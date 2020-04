Resultatlösa krav på cykelvägar mellan centrala Sandviken och ytterområdena – nu efterlyser kommunen nya synpunkter

Cykelväg mellan Sandviken och Jäderfors, vidare mot Järbo. Separat cykelväg mellan Årsunda och Bångs broar. Ny delad gång- och cykelväg mellan Sandviken och Forsbacka, vidare mot Valbo.

Förslagen har varit många. Flera har över åren lämnats in som konkreta medborgarförslag till kommunen. Trots detta har ingen av dessa blivit av.

Så, hur ska ett digitalt insamlande av synpunkter förändra detta?

– Vi håller just nu på att inventera hela cykelnätet i kommunen. När det arbetet är klart ska vi sammanställa allt i ett GIS-lager för att få fram en nulägesbild. Synpunkter och övrigt insamlad data om cykelvägar kommer vi även lägga in för att få in behovet, säger Lisa Hjälsten, trafikplanerare på VGS.

Ni har tidigare fått in flera medborgarförslag samt andra synpunkter kring cykelvägar runt om i kommunen men ändå har dessa inte byggts. Hur ser du på att ni nu – trots detta – har öppnat en e-tjänst för att samla in synpunkter?

– Jag kan inte svara på det eftersom det är den ansvarige väghållaren och politikerna som beslutar vilka cykelvägar som ska byggas. Men vi ska alltid svara på synpunkter som vi får in så gott det går med det underlag vi har tillgängligt. Det är jag säker på att vi har gjort även tidigare, säger Lisa Hjälsten.

Fram tills 1 maj samlar kommunen in synpunkter via e-tjänsten. Bara på de första två dagarna fick man in omkring 79 svar.

Men Lisa Hjälsten kan inte lova att en viss cykelväg blir av trots att en person – eller flera – lägger den som förslag. Det finns dock några tips som kan hjälpa.

– Det är jätteviktigt för de som lämnar förslag att formulera om det finns osäkra passager och hinder på ett cykelstråk. Det är något vi är intresserade av att veta.

Vi kommer ha stort fokus på arbets- och studiependling.

Vilka kriterier väger tyngst, om man vill ha en ny cykelväg där man bor?

– Är vägen ett huvudcykelstråk? Vad finns det för målpunkter i närheten? Cyklar många barn här? Vi kommer kolla på lite olika kriterier som sen ska sammanställas, säger Lisa Hjälsten.

– Vi kommer ha stort fokus på arbets- och studiependling. Det är kanske de allra främsta kriterierna.

Per-Ola Grönberg (L) är kommunalråd i Sandvikens kommun. Han tycker att e-tjänsten är en bra investering trots att politikerna, förklarar han, redan har en prioriteringslista på nya gång- och cykelvägar.

Denna lista har politikerna sammanställt utifrån tidigare samtal med medborgare, medborgarförslagen som lagts, samt annan information och fakta som inkommit i samband med tidigare cykelplaner.

Nu kan listan komma att uppdateras.

– Nu vill vi få en bredare bild av hur Sandvikenborna ser på cykelvägarna vi har och var man vill se nya. Samtidigt har de som tidigare inte tryckt på lika mycket en chans att på ett enkelt sätt lufta sin åsikt, säger Per-Ola Grönberg.

Regionen och vi är inte helt överens om kollektivtrafiken, främst till och från våra omkringliggande orter men även vad gäller stadstrafiken.

Vilka vägar finns med på er prioriteringslista just nu?

– Vi har Sandviken till Jäderfors och Årsunda till Bångs broar. Men också cykelväg mellan Kungsgården och Storvik, Kungsgården till Åshammar samt en ny cykelväg mellan Gästrike-Hammarby och Storvik.

Per-Ola Grönberg anser att det är extra viktigt för kommunen att förbättra möjligheten att cykla då Sandvikens befolkning vuxit de senaste åren. Samtidigt som regionen valt att dra ned på flera bussturer och kollektivtrafiken i stort i Sandviken.

– Regionen och vi är inte helt överens om kollektivtrafiken, främst till och från våra omkringliggande orter men även vad gäller stadstrafiken. Bilåkandet har ökat och då måste vi göra vägarna, som många bilister och cyklister delar på, så säkra som det går, säger Per-Ola Grönberg.

– Dilemmat är att vi i kommunen inte har ansvaret för vägarna som sammanbinder våra orter. Det ligger under regionens ansvar.

Runt årsskiftet förväntas Sandvikens nya cykelplan vara färdig. Då kommer även politikerna ta del av planen samt de nya synpunkterna för att ta dem vidare till regionen.

