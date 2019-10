Rutinerade Gävlerapparen är tillbaka – med låtar om missbruket och mörkret i Gävle

Vi möter upp Tobias Wennberg i polaren Olle Lagerqvists Skeppet Studio i Bildahuset under Hopsie Daisys bryggeri. Här mixas och mastras Tobias Wennbergs låtar, som han sedan förra året släpper under artistnamnet Nogamedbasen. Epitetet kom till förra året som en mer lättgooglad svensk utveckling av hans forna artistnamn Numb.

– Inte så att jag är besatt av bas, men jag har fått höra att jag ofta vill skruva upp basen i studion. Det lät inte för flashigt och inte för konstigt, säger Tobias Wennberg.

När vi ses har det gått hisnande tio år sedan Tobias Wennberg släppte sitt första och enda album som Numb. Då var det engelska som gällde och ett mer klassiskt boombap-sound sprunget ur 90-talet. Nogamedbasen är helt på svenska men också musikaliskt och flowmässigt annorlunda, för inte heller Tobias Wennberg har kunnat undgå att influeras av 10-talets hiphop.

– Jag brukade vara ganska konservativ och tyckte att allt skulle låta som Wu-Tang. Men sen 2011 när Asap Rocky kom med "Peso"-videon var det som om jag insåg att det kom ny hiphop som hade samma nerv som boombap, den kunde vara hård och skitig den också, även med det här nya soundet då trap började bli household.

Det första steget i den nya riktningen kunde höras på låten "Fläk ut" 2016 med Matt€ J och Ivory som även var nominerad till Local Heroes för bästa låt. Hur det låter i dag kan du höra på 18 minuter långa debut-mixtejpet "Ånga" som släpptes i september.

Tobias Wennberg föddes i Stockholm 1981 men familjen flyttade bara något år senare till Gävle och Bomhus, som tillsammans med Brynäs blev områdena han huvudsakligen skulle bo i genom åren. Det var inte förrän han hörde Eminems "The Slim Shady LP" och Method Man som han började rappa själv i artonårsåldern. Vägen in till Gävle-scenen gick via att han gav ett kassettband där han spelat in sig själv rappandes över "stulna beats" till fem år äldre Magnus "Fejs" Lysén (troligen den hiphop-profil från Gävle som har varit aktiv längst till dags dato). Denne gillade vad han hörde och de två började samarbeta vilket resulterade bland annat i ep:n "026 State Of Mind" 2005. Han beskriver hur det var att vara en hiphopskalle i Gävle kring millenieskiftet.

– Det var en alternativ grej då. Och det var nästan som att du skulle vara svart för att få rappa fortfarande. Det var främst engelska som gällde, nu är det ju nästan lite kufigt att inte rappa på svenska.

Under åren som Tobias Wennberg började rappa på allvar hade han också ett drogmissbruk, vilket han blev fri från 2006. Efter att han flyttade från Gävle till Malmö 2013 jobbar han numera själv med att hjälpa de som var i situationer liknande hans. Men framför allt unga gängkriminella, detta inom Fryshusets Passus-verksamhet i Malmö. På låten "Hoppas du hör" blir missbruksbakgrunden kanske som mest tydlig, då Tobias Wennberg resonerar till synes med någon som är på glid, men det hade lika gärna hade kunnat vara med hans gamla jag. I likhet med hans jobb hoppas han att hans texterna, ofta insvepta i mörka beats, kan stärka och inge positiv kraft.

Vi diskuterar dagens svenska hiphopscen, som är större än någonsin och domineras av förorterna. Musikvideorna och texterna kretsar ofta något förenklat kring just droger, våld, vapen, gängkriminalitet eller dyra märkeskläder och sex. Att forma händerna till ett skjutvapen och sikta in i kameran är mer eller mindre standard.

– Det är inte så att jag förkastar allting av den nya svenska hiphopen, men den typen innehåller inte de elementen jag tilltalas av med hiphop helt enkelt. Typ Young M.A. (kvinnlig rappare från USA) är på en helt annan nivå i jämförelse med många av de svenska. Det är coolt att kidsen gör sin grej, men hela gangstergrejen tycker jag inte ska uppmuntras. Speciellt när vi har så stora problem som vi har i bland annat Malmö och Stockholm där folk skjuter ihjäl varandra.

Tobias Wennberg rappar på nya ep:n strofen: "Jag växte upp i Gävle, den byn är usel" - hatkärleken finns där, men det är inte omöjligt med en återkomst.

– Jag kanske flyttar tillbaka någon gång och bygger upp en ny hiphopscen. Det enda som krävs då är bara att någon måste slå i genom först.

På "Ånga" finns även låten "Vi flyger" som släpptes som singel tidigare i år. Den handlar om 13-åriga Jasmine som tog sitt liv på ett SiS-hem 2017, och som vi skrev mycket om i artikelserien Fallet Jasmine. Tobias Wennberg var några år innan dödsfallet tillsammans med Jasmines mamma och bodde därför under en period med flickan, som nästan blev som en dotter för honom. Jasmines moster frågade efter dödsfallet om han vill göra en hyllningslåt, vilket till sist blev av efter att han skrivit om texten ett antal gånger.

– Det tog ett tag då det är ett känsligt ämne. Jag kollade också med mitt ex så det var okej och hon blev glad för låten.

* Följ Nogamedbasen på Instagram.