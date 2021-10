Robert Sundberg: Prat om hjärtland ger inte KD fler landsbygdsväljare

Vid flera tillfällen har Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch använt begreppet "hjärtlandet". Hon är lite grann otydlig om exakt vad det innebär. Men det verkar avse landsbygd och små orter utanför de större städerna.

Begreppet hjärtland eller hjärtlandet har koppling till USA, där ordet på engelska avser landsbygden i inlandet mellan öst- och västkusterna och främst staterna på prärien och stater som har en del av rostbältet med gamla industrier i sig.

I USA har invånarna i hjärtlandet i hög grad konservativa värderingar och brukar ofta, men inte alltid, rösta på högerpartiet Republikanerna i presidentval.

När C sedan början av 2019 med januariavtalets tillblivelse har hamnat i partigruppen till vänster som tolererar Socialdemokraternas partiledare som statsminister, fram till nu Stefan Löfven, har KD men även M och SD gått in för att profilera sig som attraktiva för väljare på landsbygden varav många brukat rösta på C.

KD har för övrigt då Göran Hägglund var partiledare försökt ha en folkligare profil med ett begrepp som lanserades 2009, "verklighetens folk". Ny Demokrati, ett populistiskt parti till höger som satt i riksdagen 1991-94, använde sig också av det uttrycket.

För ett litet parti som KD, på runt fem procent i opinionsmätningar och som i valet 2018 fick 6,3 procent, kan det vara en poäng att försöka vinna en viss grupp väljare som de på landsbygden och i små orter. För ett större parti, på runt 15 procent eller mer, kan det vara svårt att vinna fler väljare i en viss grupp utan att tappa väljare i andra grupper.

Att vinna väljare på landsbygden och i små orter kan dock bli svårt för KD. Partiet har inte starkt stöd där utan ligger runt sitt rikssnitt, fem procent. De frågor partiet driver sticker heller inte ut så mycket att de gör partiet tydligt attraktivt för landsbygdsväljare.

M profilerar sig som företagsvänliga. Både M och SD profilerar sig som inriktade på att bekämpa kriminalitet. SD är tydligast gällande att vilja ha liten invandring.

Väljare på landsbygden har ett flertal olikheter, likt väljare i städer. De är unga och gamla, kvinnor och män, har låg och hög utbildning, har låg och hög inkomst och så vidare. Väljare på landsbygden kan alltså ha olika intressen om annat än det som gäller deras bostadsort.

Även om sådant som goda kommunikationer, som vägar och bredband, och bra service som affärer, bränslemackar och annat på landsbygden ses som viktigt har väljare där olika intressen beroende på om de är företagare, löntagare, pensionärer och så vidare.

I dag och historiskt sedan i alla fall 1930-talet är det Socialdemokraterna som varit starka i särskilt de mindre orterna och Centerpartiet på landsbygden. Liberalerna (förr Folkpartiet), Moderaterna (förr Högerpartiet) och Vänsterpartiet (förr Kommunisterna) var starkare i städerna än på landsbygden.

I riksdagsvalet 2018 hade Sverigedemokraterna ofta ett väljarstöd på över sitt rikssnitt på landsbygden och i små orter. Och Socialdemokraterna hade också ofta ett stöd på sitt rikssnitt eller mer i de områdena.

Sverige och Norge avviker också mot många andra demokratiska länder. I många av dem, exempelvis USA, Storbritannien (England), Tyskland, Frankrike, Finland och Danmark, är det partiet eller partierna till höger som är starkare än sina rikssnitt på landsbygden.

Partier till vänster är i många andra länder starkare än sina rikssnitt i de större städerna. I Sverige har det stora partiet till vänster, S, i mer än 50 år varit svagare än sitt rikssnitt i storstadsområden. I Sverige och Norge är det Socialdemokraterna som är starkare än sitt rikssnitt på landsbygd och i små orter. Så var det särskilt förr, från 30-talet till runt 2000 för S, men även nu.

Ebba Busch och KD kan få svårt att nå väljarframgång med begreppet hjärtland. I USA är väljarna på landsbygden konservativare än de i städerna och värderar ett antal frågor högt som högerpartiet Republikanerna driver, som motstånd mot abort, rätt att bära och äga vapen och en del annat.

Motsvarande finns inte i Sverige. Även om borgerliga partier som M stått för lägre bränsleskatter, värnande av mark- och skogsägares äganderätt och en del annat så har det inte varit tillräckligt. En del av borgerliga partiers politik, som att vilja sänka skatter, har gett en oro bland väljare på landsbygden att mindre resurser då kan komma att gå till service och stöd till landsbygden och de som bor där.

Ebba Busch och KD kommer inte att få framgång med begreppet hjärtlandet annat än möjligen marginellt. Den politik KD har är för svag för att vinna stort gehör på landsbygden och i små orter. Konkurrensen om borgerliga väljare på landsbygden är redan stor, från C som många av dem brukat rösta på, från M och från SD som många har börjat att rösta på.