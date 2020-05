Rekordökningen av covid-19 håller i sig i Gävleborg – smittskyddsläkaren oroad: "Måste tänka över hur vi lever privat"

När Region Gävleborg på måndagen presenterade de senaste siffrorna kring covid-19 framgick det att den kraftiga ökning av bekräftade fall som nyligen noterades håller i sig. Under förra veckan fick 170 personer i länet diagnosen covid-19. Totalt finns i länet 977 bekräftade fall.

Ökningen kan delvis förklaras av att det tas fler prover på kommunal vårdpersonal än tidigare. Det är i sig positivt, framhåller Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Gävleborg, som hoppas kunna utöka provtagningen ytterligare i länet med fler grupper inom den närmaste framtiden.

Men att tillströmningen av nya fall fortsätter på denna nivå är oroväckande, anser han.

– Vi önskar att det ska bli färre, men då krävs också att vi tar vårt eget ansvar, att vi verkligen håller avstånd också när vi är privata, säger han.

Med "vi" syftar han på personal som arbetar i vård och omsorg och har nära kontakt med gamla och sjuka människor. Det är i denna grupp som många av de nya fallen finns och där risken att föra över smittan till de gamla är som störst.

– När man matar gamla, ger läkemedel eller har nära kontakt på annat sätt finns risk att man för över den smitta man har själv. Och smittan den får man på fritiden, inte i jobbet. Det är osannolikt att det är de gamla som smittar mig. De som bor på äldreboende får ju inte träffa någon annan.

Personalen behöver helt enkelt tänka över vad de gör på sin fritid så att de inte utsätter sig för smitta i onödan, anser Signar Mäkitalo.

– Man behöver ta ett eget ansvar när man har valt de här arbetena. Jag tänker på fritiden, privat. Man måste fundera mer innan man gör ett restaurangbesök, träffar kompisar, går på grillpartyn eller vad det nu är man gör. Det där med social distansering det gäller 24 timmar om dygnet, säger han.

Signar Mäkitalo tycker att människor i allmänhet börjat ta för lätt på påbuden om att hålla social distans.

– Vi får ju rapporter om att det blir mer träffar. Folk hör att smittläget blivit bättre i Stockholm och på vissa andra håll och tror att man nu kan slappna av. Men problemet är att vi inte ser den där minskningen här i Gävleborg.

Just nu (18/5) vårdas 71 patienter på sjukhusen i länet för misstänkt eller bekräftad covid-19. Tolv av patienterna intensivvårdas. Så har läget sett under en längre tid. De förhoppningar som funnits om att trycket ska lätta under våren har hittills kommit på skam. Och det ökade antalet bekräftade fall talar inte för att någon avmattning är att vänta den närmaste tiden. Signar Mäkitalo är bekymrad.

– Det är nog inte hållbart för en liten region som vår att fortsätta ha tio-femton intensivvårdspatienter hela sommaren, säger han.