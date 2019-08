Rekordmånga vårdsamtal till SOS Alarm – trots det ingen ökning i antal ambulansuppdrag

Rikssnittet under juli låg på 90 samtal per 10 000 invånare, Gävleborgs län hade fler – 102,5 samtal per motsvarande mängd invånare.

Ockelbo kommun toppar listan över antal vårdärenden till SOS Alarm i Gävleborg. Under juli bidrog de med 155,8 samtal per 10 000 invånare. Det är 13% fler ärenden än hela Gotlands län som var det län med flest samtal under juli per 10 000 invånare.

Totalt kom det in 10 547 samtal från Gävleborg, där alltså 2 936 samtal handlar om vårdärenden.

Trots ökningen i antal vårdsamtal har inte sommaren varit något annorlunda enligt Region Gävleborgs ambulanschef Peter Sund.

– Jämför man med juli förra året så är det inte nämnvärt fler uppdrag för vår del. Vi hade 3 900 uppdrag förra året, och 4 100 i år.

– Det varierar lite över året, men det är inte någon toppnotering hos oss. Det ligger någonstans där runt 4000 över året. Just i antal ambulansuppdrag är det en liten ökning, men ingenting dramatiskt, säger Peter Sund.

– Av dessa ungefär 4 000 ambulansuppdrag är det 1 700 som är prio 1 där vi åker med sirener och blåljus, säger han och fortsätter:

– Sommaren har varit stabil, vi har inte gjort någon utvärdering men det har varit en bra sommar för ambulanssjukvården.