Rekordlångt pay-and-ski spår i år – om vädret tillåter

Under vinterhalvåret tillverkas snö som sedan sparas över sommaren och används på hösten till att preparera ett konstgjort skidspår på Högbo Bruk. Från början var spåret drygt två kilometer långt. Men under senare år har den sträckan längre in på hösten förlängts till fyra kilometer.

Nu planeras att förlänga det konstgjorda spåret till drygt sju kilometer lagom till jul.

– Allting beror på väderleken om det här låter sig göras. Om det är kallt och barmark så kan vi göra det, säger Torbjörn Hägglund, ansvarig för skidspåren på Högbo Bruk.

Bara vid 2, 1 kilometers spåret finns kylslingor i marken. De fungerar likadant som kylslingorna på konstgjorda isbanor.

I år har man sparat rekordmycket snö, 16 000 kubikmeter, och det skulle kunna räcka till en sträcka på sju kilometer.

– Ja, rent teoretiskt kan det räcka. Men vi brukar få komplettera med ny snö på 2, 1 kilometerspåret. Vi måste ha snö på lager för att kunna täcka det som kan försvinna vid töväder, säger Torbjörn Hägglund.

Tanken är att tillverka mer konstgjord snö under hösten och med den snön förlänga spåret. Förutsättningen för att få drygt sju kilometer snö är alltså att vädret är tillräckligt kallt.

För varje år har det sparats mer och mer snö över sommaren. Orsaken är enligt Torbjörn Hägglund just för att det artificiella skidspåret förlängts mer och mer.

– Antalet besökare har gjort att vi vuxit ur 2,1 kilometerspåret och nu håller vi på att växa ut fyra kilometerspåret också, säger han.

Fortfarande tar Högbo Bruk betalt för att skida på den konstgjorda snön tills tillräckligt med naturlig snö har fallit för att kunna preparera de andra spåren också.

Det fanns ett förslag om att ta betalt för att åka på samtliga preparerade skidspår. Men det satte fullmäktige i Sandviken stopp för vid ett möte i somras.

– Under den här säsongen fortsätter det som förut, men frågan ska utredas ytterligare, säger Torbjörn Hägglund.

Premiären för pay-and-ski är lördagen den andra november. Om vädret tillåter vill säga

– Är det för varmt så kan vi tvingas skjuta på öppningsdagen. Vi spikar ingenting.