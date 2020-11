Ridells reportage: Har Drottninggatan blivit en "upplevelse"?

På var och varannan reklamskylt har Gävleborna uppmanats att "Uppleva Drottninggatan" den gångna veckan. En del av Gävles paradgata har nämligen fått ett ansiktslyft för 36 miljoner kronor.

Arbetarbladets Simon Ridell funderar om allt verkligen kan vara en upplevelse och ger sig ut för att recensera Drottninggatan som numer ska vara "modern, trivsam och inbjudande".

"Upplev Drottninggatan", det är Gävle kommuns sätt att berätta för Gävleborna och andra att de numer är klara med att fräscha upp en stor portion av Gävles shoppingstråk.

Hade det inte räckt med att bara skriva "kom och titta!" eller "kom och spatsera lite grand på de nya fina plattorna!"? Nej, att vara så ödmjuka är tydligen inte på tapeten, Drottninggatan ska tydligen upplevas nu för tiden. Den är kanske till och med något du bara måste uppleva.

För en människa som är uppvuxen i Gävle, som traskat upp och ner längs Drottninggatan otaliga gånger utan att någonsin reflektera över att det ens är Drottninggatan jag går på, så blir det felmeddelande i hjärnan. Uppleva? Vadå uppleva?

Nationalencyklopedins definition av en "upplevelse" låter jag vara osagd. Det råder brist på encyklopedier på redaktionen, tyvärr. Men jag hittar en definition på internet som ändå kapslar in vilka värden jag – och sannolikt många andra – tillskriver ordet "upplevelse":

"Det engelska ordet experience används ofta i betydelsen upplevelse, något som man tar in och som påverkar ens sätt att vara, känna och tänka. Det syftar vanligen på att vara med om något, att inte bara uppfatta det eller höra talas om det."

Det Gävle kommun menar är alltså att Drottninggatan ska ha gått från att ha varit ett stråk som bara är till att numer ha potential att förändra den man är. Det är onekligen läge för en recension.

Den bortglömda (och bästa?) delen av gatan

Drottninggatan börjar eller tar slut ända borta vid Gevaliafabriken. Den som tar en titt på en karta ser att den gatsnutten som bland annat går förbi Culinarparkeringen och Ferdinand Bobergs brandstation också är en del av samma gata.

Det första en kan konstatera är alltså att den negligerade, helt bortglömda delen av Drottninggatan också är den del som har det allra vackraste huset och även är mest intressant industrihistoriskt. Här produceras Sveriges mest kända kaffe, man är i direkt närhet av det fascinerande gamla magasinsområdet och kan också studera arkitektur av mer spektakulär sort.

Culinarparkeringen är kanske inte en fest för ögat men Gävle Parkeringsservice vill bygga ett nytt och fräscht parkeringshus på platsen, så kanske kan det bli ändring på det.

Enligt rimlighetens alla regler bör även gångtunneln under järnvägsspåren tillhöra Drottninggatan. Tidigare en av Gävles mest bespottade och flitigast undvikna platser. Ansedd som en otrygg plats där ingen kan höra dig skrika. Det där har ändrats, numer är tunneln spännande på ett helt annat sätt efter att lokala graffiti-konstnärer prytt den med spraymålningar av ambitiöst snitt. Nu är det till och med så att de som går i tunneln kan tänka sig att stanna till och inte bara gå-jogga igenom med förhöjd puls.

Här finns sannolikt alla möjliga sorters budskap att hitta men ett som är skrivet rakt på näsan är i alla fall "Aldrig varit längre norrut än Gävle? Det är fan inget att skryta om". Den textraden ur låten "Min stad" med Frida Hyvönen tilltalar mig och säkert många andra som träffat x antal stockholmare som lever i tron att Gävle ligger någonstans i höjd med Luleå och nöjer sig med det.

Man brukar säga att ställen "har karaktär" utan att beskriva vad det är för typ av karaktär det handlar om. Det tillåter jag mig att göra när jag beskriver den bortglömda delen av Drottninggatan, för den har karaktär.

Det fattas beskrivning på vad det är för människor. Vissa känner man ju igen, absolut, men vem är det där?

Halvdana walk of fame

Till huvudnumret. "Den östra delen av Drottninggatan" som Gävle kommun skriver, även fast det egentligen handlar om den mellersta delen av gatan. Den delen som är mest österut har vi redan avhandlat. Nå väl, det är i alla fall mellan Centralplan och Rådhustorget som våra skattepengar använts för att skapa The Drottninggatan Experience.

Det första en möts av är en välkomstskylt där det står "Besöka & uppleva". Bland alla olika ställen som Gävle kommun föreslår att man ska uppleva ligger sammanlagt tre stycken längs med Drottninggatan – Stortorget, Rådhustorget och om man är generös även ett litet hörn av Boulognerskogen.

En av platserna vi uppmanas att besöka och uppleva är den offentliga toaletten vid Stadshuset. Den är sprillans ny och rätt fräsch för att vara en toalett av offentlig sort och det är förstås bra att folk vet var den finns. I Gävle är vi faktiskt så pass stolta över vår offentliga toalett att den platsar på listan över sevärdheter och attraktioner.

Det var inte många år sedan kommunen satte upp en rostig pelare som det stod "Drottninggatan" på här, i ett första rätt tafatt försök att profilera stråket som paradgata. Den har redan fått flytta på sig för nya idéer – eller ska den möjligen upp igen? Det ligger massa bråte där den stod tidigare.

Den mest omtalade av alla nya idéer är Gävles egen Walk of fame, ett gäng spegelbilder med siluetter av våra lokala kändisar, döda som levande, Joe Hill samsas bland annat med Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson, Rolf Lassgård och curlingspelaren Sara McManus.

Det finns också en spegel där det bara står "Jag". Eftersom vi alla är en del av Gävle. Lökigt.

Mary Sundin heter en av Gävleborna som står och synar verket i sömmarna.

– Halvdant gjort, konstaterar hon när jag frågar vad hon tycker.

– Det fattas beskrivning på vad det är för människor. Vissa känner man ju igen, absolut, men vem är det där? fortsätter Mary Sundin och pekar på Sara McManus.

– Hon har vunnit OS-guld i curling, berättar jag.

– Jaha, ja, det får väl gå då. Men kan inte idrottarna vara där uppe vid vad heter det?

– Gavlehov?

– Ja där ja, där passar de väl bättre? Man ska inte ha sportfolk här. Sedan ska man inte ha levande personer heller, det läste jag i GD. Det var han, vad heter han som skrev?

– Kristian Ekenberg?

– Ja, han ja. Det var bra skrivet. Jag har inget emot att de fräschat upp gatan här, det är klart att det är bättre nu men det här var halvdant.

– Vad ger du Walk of fame på en skala 1-5? Ett är dåligt, fem är kanon.

– Det är dåligt.

Andra som passerar hyllar Walk of fame och är även de glada över uppfräschningen av Drottninggatan. Men om Walk of fame är det som gör att Drottninggatan numer går att kalla för en upplevelse, så är det onekligen ett ihåligt argument. Walk of fame är överstökat på en minut. Samtidigt; längre uppmärksamhetsspann än så har vi knappast nu för tiden.

Joe Hill får förresten nöja sig med att stirra rakt in till Familjens jurist, som ett litet hån, han hade ju behövt någon som försvarade hans rättigheter när det begav sig. Men han sörjer som bekant inte.

Det finns få saker som är så uppfriskande att bevittna som frustrationen hos människor som vill att allt ska vara begripligt.

"Modernt, trivsamt och inbjudande"

Gävle kommun utlovar att Drottninggatan är modern nu. Och tja, i en kommun där man länge gjort allt för att en trött hemlös inte ska kunna vila – ni vet, det är lutande bänkar i kall metall och armstöd i vägen om någon skulle försöka sig på en sådan fräckhet – så känns de uppvärmda tablettaskarna moderna. Det är rent av lite progressivt och inkluderande på ett mer genuint sätt än Jag-spegeln på Walk of fame. De går faktiskt att lägga sig och vila på och jag hoppas att inte kommunen inser detta först nu och sätter dit några obekväma spikar eller liknande.

Det finns en drickfontän också. Den har tre höjdnivåer, för den vuxne, för barnet och för husdjuret. Någon nivå av modernitet uppnår den dock inte, för jag är osäker på om någon drack i offentliga drickfontäner ens innan coronaviruset skoningslöst svepte över världen.

Konstverket "Stapelstaden" av Ebba Bohlin har kultursidans Fredrik Björkman redan berört i en text. "Debatten om offentlig konst är ofta på tok för dum. Nu är risken överhängande att den drar igång igen" skrev han. Det gör mig glad att den står där.

Det finns få saker som är så uppfriskande att bevittna som frustrationen hos människor som vill att allt ska vara begripligt. Då hade all konst varit som vi lärt oss att högst begripliga Walk of fame är, nämligen halvdan. Det är värt ge modernitetspoäng för att de uppviglar till förvirring när samhällsandan annars är ungefär – "I Gävle är vi kända för att vi har en bock, så därför ska all konst här vara bockformad".

De två andra värdeorden Gävle kommun marknadsför Drottninggatan med är "trivsamt" och "inbjudande", vilket nästan är två olika sätt att säga samma sak. Det är oklart vad det är som ska vara inbjudande, mitt besök på Drottninggatan grundar sig främst i att jag blev provocerad av att de kallade det en upplevelse. Däremot är jag inte omöjlig när det gäller trivsamheten, den skulle nog kunna komma på plats. Särskilt när träden de planterat börjat växa till sig.

Drottninggatan är definitivt inte en upplevelse utöver det vanliga.

En upplevelse i linje med det vanliga

När allt kommer omkring är renoveringen av Drottninggatan en räddningsaktion i samarbete med handlarna. De vill mota centrumdöden i grind. Den kommersiella handeln måste få syrgas.

Kanske är en fräschare paradgata lösningen på gåtan hur man lockar till sig ett lite mer varierat utbud av butiker. Som illustration för hur utbudet på Drottninggatan ser ut idag räcker det egentligen med att notera att det finns fyra olika barberare och två olika skönhetskliniker längs shoppingstråket. Det är med andra ord inte bara Drottninggatan som har fått ett ansiktslyft här.

Det finns också försäkringsbolag, jurist, hälsocentral och friskolegymnasium längs Drottninggatan. Oändliga möjligheter till traumatiserande upplevelser. Det finns dock inte sådär fasansfullt många butiker. Modebutikerna är inte många fler än barberarna och skönhetsklinikerna.

Det är förstås shoppingen kommunen syftar på när de skriver att vi ska "uppleva" Drottninggatan. Det och en och annan krog.

Vi har väl alla varit där, spenderat stålar på en tröja som sitter som en smäck och fått ett litet, litet rus av tanken att snart få visa upp sig i den och sen en liten, liten depression när ingen ens noterar det nya plagget.

Det är en upplevelse som kan förändra hur man tänker om sig själv. Det kan ge en självförtroende, om än ett kortvarigt sådant innan nästa nya tröja måste inhandlas. Det är också något man kan bära med sig och minnas – "Var köpte du den där?" jo, du köpte den på Drottninggatan. Ett varmt minne av ett rus.

Drottninggatan är definitivt inte en upplevelse utöver det vanliga. Men kanske har renoveringen gett Drottninggatan chansen att få fortsätta vara en upplevelse i linje med det vanliga – och inte en öde spökgata där du kan fixa till skägglinjen på sin höjd.