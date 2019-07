Replik: rampen vid Sjösunda "Haft svårigheter att få delarna att passa"

Replik till "Hela handikapprampen vid Sjösunda är inte sjösatt"

Hej Arne,

Självklart är tillgängligheten viktig och vi vill förstås att alla ska kunna njuta av sommarens aktiviteter. Det är just därför vi har investerat i en ramp i Sjösunda. Det har varit svårigheter att få delarna att passa i varandra under vattnet, och det är därför som alla delar inte ligger i. Vi kommer göra ett nytt försök att lägga i flera delar och förlänga rampen under nästa vecka.

Niklas Bergdahl, Enhetschef Fritidsenheten