Risk för längre köer till 1177 – personalbrist på regionens telefonrådgivning: "Titta på webben istället"

Sommaren i sjukvården har hittills förflutit relativt lugnt i Gävleborg. Bemanningsläget är som alltid den här årstiden ansträngt, men det har varit bättre än i fjol och inga större kriser har inträffat.

Den bilden ges i den lägesrapport som Region Gävleborg presenterade tidigare den här veckan.

– Det har varit en väldigt dräglig sommar generellt sett. Mycket beroende på personalens stora lojalitet. Utan deras insatser hade det inte gått, säger Johan Kaarme.

En av de enheter som ändå har det extra kämpigt är sjukvårdsrådgivningen. Där har man hittills misslyckats med bemanna verksamheten fullt ut under sommaren. Ett 70-tal arbetspass står ännu tomma.

För den som ringer 1177 och vill ha sjukvårdsråd kan det innebära extra lång väntetid.

– Kan vi inte fylla upp de här luckorna finns risken att kötiderna ökar, konstaterar Johan Kaarme.

Det normala är att regionernas sjukvårdsrådgivningar täcker upp för varandra vid sådana här situationer. Gävleborg kan alltså räkna med hjälp utifrån för att besvara de telefonsamtal som kommer. Men om det räcker för att undvika ökade kötider är osäkert.

Johan Kaarmes råd till den som behöver råd och information om sjukdomar och sjukvård är att i första hand gå in på 1177 Sjukvårdsrådgivningens webbsida. Där kan man snabbt hitta svar på många av de frågor man har, menar han.

– Tyvärr är det relativt få som utnyttjar den här möjligheten. Men det kan vara en bättre väg att gå om man vill ha snabb hjälp än att ringa 1177, säger han.

Sjukvårdsrådgivningen i Gävleborg tar emot cirka 400 samtal per dygn. Under senare tid har bemanningsläget varit väldigt ansträngt på enheten. Enligt Johan Kaarme kommer situationen att ljusna i höst då enheten får in ett antal nyrekryterade sjuksköterskor.

Varför har det varit så svårt att lösa sommarbemanningen på just sjukvårdsrådgivningen?

– Det ställs speciella krav på erfarenhet för att kunna arbeta där. Man kan inte lösa bemanningen via hyrsjuköterskor och rotation inom regionen. Det tar också tid att som ny lära sig systemen, säger Johan Kaarme.