Ridells reportage: Att kliva av tåget i bruket som vägrar att dö

Nästa: Tobo. Tobo. Vid stationen ser man bara en stor åker. Det verkar inte finnas någonting där men en kvarts promenad från stationen finns en liten tätort på 500 personer. Sådana ställen brukar inte tåget stanna vid. Arbetarbladets Simon Ridell åkte till Tobo för att ta reda på varför.

"Definitely not the place to bo" – det var så jag brukade tänka. Många år frekventerade jag Upptåget, fram och tillbaka till Stockholm där jag studerade. Marma, Mehedeby, Örbyhus och Skyttorp är inte direkt några metropoler men tågstoppet vid Tobo var ändå någonting annat. Allt man såg från fönstret var en åker och skog, någon gång strövade ett par kossor där ute på gräset.

Det hade inte förvånat mig om de ropade ut i högtalarna och frågade om "Klas-Göran skulle av?" innan stoppet. Annars var det väl ingen mening? Det kunde ju inte bo mer än en enslig bonde där, som hade något riktigt besvärande skvaller om Upptågets VD och därför fick en helt egen station.

Om en av kossorna hade klivit på tåget hade jag inte lyft på ögonbrynen heller. Det är väl klart Rosa ska till Uppsala.

När jag säger att jag tänker utforska det lilla samhället berättar en kollega som pendlar till jobbet i Gävle att tågvärdarna brukar hota med att kasta av folk som inte vill betala biljetten i Tobo. "Då åker stålarna fram" konstaterar han.

Det är tankarna som fört mig till Tobo. Varför stannar tåget här? Hur kan det ens vara berättigat 2021 med all den ekonomiska cynism som genomsyrar samhället?

Stationen ligger en femton minuter lång promenad från själva samhället. Bland det första som möter en är en pampig gul byggnad där Eric Sahlströms institut huserar. Hit kommer människor från hela världen för att lära sig spela nyckelharpa. De vill vara världens nyckelharpacentrum och VD:n Magnus Holmström ska snart iväg till Frankfurttrakten för att delta i "World Nyckelharpa Days".

– World Nyckelharpa Days? Vilket namn, utbrister jag.

– Ja, men det är så det heter. Eller man kan möjligen kalla det "Key fiddle". Fransmännen säger "Nyckelhörpöö". Vi är i ground zero för nyckelharpan här i Tobo, berättar Magnus Holmström.

Eric Sahlström Institutet är döpt efter riksspelmannen Eric Sahlström. När han dog 1986 började folk skänka pengar i hans minne. En stiftelse inrättades och 1997 såg institutet dagens ljus. Sedan 1998 har de haft utbildningar i Tobo.

– Vi känner fortfarande av sviterna från coronan. Vi är 10 elever i år men det brukar ligga på omkring 20 stycken. De kan komma från Österrike, England, Nederländarna, USA och Japan bara för att ta några exempel.

– Japan?

– Ja, faktiskt. Nyckelharpan har blossat upp i Japan. Det finns omkring 100 japaner som spelar nyckelharpa. Det kanske inte är så många i ett så folkrikt land men något är det ju. Det sägs att det kommer av att en svensk ambassadör bjöd in till folkdans en gång.

– Jag vet att det finns en som spelar nyckelharpa i Kazakstan också. Det finns fler som spelar nyckelharpa ute i världen än i Sverige. Och i Sverige finns det fler som vill spela än vad det finns instrument, därför har vi också byggseminarium, fortsätter Magnus Holmström berätta.

Tobo har för mig varit en gåta. Men orten sträcker sina tentakler långt utanför Sveriges gränser genom sitt institut.

Att tåget stannar är här nog väldigt viktigt, även om det är en evighetslång promenad dit.

– Säger du Tobo i folkmusikvärlden så vet alla exakt var det ligger och vad det är för ort.

Under hösten vågar de rulla igång med "Tobotorsdagar" igen. Då kommer ett spelmanslag och det blir så kallat "allspel" där alla som vill kan vara med och spela.

– Vi börjar så och så får vi se om vi vågar ha dans också, man lär ta det försiktigt än.

– Bor du i Tobo?

– Jag pendlar från Skåne men det här är mitt andrahem. Jag har möjlighet att övernatta i annexet. Det är bra här även om all hushållsnära service är borta utöver pizzerian. Att tåget stannar är här nog väldigt viktigt, även om det är en evighetslång promenad dit.

Vill man snacka Tobo med någon är det Leif Högström man ska göra det med. Konstnären har bott i bruket sedan början av 90-talet tillsammans med konstnären och barnboksförfattaren Margareta Nordqvist. Leif Högström fyller 80 snart men håller fortfarande skaparlågan brinnande, just nu jobbar han med att skapa scenografin till Peter Carlssons Bluesbands show på Dalhalla.

I samband med fotbolls-VM i Sverige 1958 gjorde man en undersökning hur många svenskar som hade TV. Tobo var TV-tätast i Sverige.

Jag stör honom mitt i lunchen.

– Många gamla bruk står ju bara som monument över en svunnen tid idag. Så är inte fallet med Tobo. Faktum är att när vi hade en utställning om Tobo för några år sedan så kallade vi den "Bruket som vägrade dö".

Kollar man befolkningsutvecklingen för Tobo ligger den överraskande stadigt. Trots att nästan all närservice försvunnit från orten sedan början av 90-talet så är det ingen avfolkningsort. Tobo klamrar sig stadigt fast på omkring 500 invånare.

1678-1925 var masugnen igång. Sedan kom Monark och köpte Tobo Bruk för att göra TV-apparater, radio och skidor. En udda kombo, konstaterar jag.

– Så var det förr i tiden. I samband med fotbolls-VM i Sverige 1958 gjorde man en undersökning hur många svenskar som hade TV. Tobo var TV-tätast i Sverige. I Stockholm stod de i skyltfönstren och tittade på matcherna.

– Är Tobo en föregångsort?

– Det vet jag inte. Kanske. I det fallet är det så. Och med Limexskidan!

Tobo var inte bara ett TV-mecka. Världens bästa skida tillverkades på orten också. Under OS i Sankt Moritz 1948 togs alla medaljer på Limexskidor från Tobo.

Idag har Munters en fabrik där de tillverkar avfuktare i Tobo. Med sina över 300 anställda är de en av Tierp kommuns största arbetsgivare. Det är onekligen ett bruk som vägrat att dö.

Margareta Nordqvist är uppvuxen i Tobo har sett orten förändras. Eller tja, så mycket förändring har det faktiskt inte varit.

– Det är sig likt egentligen. Förutom att vi inte har någon butik och så. Förskola finns i alla fall! Man ser faktiskt att det kommer yngre människor som flyttar hit också. Tåget betyder nog mycket för att det ska fortsätta vara på det viset.

– Tåget är en otrolig förmån för Tobo. Det är lätt att ta sig hit. Det skiljer ut Tobo från många andra gamla bruksorter, fyller Leif Högström i.

Att tåget gör ett stopp i Tobo ter sig inte lika märkligt längre. Orten är långt ifrån bara ett monument över en svunnen tid, snarare oväntat livskraftig.