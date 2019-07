Ria stängde verksamheten efter oroligheter – larmar om ökad utsatthet

Rias verksamhet på Brynäs är kyrkornas gemensamma diakonala arbete, som ska hjälpa de mest utsatta i Gävle. För 2,5 år sedan blev Maria Matilainen föreståndare och hon tycker sig se en negativ utveckling.

– Det här har inte med Gävle och mina gäster att göra, utan visar på ett samhällsproblem att utsattheten blir större. Det är hårdare attityd mellan gästerna och tuffare tag, säger hon.

Bilden delas av andra anställda och även på stadsmissionen i Uppsala, som Ria i Gävle på olika sätt samarbetar med.

– Vi har haft vårt klientel, men nu kommer det yngre som är runt 20 och redan är i ett djupt missbruk. Även många fler som lever i hemlöshet, säger Maria Matilainen.

Under sommaren ökar antalet besökare med ungefär 50 procent, från i genomsnitt 40 personer per dag till 60 per dag. Detta i kombination med semestertider hos personalen har gjort att pressen har ökat på arbetsstyrkan.

– Vi har bra volontärer också, men här precis som i de flesta verksamheter blir det skörare på sommaren.

Efter att flera av gästerna varit högljudda utanför Rias lokal, efter stängningstid, har grannar som blivit störda hört av sig.

– Det var lite vårt eget fel också för att vi haft möblerna kvar ute. Många tyckte det var härligt att sitta där och ta nån öl under ljumma sommarkvällar, men det ska inte vara en samlingsplats här när vi har stängt. Det blev alldeles för högljutt och jag tycker det är viktigt med konsekvenser, även om det kanske blev en kollektiv bestraffning, säger Maria Matilainen.

Flera av de regelbundna besökarna tyckte det blev jobbigt under de två dagar som Ria hade stängt.

– En del hade varit hungriga, inte kunnat tvätta sina kläder eller träffa sina vänner. Men flera av våra gamla gäster tyckte det var jättebra att vi visade att det blir konsekvenser av dåligt beteende.

Hon hoppas att utvecklingen ska vändas.

– Det här måste vi tillsammans lösa, hela samhället, säger Maria Matilainen.