Rekordmånga i spåren när pokaljakten inleddes på Åbyvallen

För 55:e året i rad arrangerade VAIF den första av sina terrängtävlingar på Åbyvallens utmanande spår. Det märktes att man hade saknat möjligheten att tävla tillsammans efter en lång tid i coronans tecken då det var god uppslutning på startplatserna. Frågan är om det inte tangerades deltagarrekord på denna första deltävling med de 97 tävlande?

Deltagarna kunde välja mellan olika sträckor, från 300 meter för de allra yngste till en mil för de äldre. VAIF:s serietävling är därmed unik i sitt slag då det är en tävling som hela familjen kan delta i oavsett ålder.

– Helt okej, säger Emil Åsberg om att få tävla igen. Loppet kändes bra, det är bra att få röra på sig men jag hade inte sprungit om man inte får pokal på sista tävlingen.

Den största klassen var den med de yngre barnen. Trots fall från flera deltagare kort efter starten kom samtliga i mål och kunde avnjuta både saft och smörgås som belöning efter väl genomfört lopp.

I flickor 5 km följdes Selma Partanen (Högbo GIF), Alicia Ivarsson (OK Hammaren) och Vera Jeppsson (OK Hammaren) åt under stora delar av loppet. Under andra varvet hade dock Partanen hängt av sina konkurrenter.

Herrar motionsklassen 5 km vanns av Mattias Gärdsback (Hemlingby löparklubb). Gustav Frænell (Sundsvalls OK) sprang in på en andra plats och Markus Maliniemi knep tredje platsen. Därmed kan vi konstatera att i familjefajten mellan Markus Maliniemi och Sami Maliniemi (Hemlingby löparklubb) drog sonen Markus det längsta strået.