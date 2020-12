Ridells reportage: Ett försök att sälja in Gysingevargen till SVT och Netflix

Det är 200 år sedan Gysingevargen spred skräck i Gästriklands skogar. Vargen dödade 9, skadade 15 och gick till attack mot många fler. Det är förstås inget att fira – men något att minnas med fasa.

Arbetarbladets Simon Ridell vill inte delta i vargdebatten, men funderar över varför den häpnadsväckande historien inte är vida känd. Han bestämmer sig för att försöka sälja in dramatiseringen till Netflix och SVT.

Det ingår i det här jobbet att läsa otaliga texter i Arbetarbladet. Det är bara att vara ärlig och säga att de flesta av alla texter man läser i den dagliga produktionen eller snubblar över när man gör research inte lämnar bestående intryck. Det mesta glömmer man bort.

Sedan finns det några som sätter spår, texter som är svåra att släppa och som man funderar på lite då och då. För mig är lokalhistorikern Ulf Ivar Nilssons "Människoätaren från Gysinge" från 13 januari 2013 en sådan text.

Sannolikt var jag ute efter att göra en artikel om en vargobservation i trakten och höll på med efterforskningar när jag snubblade över artikeln för några år sedan.

Efter en dramatisk inledande scen där Ulf Ivar Nilsson beskriver hur en varg kommer springandes över isen på sjön Ottnaren mellan Årsunda och Torsåker och hugger tag i en liten treårig pojk rakt över bröstet, så skriver han det här:

"Erik Ed blev det första offret i den fasansfulla massaker som en ensam varg åstadkom i våra trakter för nästan 200 år sedan. Under hela vintern 1821 höll rovdjuret befolkningen i skräck i Hedesunda, Årsunda, Österfärnebo – och i tre socknar i sydöstra Dalarna. Vargen attackerade människor vid minst tjugo tillfällen och dödade nio barn mellan tre och arton år."

Jag minns att jag tappade hakan. Hur det isade till längs ryggraden. Kunde det ens vara sant? Vargar gör väl inte sådant? Nio barn?! Mållös läste jag vidare och i samma takt som jag läste växte min häpnad över att jag aldrig ens hört talas om den här berättelsen.

Jag läste om hur trädgårdsmästaren i Gysinge bruk år 1817 hade hittat tre vargvalpar i skogen, två hanar och en hona, och burit hem dem till brukspatronen Jean Henric Bedoire. Bedoire bestämde sig för att låta valparna leva då hans fru och döttrar blev förtjusta i de små krabaterna.

Jag läste också om hur varghonan skänktes till en annan brukspatron, Thore Petré på Hofors herrgård. Att vistelsen där inte verkar ha varit angenäm för vargen – "Det berättas att traktens barn brukade roa sig med att slå med käppar mot buren så att det olyckliga djuret morrade och visade huggtänderna." skriver Ulf Ivar Nilsson.

Jag läste sedan att den honan rymt (eller släppts fri?) i samband med att Petréfamiljen flyttat till Gästrike-Hammarby hösten 1820 – och att det mesta pekar på att det var den honan som sedan satte skräck i närområdet.

Borde inte Gysingevargen – eller Hoforsvargen om en så vill – vara en fruktansvärd episod som människor i allmänhet känner till?

En historia som saknar motstycke

Nyligen blev jag påmind igen. Arbetarbladets kulturredaktör Fredrik Björkman pratade med bygdeforskaren Bengt Löf från Uppsala som sett till att ”Manuskript till Gysinge bruks historia", skriven av Vilhelm Nauckhoff 1903, blivit tryckbar datafil.

I artikeln publicerades ett utdrag ur boken där brukspatronens fru Carin Bedoire beskriver hur det var att ha de tama vargarna. Hon beskriver bland annat hur hon kunde vara ute och promenera med den hanvarg de behöll längst och hur bönderna i trakten brukade roa sig med att stoppa brödsmulor i fickorna som vargen fick rota fram.

Den vargen sköts efter ett år då den enligt Carin Bedoire var "drygfödd och tjöt illa om nätterna". Honvargen som hamnade hos Thore Petré i Hofors sköts dock först i april 1821 i Nordanåker nära Årsunda – och då hade den alltså hunnit slita nio barn i stycken.

Summa summarum: det här handlar alltså om fint folk, brukspatroner med familjer, som på ett oansvarsfullt vis förlustade sig med att ha tama vargar på sina gårdar, utan tillstymmelse till konsekvenstänk. Det känns ärligt talat lite som när boxaren Mike Tyson hade en vit tiger som husdjur bara för att han var rik och kunde, fast med värre resultat. Det här beteendet fick oöverskådligt fasansfulla konsekvenser för människorna i torp och stugor runt herrgårdarna, då en varghona som inte lärt sig jaga och vant sig med människor rymde från sin bur.

Det är en historia som saknar motstycke. Borde inte Gysingevargen – eller Hoforsvargen om en så vill – vara en fruktansvärd episod som människor i allmänhet känner till? Det är fortfarande svårt för mig att greppa att jag överrumplades av den här berättelsen av en slump, att det inte var något jag bara bar med mig från grundskolan eller fått berättat för mig på annan väg.

I Hoforsbloggen – länge en relevant kanal för händelser i Hofors men det är en annan historia – skrev bloggaren och politikern Peter Hillbom år 2016 att Hofors borde slå mynt av "Mördarvargen från Hofors" så som Transsylvanien i Rumänien gjort med Dracula. Det borde de onekligen göra. Eller Gysinge om de hinner först. Det verkar som att "Gysingevargen" är den benämning som satt sig, hos de få som känner till den.

Den där vargen hade en olycklig barndom.

Monstret som lurar i mörkret

Kostymdraman är i ropet som aldrig förr. "Vår tid är nu" på SVT och "The Crown" på Netflix är två framstående exempel. Om man hade velat göra ett kostrymdrama som utspelade sig under det svenska 1800-talet – hade inte "Gysingevargen" varit den perfekta berättelsen för att skildra klassamhället under masugnarnas och smedjornas tid? Med vargen som en träffsäker metafor för hur överklassen kan göra livet till ett rent helvete för arbetarklassen bara genom sitt utsvävande leverne. Den miniserien skulle landa som en bomb i medielandskapet med tanke på hur omdebatterad och infekterad vargfrågan är idag.

Jag har svårt att släppa den tanken. Det här borde SVT eller Netflix nappa på. Jag bestämmer mig helt sonika för att försöka sälja in idén. På låtsas, bara för att få ett hum om Gysingevargen är intressant eller inte.

Ulf Ivar Nilsson är i alla fall med mig.

– Den där vargen hade en olycklig barndom. Den hade inte lärt sig att jaga utan människor var det den kände till och kanske särskilt barn då, konstaterar Ulf Ivar Nilsson.

– Så där farliga är ju inte vargar egentligen. De är skygga. Det här var ett specialfall.

Han fortsätter med ett resonemang om att båda lägren i vargdebatten kan dra nytta av historien om Gysingevargen, antingen för att skruva upp eller tona ner risken med vargar.

– Jo, jo... Men nu är jag inte ute efter ett debattinlägg utan jag funderar mer över varför Gysingevargen inte är mer känd än vad den är. Det är bara mer ologiskt med tanke på vargfrågan, resonerar jag.

– Det är en bra historia. Den blev verkligen som ett riktigt monster, säger Ulf Ivar Nilsson.

– Hur var livet i Gysinge då tror du? säger jag och fiskar efter lite miljöbeskrivningar till min Netflix-pitch.

– Du kan ju tänka dig hur jävligt det var vid den där tiden, hur fattiga människor var. Vi tycker det är mörkt den här tiden på året nu men tänk dig då, ingen elektricitet – fullständigt mörkt. Allt de kunde göra var att elda i stugorna för att få lite ljus och hålla värmen. Att få maten att räcka över vinterhalvåret lär inte ha varit en lek det heller.

– Och sen en blodtörstig mördarvarg som smyger runt i mörkret som grädde på moset... fyller jag i.

– Javisst, vargen var ju helt orädd för människor.

Det är många som är som du och vill pitcha sina idéer till oss.

Netflix och SVT:s nonchalans inför min givna succé-miniserie

Det ska ganska omgående visa sig att jag tagit vatten över huvudet. Att hitta någon ansvarig för Netflix i Norden eller i Sverige som vill prata ter sig smått omöjligt. De står inte några namn och kontaktuppgifter uppradade någonstans.

Istället är man som journalist hänvisad till ett "mediecenter" där man ska fylla i sina uppgifter och vad man vill dem. Det finns en notering ovanför formuläret där det står: "Vi varken accepterar eller läser oombett material samt oombedda idéer och sponsorsamarbeten".

Okej. Tvärstopp direkt. Här är det uppenbarligen inte många som kan komma in och tro att de är något, allra minst en enkel landsortsjournalist som bara vill testa att sälja in en idé lite på skoj.

Det blir till att ringa till SVT:s pressrum. Där finns det i alla fall vägar in att utforska. De svarar efter bara en signal.

– Pressdesken.

– Hej, jo, jag är journalist på Arbetarbladet i Gävle och jag håller på med ett lite annorlunda reportage där jag ska försöka sälja in en idé om en dramaserie jag funderat på... Vet du vem jag ska prata med?

– Okeeej, ja, men då ska du få en mejladress till vår programchef.

– Mejladress? Vadå? Så jag kan inte bara få ringa? Det är ju inte som att jag säljer in nåt på riktigt här. Jag vill bara ha en spontan reaktion på en idé jag har och få en fingervisning om den är intressant, för en artikels skull.

– Jag förstår men... Det är många som är som du och vill pitcha sina idéer till oss. De får in mycket sådant och de vill nog kunna sortera enkelt bland det nu, särskilt inför jul och sådär.

– Men... Jaha... Vadå? Massa privatpersoner?

– Ja, det och produktionsbolag.

– Har du förstått att jag är journalist som vill skriva en artikel och inte någon som på allvar vill pitcha en idé?

– Ja... Men jag kan bara ge ut mejlen. Är du redo med papper och penna?

– Hhhh, jadå, jag är redo.

...om du vill ha någon slags reaktion på ämnet så visst, det finns potential att berätta något spännande om Gysingevargen...

Miniserie-idén får äntligen respons

Det verkar inte bättre än att det är mejl till SVT:s programchef Anna Croneman som gäller. Jag skriver att jag håller på med "ett lite annorlunda reportage", att jag tycker den sanna berättelsen om den människoätande Gysingevargen skulle kunna vara ett spännande ramverk för ett kostymdrama från 1820-talet. Med brukspatroner som förlustar sig och fattiga arbetare och bönder som far fruktansvärt illa som följd. "Särskilt som vargfrågan är en sån het potatis idag" lägger jag också till. Jag ångrar uttrycket "het potatis".

Sedan förtydligar jag än en gång att jag bara vill ha en spontan reaktion att ha med i min artikel.

Svaret kommer från Maria Nevander, utvecklingsansvarig på SVT Drama, som fått mejlet vidarebefordrat av Anna Croneman. Hon svarar med en länk med allt som behövs när man ska pitcha till SVT och hur man går tillväga.

Jag försöker igen:

"Jag är inte helt säker på att ni förstod vad jag var ute efter. Jag är inte ute efter att pitcha detta på riktigt. I egenskap av journalist vill jag bara få någon slags reaktion på det – har det något?"

Maria Nevander svarar:

"Vi har dessvärre inte tid eller möjlighet att bedöma idéer, ämnen eller uppslag utan endast tv-serie idéer som presenteras i en programbeskrivning. Men om du vill ha någon slags reaktion på ämnet så visst, det finns potential att berätta något spännande om Gysingevargen, allt hänger på hur man väljer att berätta om den, vilken genre osv. Spontant känns det mer som en långfilm än serie men det får du fundera vidare på. Och nu har du all info du behöver om du vill presentera ditt förslag."

Äntligen något av värde. Var det ett lillfinger hon sträckte ut? Jag, likt Gysingevargen, tar i så fall hela armen.