Robert Sundberg: De som stridit för oss

Om man skriver "De som stridit för oss" är det inte bara i bildlig bemärkelse. För i bokstavlig bemärkelse finns sådana som stridit på riktigt.

Många svenskar har nämligen gjort det vid det här laget. Sverige har i nuläget militära enheter på flera ställen runt om i världen. Mest i centrum nu är de som är i Mali.

De senaste årtiondena har militärer från Sverige varit i bland annat Afghanistan och Kosovo. Den svenska utlandsstyrkan har de kallats. Över 100 000 svenskar, främst män, har tjänstgjort utomlands i olika sammanhang, främst för Förenta Nationerna.

Cypern, Gaza och Sinai, Libanon är bara några områden där trupp från Sverige varit. Oftast har det varit fråga om fredsbevarande verksamheter. Eller så har det gällt underrättelser. Att delta i fredsframtvingande syften har varit farligare.

Den svenska militära FN-operationen i Kongo i början av 60-talet var antagligen den farligaste, med ibland strider för de svenskar som var där.

Den typen av soldater, och befäl, som varit på militära utlandsoperationer kallas i efterhand för veteraner. Det finns en särskild dag för dem, Veterandagen, som är 29 maj och är officiell svensk flaggdag.

Humorprogrammet i Sveriges television, Svenska nyheter, tog upp ämnet svenska militära insatser och veteraner 14 februari.

Där nämndes att 82 procent av de som deltagit i militära verksamheter utomlands fått negativa kommentarer när de har kommit hem.

Som det också sades i programmet är det konstigt eftersom de soldaterna, veteranerna, varit på de utländska militära operationerna på uppdrag av svenska folket via de valda företrädarna i riksdag och regering. Det är ju de som beslutat om medverkan för svensk del i de operationerna.

Det brukar sägas att Sverige stått utanför krig i 200 år, sedan kriget då Finland förlorades till Ryssland 1809. Sverige har alltså haft fred länge och varit utanför första, och särskilt andra, världskriget.

Det senare gav ett bra utgångsläge för den goda ekonomiska utveckling Sverige hade årtiondena efter det krigets slut 1945. Sverige var både alliansfritt och neutralt under det kalla kriget, som kan sägas ha varat till 1989. Vår neutralitet var dock inte så tydlig som den Schweiz hade och har.

Men likt några andra länder i Europa, som Irland, Österrike och Finland, var Sverige utanför kalla krigets motsättning mellan de USA- och Sovjetledda grupperingarna av länder. Reellt hörde dock de alliansfria europeiska länderna, utom Jugoslavien, till de västliga demokratiska länderna och var USA närstående.

Fram till 70-talet hade Sverige ekonomiska muskler att klara alliansfriheten och neutraliteten med trovärdighet. Senare urgröptes det allt mer. 1989 föll Berlinmuren. Men en mental mur hos svenskarna bestod om att Sverige stod militärt utanför konflikter i världen.

Det skedde trots att Sverige under kalla kriget var i krigs- och oroshärdar med trupper, vanligen i fredsbevarande uppdrag i FN-regi.

USA är ett land som är i krig ofta. I USA uttalas därmed orden "Thank You for Your Service". Det är ett tack som uttalas till de som tjänstgjort i landets militär. I Sverige sitter det långt inne att uttala något liknande.

På ett sätt kan det vara bra, eftersom det visar att närvaro i konflikt- eller krigsområden inte är vanligt eller en del av en vardag. Och i grund och botten något som inte borde vara att eftersträva om det går att undvika. Att ha fred, inte motsättningar, mellan länder är att föredra.

Förenta nationerna kan behöva hjälp av medlemsländernas militär i en värld som inte är fredlig på alla håll.

Men Sverige deltar med militär utomlands i områden med oro, konflikt, våld, strid, krig. EU bygger upp en militär dimension, som sades inte skulle finnas för 25 år sedan. Och en del av de operationer Sverige deltagit i, som i Afghanistan, har haft ett amerikanskt högsta befäl.

Så Sverige deltar militärt utomlands i olika sammanhang. "Tack för din insats" kan därmed vara bra att säga även i Sverige.

Vårt land är trots allt ganska rikt och har en modern militär med bra utrustning. Det kan därför vara rimligt att Sverige deltar i militära sammanhang runt om i världen, men med urskillning och förnuft.

Störst uppslutning kring, och legitimitet för, finns det för operationer i FN-regi och som är fredsbevarande. De som deltagit i dem förtjänar ett tack för de risker de utsatt sig för på uppdrag för Sverige.

