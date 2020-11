Rififi-kupp mot Systembolaget i Gävle – upptäcktes långt senare

Under söndagskvällen kunde polisen bekräfta att tjuven eller tjuvarna tagit sig in via köpcentrets tak.

– Larmet gick klockan 03.04 men vi visste inte om det förrän 11.35. Det kan ju vara så att ärendet gick direkt till våra tekniker, säger Marcus Svensson, befäl vid polisens regionledningscentral.

Förövarna har med andra ord fått ett ordentligt tidsförsprång.

Enligt uppgifter ska väktare inte ha märkt något under natten när larmet gick och inbrottet ska ha upptäckts av Systembolagets personal. En stor summa kontanter ska ha stulits.

– Vi har för närvarande inga uppgifter om vad man kommit över, men brottsrubriceringen är grov stöld, säger Marcus Svensson.