. Det betyder att Faluns andremålvakt Emil Lilja får spela sin första SM-final någonsin.

– Jag förbereder mig precis som vanligt, jag är redo. Jag älskar stora matcher, säger Emil Lilja.

Men även Emil Lilja har under veckan gått "coronatrappan". Under torsdagsträningen tränade han för fullt, tillsammans med övriga spelare som gått samma väg under veckan.

– Jag mår bra. Jag har inte haft några bekymmer under hela veckan, säger Emil Lilja och fortsätter:

– Det är en väldigt annorlunda finalvecka. Vi gör det vi kan för att vara förberedda inför söndag. Det är en match som avgör allt och Falun ska vara starkast.

Du har inte spelat särskilt mycket under säsongen. Är det ett hinder för dig?

– Det har varit lite knapert med speltid under säsongen, absolut. Det är inte precis drömförutsättningarna. Det är charmen med idrott på något sätt. Men jag ser faktiskt inga problem, jag känner mig redo att axla rollen.

Sporten har sökt Johan Rehn utan att lyckas nå honom.