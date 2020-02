Rekordmånga laxar vandrar uppför Testeboån

Förklaringen är körförbudet för Strömsbro kraftverk under året. Det innebar att fisken i Testeboån för första gången sedan förrförra seklet hade fritt fram förbi kraftverket under hela lekvandringsperioden. Det framgår av fiskevård i Testeboåns årsberättelse.

Uppskattningsvis har minst 400 laxar och öringar tagit sig uppför det strömmande Testebovattnet. Det är rekord enligt de siffror som finns från fiskfällor under första halvan av 1900-talet och föreningens egen uppvandringskontroll som pågått sedan början av 80-talet. Då var antalet havsöringar under fem per år i snitt och laxen kom inte tillbaka till ån förrän på 90-talet.

Fiskuppvandringen är ett av föreningens biologiska mål.

"Som bonus när vi når de biologiska målen får vi ett Gävle som blir ännu attraktivare att leva och verka i. Nu tar 2020 vid. Planeringen för årets arbete pågår för fullt. Nya utmaningar och nya möjligheter", säger Bernt Moberg i sitt mejl.