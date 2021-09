Robert Sundberg: Reinfeldt, V och SD tycker om före detta S-partiledare

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar har nämnt tidigare socialdemokratiska partiledare. I samband med att hon röstade för misstroendeförklaringen mot den socialdemokratiskt ledda regeringen citerade hon Tage Erlander. Och i ett tal i augusti nämnde hon Erlander igen och Per Albin Hansson.

V har efter sitt motstånd mot marknadshyror chans till högt väljarstöd. I en mätning av Novus i somras fick V 13,3 procent. Det skulle ha gett V högsta stödet någonsin om det vore valresultat.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har nämnt Per Albin Hansson och hans folkhem flera gånger. Det har skett i hans bok Det Moderna Folkhemmet och i tal, exempelvis 2017 och 2019.

I valet 2018 fick SD 17,6 procent. Och i mätningar i början av 2020 nådde SD 24 procent. Nu ligger SD på runt 20 procent.

När Fredrik Reinfeldt var moderatledare tog han också upp Tage Erlander. Det gjorde han bland annat då han öppnade en moderatstämma hösten 2009. Han sa då att "Rollen som långsiktigt statsbärande parti som ser hela befolkningen är ledig". Den hade Erlander på sin tid.

Den rollen skulle M inta, var Reinfeldts förhoppning. Reinfeldt hade dock svårt att få respons bland de egna för det, att döma av mottagandet av det han sade. Ändå fick M under honom 30 procent i valet året därpå och 35 procent i mätningarna i flera månader efter det.

Socialdemokraterna får se upp. Flera partier är, eller har varit, ute efter deras tidigare partiledare som förebilder. Och de partierna har den politik som dessa S-partiledare förde som statsministrar som förebild. Eller snarare en tolkning av vad som var de S-partiledarnas politik.

Dadgostar vill ha en socialt och ekonomiskt utjämnande politik, som hon uppfattar att Erlander stod för. Åkesson vill ha en slags folkgemenskap, som han uppfattar att Per Albin Hanssons folkhemspolitik gav upphov till.

Reinfeldt ville bli ledare för ett statsbärande parti, som Erlander var, och ett sådant parti måste se hela befolkningen för att få 50 procent i val som Erlander fick. Reinfeldt kom närmare i val och mätningar än någon annan borgerlig partiledare på 100 år.

När det begav sig så ogillade förstås de som var anhängare förr av Dadgostars och Reinfeldts partier de socialdemokratiska ledarna och deras parti. Hansson och hans parti bekämpade på arbetsplatser och i fackföreningar de som var med i Dadgostars parti på den tiden. Erlander och hans parti agerade på liknande sätt gällande Vänsterpartiet Kommunisterna, som Dadgostars parti hette från 1967. För Reinfeldts parti var S huvudmotståndare.

Under Per Albin Hansson och Tage Erlander fick S sina högsta resultat i riksdagsval, 53,8 procent respektive 50,1. Så det är förståeligt att partier med ambitioner att bli större har S under Hansson och Erlander som förebilder.

Hur ser dagens socialdemokrater i partiledningen på partiets historia och tidigare partiledare? Både Hansson och Erlander utökade den offentliga välfärden och höjde skattenivån. Det skedde dock från den tidens läge och i den tidens samhälle.

Både Hansson och Erlander regerade en period med Centerpartiet. Hansson samarbetade först i drygt tre år med partiet, som hette Bondeförbundet då, och samregerade i tre år med det. Och sedan var det sex år i samlingsregeringen. Den första perioden kallades kohandeln och innebar att S och Bondeförbundet stödde varandra i frågor som var viktiga för dem, för lantbrukare respektive för arbetare.

Erlander samregerade också med Bondeförbundet, i sex år på 1950-talet. Den ekonomiska tillväxten var god då och möjliggjorde förbättringar som gynnade båda partierna och deras väljare.

I valet 1956 backade både Bondeförbundet, som det året bytte namn till Centerpartiet, och Socialdemokraterna. Året därpå upplöstes deras koalitionsregering på pensionsfrågan. S ville ha en lösning som innebar en kollektiv lösning på pensionerna och obligatorisk avgift och som gynnade främst de som hade arbete. C hade en annan lösning som höjde grundpensionen och passade lantbrukare.

S och C ökade i extra valet 1958 efter folkomröstningen om pensionerna hösten 1957. S kunde regera vidare ensamma med stöd av Kommunisterna i riksdagen.

Hansson regerade också vidare efter att samlingsregeringen upplösts 1945. Både han och Erlander riktade in sig på projekt för ökad offentlig välfärd via höjda skatter och fick väljarstöd och parlamentariskt underlag för att genomföra det. Det kan passa Dadgostar, men knappast högerliggande politiker som Jimmie Åkesson och Fredrik Reinfeldt.

Erlander krossade dock Vänsterpartiet Kommunisterna, VPK, i sitt sista val som S-ledare 1968. De 3,0 procent VPK fick då gav tre mandat av 233 i riksdagens andra kammare. Att, som Dadgostar, citera någon som åsamkat egna partiet största valförlusten någonsin är i ljuset av det märkligt.