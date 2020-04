Rusning till campingen i sommar – fler planerar semester hemma i coronatider: "Har ringt extremt många"

– Jag får nycklar till fastigheten nu i veckan och det är extremt många som ringer och frågar om campingplats i sommar, säger Christer Skogsberg som nyligen köpt anläggningen av Tierps kommun.

Han tror att många har insett att det inte kan bli så mycket utlandssemestrar kommande sommar.

– Jag tror att det kan bli bra den här sommaren och vi ska försöka utöka platser på den delen av campingen som är in mot bruket.

På såväl Svenska Turistföreningen (STF) som den svenska organisationen för husvagns och husbilsägare Caravan Club of Sweden tror man att den kommande sommaren kan komma att präglas av campingliv bland annat. STF här även före coronapandemin slagit ett slag för svemester, alltså att semestra i landet istället för att resa utomlands.

– Vi har sett att det inom husbils och husvagnsägandet har skett en stor föryngring och tidigare år är det många av våra medlemmar som rest utomlands till Spaniel till exempel och det går ju inte som läget är nu. Vi förväntar oss ett uppsving i branschen, säger Börje Svärdström, riksordförande i Caravan Club of Sweden.

Organisationen har bland annat 34 egna campingplatser i Sverige.

När det gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring smittspridningen tycker han att campingar i Sverige väl kvalificerar sig.

– Enligt lag ska det vara minst fyra meter mellan uppställda ekipage på campingarna. När det gäller servicehusen med toaletter och duschar gäller det att hålla dessa rena och där kan det bli mer för personalen att göra, säger Svärdström.

Och det ser lite olika ut på campingarna runt Gävle och Tierp med omnejd.

– Just nu i dag har det faktiskt ringt mera svenskar än vanligt som vill campa och semestra hos oss och det tycker vi är väldigt roligt, säger Renata Künz som tillsammans med sin man Meindert Hamstra äger och driver Hedesunda Camping.

Paret har marknadsfört sin verksamhet mycket i sitt gamla hemland Holland och har även fått flera utmärkelser från internationella turistorganisationer.

– Vi har haft väldigt mycket bokningar innan hela corona pandemin bröt ut och vi sa till varandra att det här kommer bli vår bästa säsong, men jag vet inte nu, säger Renata Künz.

Problemet för dem är det faktum att de har många utländska gäster som redan har bokat. De utländska gästerna bokar långt i förväg medan Svenska gäster inte planerar sin hemsemester så långt i förväg.

Strandbaden i Årsunda har inte märkt av någon minskning i bokningar inför sommaren när det gäller campingplatser, däremot har evenemang inte bokats i samma utsträckning som tidigare enligt ägaren Roland Haglund.

På Rullsands camping tror man också på en ökad besöksfrekvens.

– Jag tror att det kommer att bli ett uppsving med mycket campinggäster i år på grund av, precis som du säger att man väljer att semestra hemma, säger Anna Hidegren som driver campingen.

Hon ser även fördelar med camping eftersom man har sitt eget boende med sig med egen toalett, kök och ibland dusch. Det gör att gästen känner sig säkrare och själv kan välja om man ska gå på sin egen toalett eller till servicehuset.

– Vi är en populär camping så jag kan inte just nu säga att vi fått mer bokningar än så länge, utan bokningarna kommer in som det alltid brukar göra denna tid på året. Dock hoppas vi på att alla restriktioner kring restaurangen ska släppas så vi kan ha den öppen som vanligt under sommaren.

LÄS OCKSÅ: Kontroverisella AIK-profilen ville köpa Söderfors camping – fick nobben trots högsta budet: "Enig kommunstyrelse beslöt"