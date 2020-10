Ridells reportage: Hitta Händige Henry – maskoten alla hatade

Maskotar är tänkta att vara glädjespridare. Barnen älskar Brynästigern och SAIK:s pingvin Pigge. Men så finns det undantag som Händige Henry. Under en kort period var han Gefle IF:s maskot och blev utskälld, hånad, bespottad och mobbad innan han försvann spårlöst. Arbetarbladets Simon Ridell bestämde sig för att försöka hitta Händige Henry, avdankad, undanstoppad och bortglömd – för att sparka på den som ligger.

Egentligen var han oförarglig, rent av logisk med sina arbetshandskar, sin verktygslåda och sina hängselbyxor. En fullt rimlig maskot för en lokal byggmarknad.

Han visade sig första gången på Strömvallen under säsongen 2004, då Gefle IF:s herrar överraskande slutade tvåa i Superettan och avancerade till Allsvenskan. Ett riktigt klang- och jubelår för föreningen, ett glädjens år för supportrarna men början på mörkervandringen för maskoten Händige Henry. Kanske var det människans natur att alltid hitta något att vara sur på – oavsett hur bra allt är i övrigt – som blev Händige Henrys fall.

Någon gång under det året slöts ett sponsoravtal mellan Gefle IF och en lokal byggmarknad och i det avtalet stod det att Händige Henry skulle underhålla publiken under matcherna. Efter att avtalet löpte ut är det få som sett skymten av honom. Men då och då undrar GIF-anhängare, som jag själv, vad det blev av den där styggelsen.

Det är inte svårt att räkna ut vad problemet var med Händige Henry – han hade ju absolut inget att göra med Gefle IF. Brynäs har en tiger för att klubblegenden Lennart "Tigern" Johansson kallades så och SAIK har en pingvin för att den har samma färger som lagets dräkter och är ett djur vi förknippar med is och snö. Gefle IF hade snickaren Händige Henry för att det stod i ett avtal. Det ansågs själlöst och för kommersiellt, även fast populäre backen Thomas Hedlund var hantverkare till vardags.

Klacken var tokig, alla bua ut han och det var knappt så att barnen gilla honom.

Fallskärmshoppare, sambadansare och den där Henry

Det var en byggmarknad som hade Händige Henry som maskot – men vilken? Ingenstans på nätet finns några bra ledtrådar. Första samtalet för att leta rätt på Händige Henry går till Gefle IF:s förre ordförande Leif Lindstrand.

– Ja den minns jag. Den var ju lite...udda. Men jag hade inte så mycket att göra med den där Händige Harry, utan det var nog mer de på marknad.

Troligen är det en felsägning och inget mer att Leif Lindstrand kallar maskoten för Harry istället. Allt som har med Händige Henry att göra gör en dock lite misstänksam, kan det vara ytterligare ett sätt att distansera sig från något som måste anses som ett misslyckande?

Han ger mig ett par namn att gå vidare med, som Sven Engwall och Danne Andersson. Samtalet går till den sistnämnde, Danne Andersson är en riktig allt-i-allo-profil i GIF-kretsar och en som kan berätta historier.

– Haha, ja den jäveln ja. Klacken var tokig, alla bua ut han och det var knappt så att barnen gilla honom, skrattar Danne Andersson.

Det här var under en tid det fanns framtidstro i Gefle IF tack vare avancemanget till Allsvenskan. En marknadsavdelning kom på plats för att maxa intäkterna och göra laget mer slagkraftigt. Det satsades friskt på kringarrangemang under matchdagarna.

– De trodde inte det räckte med bara fotbollen för att locka folk. Matchbollen lämnades med en helikopter och någon annan gång med en fallskärmshoppare. Det var lättklädda sambadansare någon match och så var det den där Händige Henry. Massa töntiga grejer, minns Danne Andersson.

Danne Andersson får för sig att det var Gävle Byggmarknad som hade Händige Henry som maskot men är inte säker.

– Och vem var det egentligen som var i dräkten? undrar jag.

– Kan det ha varit... Vad hette han då... Ulf Rönnewald?

Händige Henry kunde inte gå runt bland publiken som Brynästigern gjorde.

Höghöjdsdykaren som hoppade ner i dräkten

Ulf Rönnewald är idag ordförande för Strömsbro IF men är kanske mer känd för att ha varit en del av Valbo High Diving Team som uppträdde under Cityfesten och som mångårig "mannen bakom masken". Han har varit Pigge, han har varit Brynästigern och han har varit Snowy (Tre Kronors isbjörn) – listan kan göras så lång som 30 olika maskotar.

Ingen har varit så illa omtyckt som Händige Henry.

– Och då var jag ändå TV-spelsfiguren Crash Bandicoot åt Djurgården Hockey mellan 99-00. Då var det inte grejen att det var en sponsrad maskot som folk var arga på, utan det var när tidningen Café intervjuade alla hockeylagens maskotar och det kom fram att jag var brynäsare. Det togs inte emot i god jord om vi säger så. Det flög allt från järnkulor till sten när jag var på isen.

– Det vände när AIK-fansen var taskiga mot Crash Bandicoot. Då försvarade djurgårdarna den istället. Den hade ju ändå DIF-tröja på sig. Så den generellt mest bespottade maskoten är Händige Henry.

Ulf Rönnewald var Händige Henry under uppstartsperioden. Det är inget han skyltar med på samma sätt som att han varit Tigern och Pigge. Två andra vänner till Ulf Rönnewald har också haft på sig den ökända dräkten. Det blir tydligt under samtalet att Ulf Rönnewald bestämt sig att han tar den här smällen, några andra namn nämns inte.

– Den blev fruktansvärt utskälld. Det var ett jäkla gnäll från Sky Blues. Och någonstans förstår man det ändå, det var en ren marknadsåtgärd och inget som kom ur GIF:s anrika historia eller så. Man ville ge publiken nåt mer under matcherna.

Redan andra eller kanske tredje matchen som Händige Henry började det bli ohållbart, minns Ulf Rönnewald. Det regnade okvädningsord och några överförfriskade besökare började slänga plastflaskor fyllda med dryck mot maskoten. Det blev tydligt att det krävdes säkerhetsåtgärder.

– Vi insåg att vi nog inte ska vara på "fel" sida staketet. Händige Henry kunde inte gå runt bland publiken som Brynästigern gjorde. Han fick vara inne på plan på säkert avstånd från arga åskådare.

Precis som nu blev det långa avstängningar om man som åskådare tog sig in på planen eller kastade in något på den. Så inne på gräset kunde ingen skada Händige Henry, det var i alla fall det som GIF:s marknadsavdelning hoppades på. Det skulle visa sig vara en naiv förhoppning.

Jag fick en stenhård boll rätt i skallen. Det riktigt small till i den där dräkten.

Krishanteringen som gick åt skogen

Gefle IF:s marknadsavdelning behövde få stopp på den onda spiralen. Ilskan mot Händige Henry var som det brukar heta på säljigt management-språk; "badwill" för Gefle IF och den ännu oidentifierade byggmarknaden.

– Vi måste göra honom populär, tänkte jag. Så hur gör man det? Jo, man låter GIF-spelarna försöka göra mål på honom när han är målvakt.

Så blev det. Ulf Rönnewald drog på sig dräkten under en halvtidsvila för att ställa sig i mål medan A-lagets avbytare fick skjuta. Nu skulle Händige Henry få släppa in några skott från hemmaspelarna och samtidigt vara lite klumpig och älskvärd för att få publikens sympati.

Det skulle bli en skräckupplevelse.

– Påhejade av publiken, som ropade att de skulle göra det, så gaddade GIF-avbytarna ihop sig och bestämde sig för att dundra bollarna stenhårt – inte för att göra mål, utan för att träffa Händige Henry.

– Jag fick en stenhård boll rätt i skallen. Det riktigt small till i den där dräkten. Då blev det jubel, klacken stod ju bakom kortsidan på den tiden. Han var ett riktigt mobbobjekt.

Nej, fel blev det inte. Men rätt blev det inte heller.

Vändningen i jakten på Händige Henry

Alla de jag hunnit prata med tycker Gävle Byggmarknad känns bekant. Det var nog de som hade Händige Henry, säger de. Men Gävle Byggmarknads grundare Robert Bostrand känner inte alls igen sig i den beskrivningen.

Det verkar vara ridå-läge.

Men så svarar Sven Engwall i telefonen. Det var han som drog i trådarna i på Gefle IF:s marknadsavdelning.

– Det var ju jag som delvis var bakom den idén.

– Blev det inte lite fel det där? Den var inte så poppis, försöker jag.

– Nej, fel blev det inte. Men rätt blev det inte heller, säger Sven Engwall, supportrarna hade förstås rätt i att den var för dåligt förankrad i GIF men samtidigt var vi i ett läge där vi försökte med alla knep för att få med så många som möjligt på den resa GIF gjorde då.

Nu börjar det bli lite medvind. Sven Engwall är en ordentlig person som "sparar allt". Han har en pärm som heter "Sponsorer 2004" och där hittar han det.

– Byggbutiken hette det, så var det, Matte Forsberg heter han som hade företaget.

Det var Byggbutiken som skulle synas under matcherna med hjälp av Händige Henry.

– Det kostar pengar att ta fram och sy upp en egen maskot och han hade ju allting redan, konstaterar Sven Engwall.

Det kändes som en klassisk "win-win".

Jag ville göra något för barnens skull – men allt man fick va skit.

All reklam är bra reklam

Det var Mats "Matte" Forsberg som var hjärnan bakom Händige Henry och det visar sig att maskoten först bara var en logotyp för Byggbutiken. Han skapades för att vara på Strömvallen.

– Man skulle ju ha en maskot då som elitidrottslag och då frågade jag Sven att "om jag gör en sån gubbe skulle det vara intressant att ha med på matcherna?". Det tyckte han.

– Egentligen var den inte tänkt som GIF:s maskot, utan bara något för barnen men jag kan förstå att folk tolkade det så.

Mats Forsberg vände sig till "någon i Uppland" som tillverkade maskotar och så kom Händige Henry till världen, en värld som skulle hata honom med passion.

– Den var dyr. Och om vi ska va ärliga vart den ju inte jättebra heller.

Han minns en sportjournalist som en drivande faktor bakom att Händige Henry blev så illa omtyckt.

– Vad hette han? Iller..hagen?

Erik Illerhag skrev på Gävlesporten 2004 och under vinjetten "Klacksparken" försökte han fånga det komiska i sportflödet. Om Händige Henry skrev han bland annat "Ni har säkert missat honom. Har ni inte det önskar jag att ni gjort det." och "Den stackare som tvingas dra på sig dräkten inför hemmamatcherna tycker jag uppriktigt synd om". Han lanserade också kampanjen "Håll Strömvallen fritt från Händiga Henrysar!".

– Jag ville göra något för barnens skull – men allt man fick va skit, skrattar Mats Forsberg som menar att han tog lätt på det.

– Det är inte alla som tål sånt där men för mig var det bara "Äh, all reklam är bra reklam". Det gjorde mig inget att alla spydde galla. Det hade ju varit en annan sak om folk sa att Byggbutiken hade det sämsta virket.

Han berättar om en plan han hade inför Händige Henrys sista framträdande.

– Jag föreslog att vi skulle smälla upp en hage på plan och att Händige Henry skulle komma in med en bild på en iller med ett hjärta runt och lägga den i hagen, för att liksom visa att kritiken inte berörde honom.

Ett litet minnesord i sms-form: Händige Henry

Matte Forsberg sålde Byggbutiken och dess tillhörigheter till Magnus Svedjebrant och Sandvikens Trä något år efter att Händige Henry härjat på Strömvallen. Där slutar spåren efter Gästriklands moderna idrottshistorias minst omtyckta maskot.

Byggbutiken har hetat XL Bygg ett tag och heter nu C24 Bygg och ligger på Kryddstigen 29 i Gävle men finns också i Sandviken. Någonstans där i ett skrymsle eller i en låda skulle han kunna ligga. Eller så har han hamnat på tippen för länge sedan.

Magnus Svedjebrant är svår att nå men Matte Forsberg har kontakter in och har ordnat så att de ska leta efter Händige Henry. Jag föreställer mig att lagret han eventuellt ligger i ser ut ungefär som i slutet av Indiana Jones-filmerna. Det kan ta sin lilla stund och det är lika bra att berätta historien om Händige Henry nu.

Jag sms:ar Matte Forsberg på fredagen när mitt reportage måste till tryck – "Tror inte det hinns med nu. Utan får göra en uppföljande artikel om den dyker upp. Lutar kanske åt att den åkt i soporna nån gång?"

Matte Forsberg svarar: "Vet ej, dom har väldigt mycket att göra. Blir nog sist på listan."

Sms:et fångar in hela Händige Henrys existens. Sist på listan. Än en gång.

Ps. Det var så här långt jag kom. Upplysningar om var Händige Henry befinner sig mejlas med fördel till simon.ridell@arbetarbladet.se. Smädelser riktade mot Händige Henry tas också emot med glädje.