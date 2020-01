Rekordspäckat program på Gävle teater – från humor till klassisk teater, plus podinspelning och en riktig stjärna

Teaterprogrammet presenterades på en pressträff på torsdagen. Arja Saijonmaa hade bjudits in för att skänka stjärnglans – och det lyckades. Hon berättade om föreställningen ”Love songs”, som kommer hit 14 maj.

Allas vår Arja vet sitt värde:

– Jag vet att sången är känslans språk, och det starkaste vapnet vi har. I den här föreställningen kommer jag att flyga över alla genrer. Jag ska sjunga disco, Yes! säger Arja Saijonmaa.

Har vi några fler äkta divor här i monarkin, eller är hon den enda vi har kvar?

I december fyllde hon 75, och nu är det dags att ta ett rejält kliv ut ur komfortzonen sa hon på pressträffen. Hon kommer att sjunga på arabiska och franska – och kompa sig själv på piano för första gången inför publik.

I den nyskrivna föreställningen Love Songs står ytterligare fyra personer på scenen. Showen bygger på autentiska insamlade kärleksberättelser, illustrerade med stora kärlekshits som ”I will always love you”, och Cohens "Dance me to the end of love".

Teaterprogrammet innehåller 40 punkter på fyra månader. Det tätaste schemat så länge teaterns intendent Jonas Elverstig kan minnas.

En intressant trend är att en helt ny konstform har etablerat sig – podinspelningar inför publik.

Det beror bland annat på ett par samarbeten – med Gävle kommun kring cirkusåret som genererar fyra föreställningar, och med Folkteatern som ger Den sårade Divan.

En intressant trend är att en helt ny konstform har etablerat sig – podinspelningar inför publik. Denna termin kommer poden Värvet till Gävle teater, där den skickliga intervjuaren Kristoffer Triumf samtalar med Uje Brandelius plus en troligen lokalare lokalkändis som inte är klar än. 13 mars.

I februari ges ”Den kosmiska havsträdgårdspassagen” – som tungvrickarnamnet till trots är en föreställning för bebisar. En dansföreställning och en installation där barnen får utforska ljud ljus och rörelse, enligt programmet.

Klassisk teater-teater står Hallands länsteater för 8 april. De ger ”Stolthet och fördom” med den twisten att alla rollerna spelas av män. För att utmana den manliga blicken, som jag har förstått det.

Tja, artiklar som denna ger inte rättvisa åt ett program som detta. Ännu har vi till exempel inte nämnt den den svenska rockens egen Greta, Stefan Sundström, som ger talkshowen Domedagen tillsammans med naturprofilen/batteristen Martin Emtenäs. Ej heller de intressanta dansföreställningar som ges... eller stand upen...

Jag försöker väl helt enkelt säga att du bör kolla in hela programmet själv på www.gavleteater.se.