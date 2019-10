Riktigt sköna klassiker i helgen när 7:an firar 25 år

Den kommunala Bio 7:an startades 1994 som ett komplement till ordinarie kommersiell biograf, för att ge Gävleborna chansen att se det man kallar kvalitetsfilm. Från början höll man till i salong nummer 7 på Filmstaden, nu är man i Gasklockorna.

Fredag lördag och söndag firas jubileet med barnfilm och klassiker för vuxna, plus en förhandstitt på Ken Loach "Sorry We Missed You"

- Filmhelgen blir ett ypperligt tillfälle för oss att bjuda in publiken till vår nyrustade filmlokal med bland annat en ny foajé och ny projektor. Vi har gjort satsningen för att hänga med i den digitala filmutvecklingen men det är också en del i vårt pågående utvecklingsarbete av Gasklockeområdets verksamheter, säger chefen Andreas Tuveson i ett pressmeddelande.

I skrivande stund, ett drygt dygn före jubileumet, är totalt tio (10) biljetter bokade till helgens tio föreställningar, enligt bokningssidan på nätet.

Det finns planer på att förlägga 7:an till det planerade nya kulturhuset vid Slottstorget, för att ge bion ett mer centralt läge. Det är nog klokt.